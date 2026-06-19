H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Δύο μέρες προθεσμία ζήτησε ο Ντε Φράι για να απαντήσει στην πρόταση του Παναθηναϊκού, γράφουν στην Ιταλία
Δύο μέρες προθεσμία ζήτησε ο Ντε Φράι για να απαντήσει στην πρόταση του Παναθηναϊκού, γράφουν στην Ιταλία
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρόταση που έχει κατατεθεί στον 34χρονο Ολλανδό αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο, ενώ ο έγκυρος ρεπόρτερ Ντι Μάρτζιο κάνει λόγω για 6 εκατ. για δύο χρόνια
Δύο ημέρες προθεσμία ζήτησε ο Ντε Φράι από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να απαντήσει στην εξαιρετική πρόταση που του έχουν κάνει οι «Πρασινοι».
Αυτό αναφέρει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα tuttomercatoweb, σημειώνοντας όμως ότι «όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι θα ήταν μάλλον διατεθειμένος να πει το ναι».
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει προσφέρει, σύμφωνα με τους Ιταλούς, στον 34χρονο Ολλανδός που μένει ελεύθερος από την Ίντερ, συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2028 με ετήσιες αποδοχές 1,75 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτή τη σεζόν ο Ντε Φράι αγωνίστηκε 1166 λεπτά σε 17 αγώνες της Serie A, Champions league, Κύπελλο Ιταλίας και Σούπερ Κύπελλο Ιταλίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρόταση που έχει κατατεθεί στον 34χρονο Ολλανδό αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.
Στην Ιταλία όμως ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε ότι η προσφορά του Παναθηναϊκού στον παίκτη φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.
Αυτό αναφέρει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα tuttomercatoweb, σημειώνοντας όμως ότι «όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι θα ήταν μάλλον διατεθειμένος να πει το ναι».
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει προσφέρει, σύμφωνα με τους Ιταλούς, στον 34χρονο Ολλανδός που μένει ελεύθερος από την Ίντερ, συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2028 με ετήσιες αποδοχές 1,75 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτή τη σεζόν ο Ντε Φράι αγωνίστηκε 1166 λεπτά σε 17 αγώνες της Serie A, Champions league, Κύπελλο Ιταλίας και Σούπερ Κύπελλο Ιταλίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρόταση που έχει κατατεθεί στον 34χρονο Ολλανδό αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.
Στην Ιταλία όμως ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε ότι η προσφορά του Παναθηναϊκού στον παίκτη φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο.
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