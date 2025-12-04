Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Γιαννακόπουλος για την αναβολή του Ολυμπιακός - Φενέρ: «Ακατάλληλο το ΣΕΦ, είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20 υπέρ του αντιπάλου»
Η αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για την απόφαση να αναβληθεί το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού-Φενέρμπαχτσε.
Όπως έγινε γνωστό αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην Αττική δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πήρε θέση για την απόφαση να αναβληθεί το ματς λέγοντας μέσω story στο Instagram:
«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και μπλα μπλα μπλα» είπε αρχικά και συνέχισε:
«Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες... Οι κανονισμοί είναι πολύ ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε».
Πηγή:www.gazzetta.gr
