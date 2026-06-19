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«Δεν σε γνωρίζω»: Παίκτης της εθνικής Ισπανίας έφαγε «πόρτα» από τον φύλακα του προπονητικού κέντρου, βίντεο
«Δεν σε γνωρίζω»: Παίκτης της εθνικής Ισπανίας έφαγε «πόρτα» από τον φύλακα του προπονητικού κέντρου, βίντεο
Μια μάλλον άβολη στιγμή έζησε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείς του προπονητικού κέντρου της ισπανικής ομάδας δεν τον αναγνώρισαν και δεν του επέτρεψαν να μπει μέσα
Μια μάλλον άβολη στιγμή έζησε ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, μέλος της εθνικής ομάδας της Ισπανίας που λαμβάνει μέρος στο Μουντιάλ 2026.
Ο διεθνής ποδοσφαιριστής θέλησε να μπει στο προπονητήριο των «φούριας ρόχας», όμως έζησε μια μάλλον αμήχανη και χιουμοριστική εμπειρία καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν τον άφησαν να μπει, καθώς δεν τον αναγνώρισαν, με το σκηνικό μάλιστα να μεταδίδεται ζωντανά καθώς εκείνη την ώρα υπήρχε σύνδεση με αθλητική εκπομπή της ισπανικής τηλεόρασης. «Δεν τον αναγνωρίζουν» ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται Ιγκλέσιας να είναι έξω ακριβώς από την είσοδο και ουσιαστικά να... παρακαλά τους φύλακες να του επιτρέψουν την είσοδο λέγοντάς τους ότι πρέπει να μπει μέσα κι ότι είναι ποδοσφαιριστής.
Εκείνοι ανέκφραστοι δεν φαίνεται να συγκινούνται ιδιαίτερα με τον Ισπανό διεθνή να αναγκάζεται να πάρει τηλέφωνο από το κινητό του κάποιον υπεύθυνο της ομάδας για να μπορέσει τελικά να μπει μέσα και να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο παίκτης της Θέλτα βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του και τους φίλους του, ενώ κάποιοι φίλαθλοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να βιντεοσκοπήσουν, γελώντας με το γεγονός ότι ο φύλακας δεν γνώριζε έναν από τους παίκτες της Ισπανίας.
Ο διεθνής ποδοσφαιριστής θέλησε να μπει στο προπονητήριο των «φούριας ρόχας», όμως έζησε μια μάλλον αμήχανη και χιουμοριστική εμπειρία καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν τον άφησαν να μπει, καθώς δεν τον αναγνώρισαν, με το σκηνικό μάλιστα να μεταδίδεται ζωντανά καθώς εκείνη την ώρα υπήρχε σύνδεση με αθλητική εκπομπή της ισπανικής τηλεόρασης. «Δεν τον αναγνωρίζουν» ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται Ιγκλέσιας να είναι έξω ακριβώς από την είσοδο και ουσιαστικά να... παρακαλά τους φύλακες να του επιτρέψουν την είσοδο λέγοντάς τους ότι πρέπει να μπει μέσα κι ότι είναι ποδοσφαιριστής.
Ο διάλογος με τον φύλακα είναι ξεκαρδιστικός: «Έχεις πάσο;» τον ρωτάει με τον ποδοσφαιριστή να του απαντά «είμαι παίκτης της εθνικής ομάδας». Ο σεκιουριτάς που κάθεται ακριβώς απ' έξω γελά ειρωνικά και λέει «δεν τον γνωρίζω».
İspanya Milli Takımı kampındaki güvenlik görevlisi, İspanyol futbolcu Borja Iglesias'ı tanımadı ve içeri almadı.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) June 19, 2026
Iglesias: “İçeri girmem lazım, milli takım oyuncusuyum.”
Iglesias maça girmek için telefonla takımı aradı. pic.twitter.com/e3z2rqFfqx
Εκείνοι ανέκφραστοι δεν φαίνεται να συγκινούνται ιδιαίτερα με τον Ισπανό διεθνή να αναγκάζεται να πάρει τηλέφωνο από το κινητό του κάποιον υπεύθυνο της ομάδας για να μπορέσει τελικά να μπει μέσα και να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο παίκτης της Θέλτα βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του και τους φίλους του, ενώ κάποιοι φίλαθλοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να βιντεοσκοπήσουν, γελώντας με το γεγονός ότι ο φύλακας δεν γνώριζε έναν από τους παίκτες της Ισπανίας.
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