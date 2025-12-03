Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε η μητέρα των Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου
Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε η μητέρα των Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου
Η ΚΑΕ ΑΕΚ και η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον χαμό της μητέρας των προέδρων της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου
Σε πένθος βυθίστηκε ολόκληρη η οικογένεια της ΚΑΕ ΑΕΚ, έπειτα από τον θάνατο της μητέρας των Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.
Πιο αναλυτικά σύσσωμη η οικογένεια της ΑΕΚ, μέσω μιας συλλυπητήριας ανακοίνωσης, στέκονται στο πλευρό των προέδρων της «Ένωσης», μετά τον χαμό της Καλλιρρόης Αγγελοπούλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:
«Σύσσωμη η οικογένεια της «Βασίλισσας», ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, οι αθλητές, τα μέλη του αγωνιστικού Τμήματος και οι λοιποί εργαζόμενοι της ΑΕΚ ΒC εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την εκδημία της μητέρας των κ.κ. Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.
Αγαπητοί Πρόεδροι, στεκόμαστε δίπλα σας, αυτές τις στιγμές του ανείπωτου πόνου. Του άφευκτου, του ακατανόητου…
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Καλό Ταξίδι στο Φως, Κυρία Καλλιρρόη».
Τα συλλυπητήρια της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και του Μάριου Ηλιόπουλου
Το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης και ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασαν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους, μέσω ανάρτησης στο Facebook.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ
“Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ και εγώ προσωπικά εκφράζουμε την δική μας λύπη για την απώλεια της Καλλιρρόης Αγγελοπούλου, της Μητέρας των αδελφών Αγγελόπουλου Μάκη και Βαγγέλη…
Η Μάνα είναι το πολυτιμότερο Πλάσμα για όλους μας σε αυτό τον Κόσμο…
Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την οικογένεια…
Μάκη και Βαγγέλη,
Να θυμάστε πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί της και να είναι η πολύτιμη ανάμνησή σας και ο οδηγός σας στην δική σας πορεία…
Πιο αναλυτικά σύσσωμη η οικογένεια της ΑΕΚ, μέσω μιας συλλυπητήριας ανακοίνωσης, στέκονται στο πλευρό των προέδρων της «Ένωσης», μετά τον χαμό της Καλλιρρόης Αγγελοπούλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:
«Σύσσωμη η οικογένεια της «Βασίλισσας», ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, οι αθλητές, τα μέλη του αγωνιστικού Τμήματος και οι λοιποί εργαζόμενοι της ΑΕΚ ΒC εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την εκδημία της μητέρας των κ.κ. Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.
Αγαπητοί Πρόεδροι, στεκόμαστε δίπλα σας, αυτές τις στιγμές του ανείπωτου πόνου. Του άφευκτου, του ακατανόητου…
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Καλό Ταξίδι στο Φως, Κυρία Καλλιρρόη».
Τα συλλυπητήρια της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και του Μάριου Ηλιόπουλου
Το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης και ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασαν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους, μέσω ανάρτησης στο Facebook.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ
“Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ και εγώ προσωπικά εκφράζουμε την δική μας λύπη για την απώλεια της Καλλιρρόης Αγγελοπούλου, της Μητέρας των αδελφών Αγγελόπουλου Μάκη και Βαγγέλη…
Η Μάνα είναι το πολυτιμότερο Πλάσμα για όλους μας σε αυτό τον Κόσμο…
Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την οικογένεια…
Μάκη και Βαγγέλη,
Να θυμάστε πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί της και να είναι η πολύτιμη ανάμνησή σας και ο οδηγός σας στην δική σας πορεία…
Με εκτίμηση
– Μάριος Ηλιόπουλος
– ΠΑΕ ΑΕΚ”
Ειδήσεις σήμερα
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
– Μάριος Ηλιόπουλος
– ΠΑΕ ΑΕΚ”
Ειδήσεις σήμερα
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα