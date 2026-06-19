Βραζιλιάνος οπαδός φόρεσε φανέλα της Αργεντινής στο άγαλμα του Ρόκι στη Φιλαδέλφεια για... κακοτυχία, βίντεο
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Βραζιλιάνος οπαδός φόρεσε φανέλα της Αργεντινής στο άγαλμα του Ρόκι στη Φιλαδέλφεια για... κακοτυχία, βίντεο

Το συγκεκριμένο άγαλμα στο κέντρο της πόλης έχει πάρει μια... γρουσούζικη χροιά λόγω των πολλών χρόνων που έχουν να πανηγυρίσουν κάτι σημαντικό οι ομάδες που έχουν έδρα στην πόλη, όπως οι Ινγκλς στο Φούτμπολ και οι Σίξερς στο NBA

Βραζιλιάνος οπαδός φόρεσε φανέλα της Αργεντινής στο άγαλμα του Ρόκι στη Φιλαδέλφεια για... κακοτυχία, βίντεο
Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου του Μουντιάλ 2026 και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση στους «32» από σήμερα. 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Φιλαδέλφεια, μια πόλη που σίγουρα δε μπορείς να πεις ότι έχει ταυτιστεί με το ποδόσφαιρο, αλλά με το μποξ και το μπάσκετ. 

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Ένας Βραζιλιάνος οπαδός ανέβηκε πάνω στο άγαλμα που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης απέναντι από το δημαρχείο, και του φόρεσε μια φανέλα της Αργεντινής, έτσι ώστε να της προσδώσει ατυχία. 

Πως όμως χτίστηκε αυτός ο μύθος; 

Λόγω των ομάδων που έχουν την έδρα τους στην πόλης, τους Ινγκλς στο Φούτμπολ και των Σίξερς στο NBA, οι οποίες έχουν πανηγυρίσουν τίτλο πάνω από μισό αιώνα. 


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