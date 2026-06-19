Όλγκα Ντανίλοβιτς και Γιαν Όμπλακ περιμένουν το πρώτο τους παιδί
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Όλγκα Ντανίλοβιτς Γιαν Όμπλακ Τένις Έγκυος Ατλέτικο Μαδρίτης

Όλγκα Ντανίλοβιτς και Γιαν Όμπλακ περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης και η Σέρβα τενίστρια, κόρη του θρυλικού μπασκετμπολίστα Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς θα γίνουν σύντομα γονείς σύμφωνα με δημοσιεύματα από Σλοβενία και Σερβία

Όλγκα Ντανίλοβιτς και Γιαν Όμπλακ περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Τα καλύτερα νέα έρχονται από το ζευγάρι της Όλγκα Ντανίλοβιτς με τον Γιαν Όμπλακ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες από σερβικά και σλοβένικα μέσα η Σέρβα τενίστρια είναι έγκυος και το ζευγάρι θα υποδεχθεί το νέο μέλος στην οικογένειά του τον Σεπτέμβριο. 

Όλοι είχαν την απορία γιατί η Ντανίλοβιτς ήταν εκτός δράσης από τον Φεβρουάριο και τελικά παρότι πολλοί ανησύχησαν για την υγεία της, ο λόγος ήταν ο καλύτερος δυνατός. 

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Η 25χρονη πριν από λίγες εβδομάδες έκανε γνωστή την είδηση μέσω social media ότι ο σύντροφός της, της έκανε πρόταση γάμου και σύντομα θα παντρευτούν. 

Η Όλγκα είναι κόρη του Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς, θρύλου του μπάσκετ, που έχει γράψει ιστορία με την Παρτίζαν, την Κίντερ Μπολόνια, ενώ έχει αγωνιστεί και στο NBA με τους Χιτ. 


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Φυσικά δε θα μπορούσε να ερωτευτεί άλλον πέρα από έναν πραγματικό πρωταθλητή, όπως τον Γιαν Όμπλακ. 

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και ζουν τον έρωτά τους στη Μαδρίτη.


Ο Σλοβένος γκολκίπερ της Ατλέτικο Μαδρίτης, είχε ακολουθήσει την αγαπημένη του στο περσινό Roland Garros, καθώς και η Όλγκα έχει εμφανιστεί πολλές φορές σε αγώνα του Όμπλακ.

Μάλιστα, η σχέση τους ήταν ένας λόγος για να μετακομίσει μόνιμα η Όλγκα στην Ισπανική πρωτεύουσα.


Να σημειώσουμε πως ο Σλοβένος τερματοφύλακας είναι στενός φίλος του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε βοηθήσει σημαντικά την Ντανίλοβιτς στο ξεκίνημα της καριέρας της, κάνοντας της πολλές φορές μάθημα και προπόνηση μαζί.

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