Eurovision 2026: Γιατί η Βρετανία πήγε ξανά στον κουβά, τερμάτισε τελευταία για τρίτη φορά από το 2020, με 1 βαθμό!

Πήραν φωτιά τα social media από τα αρνητικά σχόλια για τον Sam Battle - «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ακόμα κι αν μπορούσα, δεν θα έδινα ούτε έναν βαθμό στη Βρετανία», έγραψε Βρετανός στο X

Sam Battle, ή αλλιώς Look Mum No Computer, να συγκεντρώνει μόνο έναν βαθμό για το τραγούδι του «Eins, Zwei, Drei». Πρόκειται για την τρίτη φορά από το 2020 που η Βρετανία τερματίζει τελευταία, ενώ μόλις μία φορά κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα από το 2010. Παρά την πρωτοτυπία και την ενέργεια της εμφάνισής του, οι τηλεθεατές και οι κριτές δεν βρήκαν κάτι ενδιαφέρον στο τραγούδι.



Κατά την προετοιμασία του διαγωνισμού, οι προσδοκίες για την εμφάνιση της Βρετανίας ήταν περιορισμένες. Ο Sam Battle μπορεί να έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, εμφανιζόμενος στη σκηνή με φωτεινή ροζ φόρμα εργασίας και τραγουδώντας για την απόφασή του να αφήσει τη δουλειά του στο γραφείο για να ταξιδέψει στη Γερμανία και να μετρήσει μέχρι το τρία αλλά δεν έπεισε ούτε με την ερμηνεία αλλά ούτε και με το μήνυμα που ήθελε να περάσει. Όπως σχολίασε και ο Graham Norton, «ήταν ένα μεγάλο ρίσκο».



Το







Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αντίδραση δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι Άγγλοι. Οι κριτές έδωσαν μόλις έναν βαθμό, ενώ το κοινό μηδέν. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Filippo Baglini σχολίασε: «Η Βρετανία είναι κορυφαία στη μουσική παγκοσμίως – έχει τους Beatles. Αυτό δεν είναι αρκετά καλό». Αντίστοιχα, ο Thomas Tammegger, φαν του διαγωνισμού που ζει στη Δανία, τόνισε: «Το BBC το βλέπει σαν αστείο γεγονός και στέλνει συμμετοχές για γέλια, και ποτέ δεν πετυχαίνουν. Όταν κάνουν πραγματική προσπάθεια, όπως με τον Sam Ryder, το αποτέλεσμα είναι δεύτερη θέση».



Πήραν φωτιά τα social από τα αρνητικά σχόλια Στο X, πρώην Twitter, οι χρήστες δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν την αποτυχία της Βρετανίας, κάποιοι με το γνωστό βρετανικό χιούμορ και κάποιοι με απογοήτευση. Πολύ εύστοχα κάποιος έγραψε: «Sam lost the battle» (Ο Σαμ έχασε τη μάχα) κάνοντας λογοπαίγνιο με το επώνυμό του ενώ ένας άλλος λέει: «Η Βρετανία ξανά τελευταία (ΠΑΛΙ) με 1 βαθμό αντί για τα συνήθη μηδέν είναι ακόμα πιο αστείο για μένα».





Ορισμένοι ήταν πιο αιχμηροί: «Σοβαρά, γιατί τον στείλαμε ως συμμετοχή; Όποιος έχει αυτιά ήξερε ότι θα έρθει τελευταίος». Κάποιοι δεν μάσησαν τα λόγια τους: «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ακόμα κι αν μπορούσα, δεν θα έδινα ούτε έναν βαθμό στη Βρετανία».



Υπήρξαν και παρατηρήσεις για την κοινοτική ψηφοφορία: «Φυσικά! Η Βρετανία και η Γερμανία παίρνουν μηδέν από το κοινό όπως πάντα. Πραγματικά θρυλικό!».



Έξι φορές στην ιστορία του θεσμού που η Βρετανία τερματίζει τελευταία Το αποτέλεσμα αυτό σημειώνει την έκτη φορά που η Βρετανία τερματίζει τελευταία στην ιστορία του διαγωνισμού και τη δεύτερη φορά της δεκαετίας του 2020, μετά τον James Newman με το «Embers» το 2021. Οι Years and Years με τον frontman Όλι Άλεξάντερ και το γκρουπ Remember Monday είχαν επίσης μηδενικούς βαθμούς από το κοινό τα έτη 2024 και 2025 αντίστοιχα.



Προηγούμενοι συμμετέχοντες που τερμάτισαν τελευταίοι ήταν οι Jemini το 2003, ο Andy Abraham το 2008 και ο Josh Dubovie το 2010.



Το σύνθημα του διαγωνισμού, «United by Music», φέτος απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς οι βρετανικές συμμετοχές συνεχίζουν να δυσκολεύονται να κερδίσουν την ευρωπαϊκή αποδοχή.