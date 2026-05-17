Eurovision 2026: Διαψεύστηκαν οι μεγάλες προσδοκίες για το «Ferto», επιβεβαιώθηκε το μεγάλο φαβορί Dara
Η Ελλάδα κατέκτησε την δέκατη θέση στον τελικό της Eurovision απογοητεύοντας όλους όσοι ήταν σίγουροι σε καλύτερη κατάταξη και σε νίκη του Akyla
Από τον Β’ ημιτελικό είχε αρχίσει να φαίνεται πως κάποιες συμμετοχές όχι μόνο μας προσπέρασαν σε επίπεδο στοιχημάτων, αλλά και εντυπώσεων. Ειδικά η νικήτρια Βουλγαρία αλλά και η Αυστραλία, όπως και το Ισραήλ, άρχισαν να έχουν σταθερά αυξανόμενο προβάδισμα και η πεποίθηση για πρωτιά ή έστω για μία θέση στην τριάδα άρχισαν να μεταμορφώνονται σε ευχολόγια για μία καλή θέση στην πεντάδα. Υπήρχαν πολύ καλά τραγούδια, εξαιρετικές ερμηνείες και όλα έδειχναν από ένα σημείο και μετά πως ο δρόμος του τελικού δεν θα ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, όπερ και εγένετο.
Το βράδυ του Σαββάτου λοιπόν η Dara από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε πανηγυρικά μεγάλη νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Ερμήνευσε το «Bangaranga» και συγκέντρωσε 516 βαθμούς. Κι εδώ βέβαια, ως ελάχιστη παρηγοριά υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο καθώς, εκτός από την ίδια την Dara, το τραγούδι έφερε την υπογραφή του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη και παραγωγού, Δημήτρη Κοντόπουλου, και το «μαγικό άγγιγμα» της έμπειρης Βικτώριας Χαλκίτη.
Την πρώτη 5άδα στην τελική κατάταξη συμπλήρωσαν το Ισραήλ, το οποίο αποδοκιμάστηκε, όταν πέρασε προσωρινά στην 1η θέση, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία. Ο Akylas με το «Ferto» απέσπασε 220 βαθμούς από κριτικές επιτροπές και κοινό και βρέθηκε στην 10η θέση, κάτι που από την αρχή φάνηκε πως εκεί περίπου θα κατέληγε. Στις πρώτες ανακοινώσεις βαθμολογιών η χώρα μας απουσίαζε από το «μενού» γεγονός που αποτυπώθηκε και στην ψυχολογία των δύο παρουσιαστών, του Γιώργου Καπουτζίδη και της Μαρίας Κοζάκου, οι οποίοι προσπάθησαν να κρύψουν την αγωνία και την απογοήτευση.
Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» κατέκτησαν την 19η θέση, αποσπώντας 75 βαθμούς από κριτικές επιτροπές και κοινό.
Η τελική κατάταξη έχει ως εξής
1. Βουλγαρία – 516
2. Ισραήλ – 343
3. Ρουμανία – 296
4. Αυστραλία – 287
5. Ιταλία – 281
6. Φινλανδία – 279
7. Δανία – 243
8. Μολδαβία – 226
9. Ουκρανία – 221
10. Ελλάδα – 220
11. Γαλλία – 158
12. Πολωνία – 150
13. Αλβανία – 145
14. Νορβηγία – 134
15. Κροατία – 124
16. Τσεχία – 113
17. Σερβία – 90
18. Μάλτα – 89
19. Κύπρος – 75
20. Σουηδία – 51
21. Βέλγιο – 36
22. Λιθουανία – 22
23. Γερμανία – 12
24. Αυστρία – 6
25. Ηνωμένο Βασίλειο -1
Απογοητευμένος ο Akylas«Πάλι κουβά!», είπε στις δηλώσεις του ο Ακύλας ο οποίος εμφανώς αρκετά φορτισμένος και στεναχωρημένος, δήλωσε τα εξής:
Τι συνέβη στην ψηφοφορίαΣτην ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών, η Ελλάδα δεν κατάφερε να αποσπάσει βαθμούς από 20 από τις 34 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Γεωργία και η Ρουμανία, ενώ ούτε οι Ιταλία, Μάλτα, Κροατία ψήφισαν το “Ferto”.
Μία λαμπερή βραδιά με ξεχωριστές στιγμέςΗ βραδιά του τελικού ήταν σχετικά ήσυχη σε επίπεδο εκπλήξεων και ανατροπών σε ό,τι αφορά την διοργάνωση, είχε όμως και κάποιες εξαιρετικές στιγμές ειδικά στο σημείο που μεσολαβεί από το τέλος της εμφάνισης των τραγουδιών ως την ανακοίνωση των βαθμολογιών.
