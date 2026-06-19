Το «αντίο» του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό: Συνεχίζει στην Άντερλεχτ ο Γάλλος
SPORTS
Ολυμπιακός Ζουλιάν Μπιανκόν Άντερλεχτ

Το «αντίο» του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό: Συνεχίζει στην Άντερλεχτ ο Γάλλος

Ο Γάλλος αμυντικός φεύγει μετά από τρία χρόνια από τον Ολυμπιακό

Το «αντίο» του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό: Συνεχίζει στην Άντερλεχτ ο Γάλλος
Με μια φορτισμένη ανάρτηση στα social media ο Ζουλιάν Μπιανκόν αποχαιρέτησε τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Γάλλος αμυντικός μετά από 3 χρόνια στον Πειραιά θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο και στην Άντερλεχτ. Η μεταγραφή του έφτασε τα 3 εκατ. ευρώ. 

Ο Μπιανκόν είχε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο του Ολυμπιακού και τον ευχαρίστησε για την αγάπη και για την υποστήριξη. 

Στη θητεία του στον Ολυμπιακό κατέκτησε το Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ στην Ελλάδα. 



Η ανάρτηση του Ζουλιάν Μπιανκόν

«Ευχαριστώ, Ολυμπιακέ.

Ήρθα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και από την πρώτη κιόλας μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου.

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Με υποδεχθήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα εδώ, για τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο, τον σύλλογο και φυσικά τους καταπληκτικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό.

Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πάντα!».

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