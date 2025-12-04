Αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ στο ΣΕΦ, δείτε βίντεο

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.

«Ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της Φενερμπαχτσέ αναβλήθηκε μετά από σύσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που έπληξαν την περιοχή σήμερα.

Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναβολή του αγώνα με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες».

The EuroLeague Regular Season Round 14 game between @Olympiacos_BC and @FBBasketbol has been suspended following a recommendation from the local government due to severe weather conditions affecting the area during today.



Euroleague Basketball will evaluate with the affected… — EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025