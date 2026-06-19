H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Εμμανουήλ Καραλής: Πρωτιά με άλμα στα 5,92μ στο Diamond League της Ντόχα, βίντεο
Εμμανουήλ Καραλής: Πρωτιά με άλμα στα 5,92μ στο Diamond League της Ντόχα, βίντεο
Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 6,02μ και μια στα 6,07μ
Πρωτιά στο Diamond League της Ντόχα για τον Εμμανουήλ Καραλή.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 5,92μ ολοκλήρωσε στην κορυφή τον αγώνα. Δεύτερος με 5,92μ ήταν ο Νίλσεν και με 5,92μ ο Γκούτορμσεν. Οι δύο αντίπαλοι του Manolo είχαν δύο άκυρες στα 5,92μ και εκείνος μια.
Ο Καραλής ξεκίνησε από τα 5,62μ, άφησε τα 5,72μ και με την πρώτη πέρασε τα 5,82μ. Τα κατάφερε με την 2η στα 5,92μ και στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 6,02μ.
Εκεί είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και άφησε το ύψος για να πάει στα 6,07μ όπου επίσης δεν τα κατάφερε.
Στο ίδιο μίτινγκ, την τέταρτη θέση στο τριπλούν κατέλαβε ο Νίκος Ανδρικόπουλος με άλμα στα 16,02 μ., στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση της Ντόχα. Ο Έλληνας άλτης σημείωσε την επίδοσή του από το πρώτο του άλμα, ενώ στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες προσπάθειες.
Τη νίκη στο τριπλούν κατέκτησε ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Πέδρο Πιτσάρδο με 17,71μ., επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Δεύτερος ήταν ο Τζόρνταν Σκοτ με 17,69 μ., ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκι.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 5,92μ ολοκλήρωσε στην κορυφή τον αγώνα. Δεύτερος με 5,92μ ήταν ο Νίλσεν και με 5,92μ ο Γκούτορμσεν. Οι δύο αντίπαλοι του Manolo είχαν δύο άκυρες στα 5,92μ και εκείνος μια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Καραλής ξεκίνησε από τα 5,62μ, άφησε τα 5,72μ και με την πρώτη πέρασε τα 5,82μ. Τα κατάφερε με την 2η στα 5,92μ και στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 6,02μ.
Εκεί είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και άφησε το ύψος για να πάει στα 6,07μ όπου επίσης δεν τα κατάφερε.
Στο ίδιο μίτινγκ, την τέταρτη θέση στο τριπλούν κατέλαβε ο Νίκος Ανδρικόπουλος με άλμα στα 16,02 μ., στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση της Ντόχα. Ο Έλληνας άλτης σημείωσε την επίδοσή του από το πρώτο του άλμα, ενώ στη συνέχεια είχε τέσσερις άκυρες προσπάθειες.
Τη νίκη στο τριπλούν κατέκτησε ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Πέδρο Πιτσάρδο με 17,71μ., επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Δεύτερος ήταν ο Τζόρνταν Σκοτ με 17,69 μ., ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα