Ρούμπεν Αμορίμ: Αποφεύγω τα social media για να προστατέψω τον εαυτό μου
Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξήγησε ότι για να προστατεύσει τον ίδιο και την οικογένεια του από την τοξικότητα των social media τα αποφεύγει εντελώς
Σε μια έρευνα του BBC, βρέθηκε ότι πάνω από 2.000 εξαιρετικά προσβλητικές αναρτήσεις και μηνύματα στα social media, περιλαμβανομένων απειλών για θάνατο και βιασμό, κατευθύνθηκαν σε προπονητές και παίκτες τόσο στην Premier League όσο και στη Women Super League κατά τη διάρκεια ενός μόνο Σαββατοκύριακου τον περασμένο μήνα.
