«Ευχαριστούμε Ραζβάν»: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου, βίντεο
SPORTS
Ραζβάν Λουτσέσκου ΠΑΟΚ

«Ευχαριστούμε Ραζβάν»: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου, βίντεο

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου με ένα βίντεο με ορισμένες από τις κορυφαίες του στιγμές στον πάγκο του Δικεφάλου 

«Ευχαριστούμε Ραζβάν»: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και επίσημα το πρωί της Παρασκευής τον Ραζβάν Λουτσέσκου, έναν προπονητή που έγραψε ιστορία στον «ασπρόμαυρο» πάγκο για συνολικά επτά σεζόν. 

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Ρουμάνο τεχνικό με ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμές από τα κατορθώματα του Λουτσέσκου με τον Δικέφαλο του βορρά. 

Σε αυτά τα επτά χρόνια κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, ενώ έχει και παράσημο την πορεία του ΠΑΟΚ ως τα προημιτελικά του ConferenceLeague. 


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