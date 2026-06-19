Εμμανουήλ Καραλής: Πρωτιά με άλμα στα 5,92μ στο Diamond League της Ντόχα, βίντεο

Γκούτορμσεν. Οι δύο αντίπαλοι του Manolo είχαν δύο άκυρες στα 5,92μ και εκείνος μια.









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Ο Καραλής ξεκίνησε από τα 5,62μ, άφησε τα 5,72μ και με την πρώτη πέρασε τα 5,82μ. Τα κατάφερε με την 2η στα 5,92μ και στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 6,02μ.



Εκεί είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και άφησε το ύψος για να πάει στα 6,07μ όπου επίσης δεν τα κατάφερε.



Στο ίδιο μίτινγκ, την τέταρτη θέση στο τριπλούν κατέλαβε ο Νίκος Ανδρικόπουλος με άλμα στα 16,02 μ., στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση της Ντόχα. Ο Έλληνας άλτης σημείωσε την επίδοσή του από το πρώτο του άλμα, ενώ στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες προσπάθειες.



Τη νίκη στο τριπλούν κατέκτησε ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Πέδρο Πιτσάρδο με 17,71μ., επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Δεύτερος ήταν ο Τζόρνταν Σκοτ με 17,69 μ., ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκι.



