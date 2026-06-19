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Η στιγμή του Μουντιάλ: Ο προπονητής της Ιαπωνίας ζήτησε και έβγαλε σέλφι με τον Χάρι Κέιν, δείτε βίντεο
Η στιγμή του Μουντιάλ: Ο προπονητής της Ιαπωνίας ζήτησε και έβγαλε σέλφι με τον Χάρι Κέιν, δείτε βίντεο
Ο Χατζίμε Μοριγιάσου δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του όταν συνάντησε τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν
Το όμορφο με κάθε Μουντιάλ είναι ότι σε κάθε διοργάνωση έχουν την ευκαιρία άγνωστοι ποδοσφαιριστές να τους μάθει ο κόσμος του αθλήματος για πρώτη φορά, ενώ και οι ίδιοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα είδωλά τους από κοντά.
Κάτι τέτοιο έγινε και με τον προπονητή της Εθνικής Ιαπωνίας, Χατζίμε Μοριγιάσου, ο οποίος συνάντησε έξω από το γήπεδο της Βοστώνης, όπου θα παίξει η Αγγλία με την Γκάνα, τον αρχηγό της Χάρι Κέιν.
Την ώρα που τον συνάντησε, του ζήτησε να βγουν μια σέλφι και εκείνος φυσικά δεν αρνήθηκε, χαρίζοντάς μας μια από τις ομορφότερες στιγμές στη διοργάνωση.
Κάτι τέτοιο έγινε και με τον προπονητή της Εθνικής Ιαπωνίας, Χατζίμε Μοριγιάσου, ο οποίος συνάντησε έξω από το γήπεδο της Βοστώνης, όπου θα παίξει η Αγγλία με την Γκάνα, τον αρχηγό της Χάρι Κέιν.
Την ώρα που τον συνάντησε, του ζήτησε να βγουν μια σέλφι και εκείνος φυσικά δεν αρνήθηκε, χαρίζοντάς μας μια από τις ομορφότερες στιγμές στη διοργάνωση.
Japan Manager Hajime Moriyasu takes a selfie with Harry Kane. pic.twitter.com/SVQHYh9Eff— Kalshi FC (@KalshiFC) June 19, 2026
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