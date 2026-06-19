Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Τασούλας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ΕΛ.ΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας -  Δείτε φωτογραφίες

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β'.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν o υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης και ο διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Αστυνομικός Διευθυντής Λάζαρος Γιαννάκης.

Δείτε φωτογραφίες

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Υπαστυνόμους Β’
2 ΣΧΟΛΙΑ

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