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Μουντιάλ 2026: Το πανό των Βραζιλιάνων με τον βασιλιά Πελέ, τον Μέσι να του φιλάει το πόδι και τον Μαραντόνα να του κάνει... αέρα, βίντεο
Μουντιάλ 2026: Το πανό των Βραζιλιάνων με τον βασιλιά Πελέ, τον Μέσι να του φιλάει το πόδι και τον Μαραντόνα να του κάνει... αέρα, βίντεο
Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα...
Όσα χρόνια και αν περάσουν η κόντρα μεταξύ Βραζιλιάνων και Αργεντινών καλά κρατεί, τουλάχιστον σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.
Οπαδοί της Σελεσάο έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στη Φιλαδέλφεια εκεί όπου θα δώσουν τον δεύτερο αγώνα τους ενόψει της Β' αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο την Αϊτή.
Τα τραγούδια και τα συνθήματα έδιναν και έπαιρναν στο δημαρχείο και στο κέντρο της πόλης του Ρόκι Μπαλμπόα.
Κάτι που ξεχώρισε παραπάνω όμως ήταν ένα πανό με πρωταγωνιστές τους Πελέ, Μαραντόνα και Μέσι.
Το πανό απεικόνιζε τον Πελε ως βασιλιά να κάθεται στο θρόνο του, ενώ οι δύο Αργεντινοί θρύλοι είναι γονατιστοί δίπλα του.
Ο Μέσι του φιλάει το πόδι και ο Μαραντόνα του κάνει αέρα με το παραδοσιακό φύλο φοίνικα.
Με αυτόν τον τρόπο οι Βραζιλιάνοι ήθελαν να δείξουν ποιος είναι ο πραγματικός GOAT και ο βασιλιάς του αθλήματος.
Οπαδοί της Σελεσάο έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στη Φιλαδέλφεια εκεί όπου θα δώσουν τον δεύτερο αγώνα τους ενόψει της Β' αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο την Αϊτή.
Τα τραγούδια και τα συνθήματα έδιναν και έπαιρναν στο δημαρχείο και στο κέντρο της πόλης του Ρόκι Μπαλμπόα.
Κάτι που ξεχώρισε παραπάνω όμως ήταν ένα πανό με πρωταγωνιστές τους Πελέ, Μαραντόνα και Μέσι.
Το πανό απεικόνιζε τον Πελε ως βασιλιά να κάθεται στο θρόνο του, ενώ οι δύο Αργεντινοί θρύλοι είναι γονατιστοί δίπλα του.
Ο Μέσι του φιλάει το πόδι και ο Μαραντόνα του κάνει αέρα με το παραδοσιακό φύλο φοίνικα.
Με αυτόν τον τρόπο οι Βραζιλιάνοι ήθελαν να δείξουν ποιος είναι ο πραγματικός GOAT και ο βασιλιάς του αθλήματος.
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