Eurovision 2026: Γιατί η Βρετανία πήγε ξανά στον κουβά, τερμάτισε τελευταία για τρίτη φορά από το 2020, με 1 βαθμό!
Πήραν φωτιά τα social media από τα αρνητικά σχόλια για τον Sam Battle - «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ακόμα κι αν μπορούσα, δεν θα έδινα ούτε έναν βαθμό στη Βρετανία», έγραψε Βρετανός στο X
Κατά την προετοιμασία του διαγωνισμού, οι προσδοκίες για την εμφάνιση της Βρετανίας ήταν περιορισμένες. Ο Sam Battle μπορεί να έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, εμφανιζόμενος στη σκηνή με φωτεινή ροζ φόρμα εργασίας και τραγουδώντας για την απόφασή του να αφήσει τη δουλειά του στο γραφείο για να ταξιδέψει στη Γερμανία και να μετρήσει μέχρι το τρία αλλά δεν έπεισε ούτε με την ερμηνεία αλλά ούτε και με το μήνυμα που ήθελε να περάσει. Όπως σχολίασε και ο Graham Norton, «ήταν ένα μεγάλο ρίσκο».
Το BBC αυτή τη φορά αποφάσισε να ακολουθήσει μια πιο τολμηρή στρατηγική σε αντίθεση με προηγούμενες συμμετοχές της Βρετανίας, που συχνά ήταν προσεγμένες, αλλά αδιάφορες. Ο Adrian Bradley του podcast Euro Trip δήλωσε: «Πρέπει να επαινέσω το BBC για την τόλμη του. Πήρε ένα ρίσκο, κάτι που ίσως δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά μπορεί κάποιοι να αποφασίσουν να το ψηφίσουν».
Ο Satoshi, που εκπροσώπησε τη Μολδαβία φέτος, συμφώνησε: «Η παραμόρφωση στη φωνή, τα synths που χρησιμοποιεί – όλα έχουν βρετανικό αποτύπωμα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι για όλους». Ο ίδιος ο Sam είχε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο και είχε παραδεχθεί μιλώντας στο BBC News: «Αυτό που κάνουμε είναι Marmite – ή το αγαπάς ή το μισείς. Πίστευα ότι υπήρχε χώρος για το είδος μας».
Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αντίδραση δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι Άγγλοι. Οι κριτές έδωσαν μόλις έναν βαθμό, ενώ το κοινό μηδέν. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Filippo Baglini σχολίασε: «Η Βρετανία είναι κορυφαία στη μουσική παγκοσμίως – έχει τους Beatles. Αυτό δεν είναι αρκετά καλό». Αντίστοιχα, ο Thomas Tammegger, φαν του διαγωνισμού που ζει στη Δανία, τόνισε: «Το BBC το βλέπει σαν αστείο γεγονός και στέλνει συμμετοχές για γέλια, και ποτέ δεν πετυχαίνουν. Όταν κάνουν πραγματική προσπάθεια, όπως με τον Sam Ryder, το αποτέλεσμα είναι δεύτερη θέση».
Πήραν φωτιά τα social από τα αρνητικά σχόλιαΣτο X, πρώην Twitter, οι χρήστες δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν την αποτυχία της Βρετανίας, κάποιοι με το γνωστό βρετανικό χιούμορ και κάποιοι με απογοήτευση. Πολύ εύστοχα κάποιος έγραψε: «Sam lost the battle» (Ο Σαμ έχασε τη μάχα) κάνοντας λογοπαίγνιο με το επώνυμό του ενώ ένας άλλος λέει: «Η Βρετανία ξανά τελευταία (ΠΑΛΙ) με 1 βαθμό αντί για τα συνήθη μηδέν είναι ακόμα πιο αστείο για μένα».
Sam 'lost the' Battle.— So Brittlish (@SoBrittlish) May 17, 2026
[no computer for a month and stop gibbering german] pic.twitter.com/igWhlnMvw0
Look Mum One Point !. Well done @LOOKMUMNOCMPUTR at @Eurovision it was a (Sam) Battle but you did UK proud, with a slice of pepperoni !. @bbceurovision— Leigh Spencer (@Leigh984) May 16, 2026
Whoever was on the UK panel to pick Sam Battle need their P45s in morning jesus it was bad— Blades⚔️ (@m24pht) May 16, 2026
Fucking hell, Eurovision is shit. Oh well, we love you, Sam Battle. He did us proud and can go home to his loving family in Kent and focus on his Youtube channel. Eurovision just isn't the right platform for innovative British music.— Ian D Johnstone (@IDJmedia) May 16, 2026
Well done Sam Battle, aka Look Mum No Computer! At least we didn't get 0 points! #Eurovisión2026— Becca (@R_ViewMovies) May 16, 2026
I can’t lie, I actually feel sorry for Sam Battle— ♡ PHOE-BAE ♡ (@Pheeblaaah) May 16, 2026
The song is shite, BUT he’s an absolute babe, bless him 😭🥺❤️🇬🇧#Eurovisión2026
The UK entry ‘Ein Zwei Drei’ from Sam Battle has a genius line in it that reminds me of my French teacher… ‘English is the language of communication, nothing flouncy, nothing harsh,’ he once said, ‘French is the language of lovers (‘Je t’aime, ma cherie’), and German is the… pic.twitter.com/BnGnVS7pKF— Jane Dimond (@janiedimond) May 16, 2026
Have you considered a career in financial services, Sam Battle? #Eurovision https://t.co/RClogRGjhK— the bubble (@TheBubbleForum) May 16, 2026
Έξι φορές στην ιστορία του θεσμού που η Βρετανία τερματίζει τελευταίαΤο αποτέλεσμα αυτό σημειώνει την έκτη φορά που η Βρετανία τερματίζει τελευταία στην ιστορία του διαγωνισμού και τη δεύτερη φορά της δεκαετίας του 2020, μετά τον James Newman με το «Embers» το 2021. Οι Years and Years με τον frontman Όλι Άλεξάντερ και το γκρουπ Remember Monday είχαν επίσης μηδενικούς βαθμούς από το κοινό τα έτη 2024 και 2025 αντίστοιχα.
Προηγούμενοι συμμετέχοντες που τερμάτισαν τελευταίοι ήταν οι Jemini το 2003, ο Andy Abraham το 2008 και ο Josh Dubovie το 2010.
Το σύνθημα του διαγωνισμού, «United by Music», φέτος απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς οι βρετανικές συμμετοχές συνεχίζουν να δυσκολεύονται να κερδίσουν την ευρωπαϊκή αποδοχή.
