Η στιγμή του Μουντιάλ: Ο προπονητής της Ιαπωνίας ζήτησε και έβγαλε σέλφι με τον Χάρι Κέιν, δείτε βίντεο
SPORTS
Ιαπωνία Αγγλία Χάρι Κέιν Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Χατζίμε Μοριγιάσου

Η στιγμή του Μουντιάλ: Ο προπονητής της Ιαπωνίας ζήτησε και έβγαλε σέλφι με τον Χάρι Κέιν, δείτε βίντεο

Ο Χατζίμε Μοριγιάσου δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του όταν συνάντησε τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν

Η στιγμή του Μουντιάλ: Ο προπονητής της Ιαπωνίας ζήτησε και έβγαλε σέλφι με τον Χάρι Κέιν, δείτε βίντεο
Το όμορφο με κάθε Μουντιάλ είναι ότι σε κάθε διοργάνωση έχουν την ευκαιρία άγνωστοι ποδοσφαιριστές να τους μάθει ο κόσμος του αθλήματος για πρώτη φορά, ενώ και οι ίδιοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα είδωλά τους από κοντά. 

Κάτι τέτοιο έγινε και με τον προπονητή της Εθνικής Ιαπωνίας, Χατζίμε Μοριγιάσου, ο οποίος συνάντησε έξω από το γήπεδο της Βοστώνης, όπου θα παίξει η Αγγλία με την Γκάνα, τον αρχηγό της Χάρι Κέιν

Την ώρα που τον συνάντησε, του ζήτησε να βγουν μια σέλφι και εκείνος φυσικά δεν αρνήθηκε, χαρίζοντάς μας μια από τις ομορφότερες στιγμές στη διοργάνωση. 


Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης