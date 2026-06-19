«Ευχαριστούμε Ραζβάν»: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου, βίντεο
«Ευχαριστούμε Ραζβάν»: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου με ένα βίντεο με ορισμένες από τις κορυφαίες του στιγμές στον πάγκο του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και επίσημα το πρωί της Παρασκευής τον Ραζβάν Λουτσέσκου, έναν προπονητή που έγραψε ιστορία στον «ασπρόμαυρο» πάγκο για συνολικά επτά σεζόν.
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Ρουμάνο τεχνικό με ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμές από τα κατορθώματα του Λουτσέσκου με τον Δικέφαλο του βορρά.
Σε αυτά τα επτά χρόνια κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ έχει και παράσημο την πορεία του ΠΑΟΚ ως τα προημιτελικά του ConferenceLeague.
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Ρουμάνο τεχνικό με ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμές από τα κατορθώματα του Λουτσέσκου με τον Δικέφαλο του βορρά.
Σε αυτά τα επτά χρόνια κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ έχει και παράσημο την πορεία του ΠΑΟΚ ως τα προημιτελικά του ConferenceLeague.
Thank you, Razvan! 🙏🏻 #PAOK pic.twitter.com/AgYA650Eeh— PAOK FC (@PAOK_FC) June 19, 2026
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