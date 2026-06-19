Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκαλύπτει το ταλέντο του στη φωτογραφία, εκθέτει έργα του στην Ελβετία

Σε ανάρτησή του ο Τσιτσιπάς γνωστοποίησε ότι συμμετέχει ως εκθέτης σε μία από τις πιο γνωστές διεθνείς εκθέσεις τέχνης, την Art Basel, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη