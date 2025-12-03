Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
ΠΑΟΚ: Ορίστηκε η νέα προσωρινή διοίκηση στην ΚΑΕ με πρόεδρο Βεζυρτζή
Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στον ορισμό των μελών της νέας προσωρινής διοίκησης
Ο ιστορικός ηγέτης του μπασκετικού ΠΑΟΚ ανέλαβε τη θέση του προέδρου στην προσωρινή διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που έχει μόλις τρία μέλη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, με την από 3.12.2025 και ΓΑΚ/ΕΑΚ 67519/46506/2025 Απόφαση-Προσωρινή Διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε από σήμερα η νέα προσωρινή Διοίκηση, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της KAE.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η προσωρινή Διοίκηση συγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Βεζυρτζής
Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Πετμεζάς
Μέλος: Ευάγγελος Τσακμακάς
Η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της και δεσμεύεται να εργαστεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, καθώς και για την απρόσκοπτη συνέχιση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.»
