Μπαφές: «Ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι, δεν είναι απλό πράγμα η οροφή, έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια»
Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στην αναβολή του αγώνα EuroLeague λόγω της κακοκαιρίας «Byron», τονίζοντας την προτεραιότητα της ασφάλειας του κόσμου και την ανάγκη για έργα συντήρησης στην οροφή του ΣΕΦ που «έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια»
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αναβλήθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που έφερε η κακοκαιρία «Byron». Ο αθλητικός διευθυντής των πρωταθλητών, Χρήστος Μπαφές, έκανε δηλώσεις στη Nova, εξηγώντας τους λόγους της αναβολής και την κατάσταση του ΣΕΦ.
Ο Χρήστος Μπαφές τόνισε ότι, παρά την προετοιμασία του συλλόγου για τυχόν διαρροές, η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία εκτός γηπέδου:
«Ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι. Μια στάλα έπεσε από την οροφή και αμέσως το πρόβλημα διορθώθηκε. Θέλω να ευχαριστήσω κάποιους εργαζόμενους του ΣΕΦ γιατί έκαναν μεγάλες προσπάθειες να μην πάθει ζημιά το παρκέ. Τα κυβικά νερού στην οροφή ήταν ασύλληπτα. Το παρκέ δεν έχει κάποιο θέμα, αλλά το πρόβλημα ήταν εξωτερικά στις θύρες, στην «Ω Θαλάσσης», όπου δεν κράτησε ούτε το αντιπλημμυρικό έργο που είναι και πρόσφατο».
Ο Μπαφές περιέγραψε την κρισιμότητα της κατάστασης:
«Στις 17:10 βλέπαμε τα φρεάτια να πετάνε τα καπάκια και συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που έρχονται στο γήπεδο».
Ο αθλητικός διευθυντής αναφέρθηκε και στο χρόνιο πρόβλημα της οροφής του ΣΕΦ, σημειώνοντας: «Δεν είναι απλό πράγμα η οροφή. Έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια ο Ιωαννίδης φώναζε γιατί έκανε προπόνηση με κουβάδες. Δεν υπάρχει πουθενά στα πρακτικά της διοίκησης ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε κάποιο έργο για τη συντήρηση της οροφής. Δεν είναι μπετό, είναι πανί, σαν αυτό που υπάρχει στα φουσκωτά σκάφη. Γίνονται και τώρα εργασίες συντήρησης».
Σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, ο Μπαφές βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη Φενέρμπαχτσε:
«Βάσει προγράμματος, τον Γενάρη είναι αδύνατο να γίνει γιατί υπάρχουν 13-14 παιχνίδια. Δύο ημερομηνίες είναι την άλλη εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη -γιατί παίζουμε και οι δύο την Παρασκευή- και μετά η επόμενη ημερομηνία είναι στις 30 Δεκεμβρίου».
Τέλος, ο Μπαφές επανέλαβε ότι «πάνω από όλα παίζουμε για τον κόσμο και πρέπει ο κόσμος να είναι ασφαλής».
