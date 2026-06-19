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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκαλύπτει το ταλέντο του στη φωτογραφία, εκθέτει έργα του στην Ελβετία
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκαλύπτει το ταλέντο του στη φωτογραφία, εκθέτει έργα του στην Ελβετία
Σε ανάρτησή του ο Τσιτσιπάς γνωστοποίησε ότι συμμετέχει ως εκθέτης σε μία από τις πιο γνωστές διεθνείς εκθέσεις τέχνης, την Art Basel, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη
Μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς του αποκάλυψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς συμμετέχει σε έκθεση στη Βασιλεία της Ελβετίας. Ο Έλληνας αθλητής εκτός από το μεγάλο του ταλέντο στο τένις, έχει και κλίση στη φωτογραφία, εκθέτοντας ξεχωριστές εικόνες που έχει τραβήξει από διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και στιγμιότυπα από την καθημερινότητα άγνωστων ανθρώπων.
Σε ανάρτησή του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι είναι εκθέτης στην έκθεση Art Basel, που πραγματοποιείται στη Βασιλεία της Ελβετίας.
Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς γνωστοποίησε ότι συμμετέχει ως εκθέτης σε μία από τις πιο γνωστές διεθνείς εκθέσεις τέχνης, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
Όπως ανέφερε, για πολλά χρόνια έχει αναπτύξει μια παράλληλη καλλιτεχνική ενασχόληση με τη φωτογραφία, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο με τη μηχανή του και αποτυπώνοντας «φευγαλέες στιγμές».
Η παρουσία του έργου του στο Art Basel, όπως σημειώνει, αποτελεί την κορύφωση αυτής της πορείας και της δημιουργικής του αναζήτησης, από τη στιγμή που ξεκίνησε να ασχολείται ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία μέχρι σήμερα.
Κλείνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να τον επισκεφθεί στην έκθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να πείτε ένα γεια αν είστε εκεί».
Μάλιστα, σε σχόλιό του ένας χρήστης τον ρωτά αν ο Ρότζερ Φέντερερ πέρασε από εκεί, με τον Τσιτσιπά να απαντά «όχι ακόμα».
Σημειώνεται ότι στον καλλιτεχνικό χώρο ο Τσιτσιπάς είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Stiopkyn», με το οποίο υπογράφει τις φωτογραφικές του δημιουργίες, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς του πέρα από αυτή ενός κορυφαίου αθλητή.
Σε ανάρτησή του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι είναι εκθέτης στην έκθεση Art Basel, που πραγματοποιείται στη Βασιλεία της Ελβετίας.
Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς γνωστοποίησε ότι συμμετέχει ως εκθέτης σε μία από τις πιο γνωστές διεθνείς εκθέσεις τέχνης, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
I'm an exhibitor at @ArtBasel 🤩— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) June 18, 2026
For many years, I have developed a side passion for photography, bringing my camera all around the world to capture fleeting moments.
Showing my art at such a prestigious event is the culmination of that journey.
Come say hi if you're there! 📸 pic.twitter.com/ReJCRhvEbI
Όπως ανέφερε, για πολλά χρόνια έχει αναπτύξει μια παράλληλη καλλιτεχνική ενασχόληση με τη φωτογραφία, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο με τη μηχανή του και αποτυπώνοντας «φευγαλέες στιγμές».
Η παρουσία του έργου του στο Art Basel, όπως σημειώνει, αποτελεί την κορύφωση αυτής της πορείας και της δημιουργικής του αναζήτησης, από τη στιγμή που ξεκίνησε να ασχολείται ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία μέχρι σήμερα.
Κλείνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να τον επισκεφθεί στην έκθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να πείτε ένα γεια αν είστε εκεί».
Μάλιστα, σε σχόλιό του ένας χρήστης τον ρωτά αν ο Ρότζερ Φέντερερ πέρασε από εκεί, με τον Τσιτσιπά να απαντά «όχι ακόμα».
Σημειώνεται ότι στον καλλιτεχνικό χώρο ο Τσιτσιπάς είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Stiopkyn», με το οποίο υπογράφει τις φωτογραφικές του δημιουργίες, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς του πέρα από αυτή ενός κορυφαίου αθλητή.
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