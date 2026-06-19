Δύο μέρες προθεσμία ζήτησε ο Ντε Φράι για να απαντήσει στην πρόταση του Παναθηναϊκού, γράφουν στην Ιταλία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρόταση που έχει κατατεθεί στον 34χρονο Ολλανδό αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο, ενώ ο έγκυρος ρεπόρτερ Ντι Μάρτζιο κάνει λόγω για 6 εκατ. για δύο χρόνια