Βραζιλιάνος οπαδός φόρεσε φανέλα της Αργεντινής στο άγαλμα του Ρόκι στη Φιλαδέλφεια για... κακοτυχία, βίντεο

Το συγκεκριμένο άγαλμα στο κέντρο της πόλης έχει πάρει μια... γρουσούζικη χροιά λόγω των πολλών χρόνων που έχουν να πανηγυρίσουν κάτι σημαντικό οι ομάδες που έχουν έδρα στην πόλη, όπως οι Ινγκλς στο Φούτμπολ και οι Σίξερς στο NBA