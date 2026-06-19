«Δεν σε γνωρίζω»: Παίκτης της εθνικής Ισπανίας έφαγε «πόρτα» από τον φύλακα του προπονητικού κέντρου, βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Εθνική Ισπανίας Ποδοσφαιριστής Προπόνηση

«Δεν σε γνωρίζω»: Παίκτης της εθνικής Ισπανίας έφαγε «πόρτα» από τον φύλακα του προπονητικού κέντρου, βίντεο

Μια μάλλον άβολη στιγμή έζησε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείς του προπονητικού κέντρου της ισπανικής ομάδας δεν τον αναγνώρισαν και δεν του επέτρεψαν να μπει μέσα

«Δεν σε γνωρίζω»: Παίκτης της εθνικής Ισπανίας έφαγε «πόρτα» από τον φύλακα του προπονητικού κέντρου, βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια μάλλον άβολη στιγμή έζησε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, μέλος της εθνικής ομάδας της Ισπανίας που λαμβάνει μέρος στο Μουντιάλ 2026

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής θέλησε να μπει στο προπονητήριο των «φούριας ρόχας», όμως έζησε μια μάλλον αμήχανη και χιουμοριστική εμπειρία καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν τον άφησαν να μπει, καθώς δεν τον αναγνώρισαν, με το σκηνικό μάλιστα να μεταδίδεται ζωντανά καθώς εκείνη την ώρα υπήρχε σύνδεση με αθλητική εκπομπή της ισπανικής τηλεόρασης. «Δεν τον αναγνωρίζουν» ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται  Ιγκλέσιας να είναι έξω ακριβώς από την είσοδο και ουσιαστικά να... παρακαλά τους φύλακες να του επιτρέψουν την είσοδο λέγοντάς τους ότι πρέπει να μπει μέσα κι ότι είναι ποδοσφαιριστής.

Ο διάλογος με τον φύλακα είναι ξεκαρδιστικός: «Έχεις πάσο;» τον ρωτάει με τον ποδοσφαιριστή να του απαντά «είμαι παίκτης της εθνικής ομάδας». Ο σεκιουριτάς που κάθεται ακριβώς απ' έξω γελά ειρωνικά και λέει «δεν τον γνωρίζω». 

Εκείνοι ανέκφραστοι δεν φαίνεται να συγκινούνται ιδιαίτερα με τον Ισπανό διεθνή να αναγκάζεται να πάρει τηλέφωνο από το κινητό του κάποιον υπεύθυνο της ομάδας για να μπορέσει τελικά να μπει μέσα και να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο παίκτης της Θέλτα βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του και τους φίλους του, ενώ κάποιοι φίλαθλοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να βιντεοσκοπήσουν, γελώντας με το γεγονός ότι ο φύλακας δεν γνώριζε έναν από τους παίκτες της Ισπανίας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης