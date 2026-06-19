H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Το «αντίο» του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό: Συνεχίζει στην Άντερλεχτ ο Γάλλος
Το «αντίο» του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό: Συνεχίζει στην Άντερλεχτ ο Γάλλος
Ο Γάλλος αμυντικός φεύγει μετά από τρία χρόνια από τον Ολυμπιακό
Με μια φορτισμένη ανάρτηση στα social media ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχαιρέτησε τον κόσμο του Ολυμπιακού.
Ο Γάλλος αμυντικός μετά από 3 χρόνια στον Πειραιά θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο και στην Άντερλεχτ. Η μεταγραφή του έφτασε τα 3 εκατ. ευρώ.
Ο Μπιανκόν είχε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο του Ολυμπιακού και τον ευχαρίστησε για την αγάπη και για την υποστήριξη.
Στη θητεία του στον Ολυμπιακό κατέκτησε το Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ στην Ελλάδα.
Η ανάρτηση του Ζουλιάν Μπιανκόν
«Ευχαριστώ, Ολυμπιακέ.
Ήρθα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και από την πρώτη κιόλας μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου.
Με υποδεχθήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα εδώ, για τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο, τον σύλλογο και φυσικά τους καταπληκτικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό.
Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πάντα!».
Ο Γάλλος αμυντικός μετά από 3 χρόνια στον Πειραιά θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο και στην Άντερλεχτ. Η μεταγραφή του έφτασε τα 3 εκατ. ευρώ.
Ο Μπιανκόν είχε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο του Ολυμπιακού και τον ευχαρίστησε για την αγάπη και για την υποστήριξη.
Στη θητεία του στον Ολυμπιακό κατέκτησε το Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ στην Ελλάδα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση του Ζουλιάν Μπιανκόν
«Ευχαριστώ, Ολυμπιακέ.
Ήρθα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και από την πρώτη κιόλας μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου.
Με υποδεχθήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα εδώ, για τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο, τον σύλλογο και φυσικά τους καταπληκτικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό.
Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πάντα!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα