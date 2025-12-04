Αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ στο ΣΕΦ, δείτε βίντεο
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας το παιχνίδι της Euroleague - Η ανακοίνωση της διοργανώτριας και οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα
Αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.
O αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15 αλλά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε να τον αναβάλει για λόγους ασφαλείας των θεατών και των παικτών.
Μιλώντας στη NOVA ο Γιάννης Βρούτσης σημείωσε: «Η αναβολή έγινε καθαρά για λόγους ασφάλειας, πάντοτε ως Υπουργείο Αθλητισμού θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων».
Οι εξωτερικοί χώροι του ΣΕΦ είχαν πλημμυρίσει από νωρίς και η Πυροσβεστική είχε κληθεί για να αντλήσει τα νερά.
To εσωτερικό του ΣΕΦ, η σάλα, δεν είχε προβλήματα αφού είχαν τοποθετηθεί έγκαιρα μουσαμάδες στην οροφή για να μην γεμίσει νερό το παρκέ.
Η αποστολή της πρωταθλήτρια Ευρώπης, της Φενέρ, ειδοποιήθηκε και δεν ξεκίνησε από το ξενοδοχείο για να μεταβεί στο γήπεδο του Νέου Φαλήρου. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έφτασαν κανονικά στο ΣΕΦ.
H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.
Η ανακοίνωση της Euroleague
«Ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της Φενερμπαχτσέ αναβλήθηκε μετά από σύσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που έπληξαν την περιοχή σήμερα.
Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναβολή του αγώνα με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες».
Οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα
Τώρα όσο αφορά την ημέρα και την ώρα που θα διεξαχθεί ο αγώνας υπήρχε η σκέψη για την Παρασκευή (5/12, 21:15) αλλά δεν προκρίθηκε.
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) την Βαλένθια στην Telekom Center Athens και θα ήταν απίθανο να γίνει στην ίδια χώρα την ίδια ημέρα και ώρα και 2ο παιχνίδι. Η EuroLeague έχει φέρει στην Ελλάδα ένα σύστημα «Hawkeye» (το σύστημα για το Instant replay), με αποτέλεσμα να μην μπορούν την ίδια μέρα.
The EuroLeague Regular Season Round 14 game between @Olympiacos_BC and @FBBasketbol has been suspended following a recommendation from the local government due to severe weather conditions affecting the area during today.— EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025
Ο δημοσιογράφος της NOVA, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, σχολίασε στη live εκπομπή του καναλιού για το θέμα της κάλυψης: «Να πω ότι είναι θέμα της EuroLeague, όχι της NOVA. Η EuroLeague έχει φέρει ένα hawk eye, άρα δεν μπορούμε να το κόψουμε στα δύο και να είναι μισό στο ΣΕΦ και μισό στο ΟΑΚΑ. Αν η EuroLeague φέρει δεύτερο hawk eye μπορεί να γίνει το ματς αύριο».
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει θέμα να διεξαχθεί την Παρασκευή (5/12) το παιχνίδι και δίνονται ως πιθανές ημερομηνίες η Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και η Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.
Υπάρχει και σενάριο για την 30η Δεκεμβρίου που μοιάζει να είναι και το πιο πιθανό.
