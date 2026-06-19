Όλγκα Ντανίλοβιτς και Γιαν Όμπλακ περιμένουν το πρώτο τους παιδί

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Ο Σλοβένος γκολκίπερ της Ατλέτικο Μαδρίτης, είχε ακολουθήσει την αγαπημένη του στο περσινό Roland Garros, καθώς και η Όλγκα έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε αγώνα του Όμπλακ.Μάλιστα, η σχέση τους ήταν ένας λόγος για να μετακομίσει μόνιμα η Όλγκα στην Ισπανική πρωτεύουσα.Να σημειώσουμε πως ο Σλοβένος τερματοφύλακας είναι στενός φίλος του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε βοηθήσει σημαντικά την Ντανίλοβιτς στο ξεκίνημα της καριέρας της, κάνοντας της πολλές φορές μάθημα και προπόνηση μαζί.