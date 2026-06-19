Τάισον σε Λουτσέσκου: Σ' αγαπώ στρατηγέ, θα έχεις πάντα θέση στην καρδιά μου
Τάισον σε Λουτσέσκου: Σ' αγαπώ στρατηγέ, θα έχεις πάντα θέση στην καρδιά μου
Ο Βραζιλιάνος άσος του ΠΑΟΚ «αποχαιρέτησε» στα social media τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ομάδα
Με μια άκρως συναισθηματική ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο Τάισον.
Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που έκανε φοβερές σεζόν με τον Ρουμάνο στον πάγκο όταν η ΠΑΕ ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο κόουτς έγραψε:
«Τι μπορώ να πω για εσένα; Ειλικρινά, είναι δύσκολο. Δεν έχω λόγια για να πω. Ήμουν μέλος της οικογένειάς σου για πολλά χρόνια· ναι, της οικογένειάς σου, γιατί το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου και με τον πατέρα σου. Τι μεγάλη τιμή ήταν αυτό για μένα!
Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες να πιστέψω ξανά στον εαυτό μου, που με έκανες να πιστέψω ότι ήμουν ικανός να ξεκινήσω από την αρχή. Ήσουν καθοριστικός στη ζωή μου και με βοήθησες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ!
Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στον κόσμο. Θα σε θυμάμαι πάντα! Αν κάποια στιγμή σε απογοήτευσα ή σε έφερα σε δύσκολη θέση με οποιονδήποτε τρόπο, σου ζητώ συγγνώμη.
Θα έχεις πάντα μια θέση στην καρδιά μου! Σε αγαπώ, ΣΤΡΑΤΗΓΕ! Για πάντα στην καρδιά μου».
Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που έκανε φοβερές σεζόν με τον Ρουμάνο στον πάγκο όταν η ΠΑΕ ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο κόουτς έγραψε:
«Τι μπορώ να πω για εσένα; Ειλικρινά, είναι δύσκολο. Δεν έχω λόγια για να πω. Ήμουν μέλος της οικογένειάς σου για πολλά χρόνια· ναι, της οικογένειάς σου, γιατί το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου και με τον πατέρα σου. Τι μεγάλη τιμή ήταν αυτό για μένα!
Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες να πιστέψω ξανά στον εαυτό μου, που με έκανες να πιστέψω ότι ήμουν ικανός να ξεκινήσω από την αρχή. Ήσουν καθοριστικός στη ζωή μου και με βοήθησες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ!
Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στον κόσμο. Θα σε θυμάμαι πάντα! Αν κάποια στιγμή σε απογοήτευσα ή σε έφερα σε δύσκολη θέση με οποιονδήποτε τρόπο, σου ζητώ συγγνώμη.
Θα έχεις πάντα μια θέση στην καρδιά μου! Σε αγαπώ, ΣΤΡΑΤΗΓΕ! Για πάντα στην καρδιά μου».
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