Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό - ΠΑΟΚ και Ρόμα - Λάτσιο
Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας

Κυριακή σήμερα (17/05) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας

Άρης - Λεβαδειακός (17:00, Nova Sports Prime)
ΟΦΗ - Βόλος (17:00, Cosmote Sport 4)
Μπρέντφορντ - Κρίσταλ Πάλας (17:00, Nova Sports Premier League)
Λιντς - Μπράιτον (17:00, Nova Sports 2)
Γουλβς - Φούλαμ (17:00, Nova Sports 6)
Έβερτον - Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Start)
Άρης - ΑΕΚ (17:30, ΕΡΤ2)
Αταλάντα - Μπολόνια (19:00, Cosmote Sport 8)
ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19:30, Cosmote Sport 2)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30, Cosmote Sport 3)
Νιούκαστλ - Γουέστ Χαμ (19:30, Nova Sports Premier League)
Σεβίλλη - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Nova Sports 2)
Λεβάντε - Μαγιόρκα (20:00, Nova Sports 3)
Οσασούνα - Εσπανιόλ (20:00, Nova Sports 4)
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Βαλένθια (20:00, Nova Sports 5)
Ράγιο Βαγιεκάνο - Βιγιαρέαλ (20:00, Nova Sports 6)
Ατλέτικο Μαδρίτης - Χιρόνα (20:00, Nova Sports Start)
Οβιέδο - Αλαβές (20:00, Nova Sports Extra 1)
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Θέλτα (20:00, Nova Sports Extra 2)
Έλτσε - Χετάφε (20:00, Nova Sports Extra 3)
Ουντινέζε - Κρεμονέζε (21:45, Cosmote Sport 8)
Σασουόλο - Λέτσε (21:45, Cosmote Sport 6)
Μπαρτσελόνα - Μπέτις (22:15, Nova Sports 1)

πηγή: gazzetta
Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

