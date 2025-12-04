Μπαφές: «Ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι, δεν είναι απλό πράγμα η οροφή, έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια»

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στην αναβολή του αγώνα EuroLeague λόγω της κακοκαιρίας «Byron», τονίζοντας την προτεραιότητα της ασφάλειας του κόσμου και την ανάγκη για έργα συντήρησης στην οροφή του ΣΕΦ που «έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια»