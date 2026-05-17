Όταν η Dara συνάντησε επί σκηνής την Ελένη Φουρέιρα και χόρεψαν υπό τους ήχους του Bangaranga
Η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision είχε βρεθεί στην Αθήνα τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο προώθησης του κομματιού της

Την Ελένη Φουρέιρα επί σκηνής είχε συναντήσει τον περασμένο Απρίλιο η Dara. Η τραγουδίστρια είχε βρεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο προώθησης του Bangaranga, του τραγουδιού που τελικά οδήγησε τη Βουλγαρία στην κορυφή της Eurovision, το βράδυ του Σαββάτου. 

Τις μέρες που παρέμεινε στη χώρα η Dara είχε διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο, στο οποίο εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς η νεαρή τραγουδίστρια είχε ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει το  Bangaranga και να χορέψει μαζί με τη συνάδελφό της υπό τους ήχους του.

Δείτε το βίντεο από τη συνάντηση των δύο γυναικών

@nikos.spanou

Dara και Φουρέιρα μαζί αγαπώ #dara #foureira #eurovision #eurovision2026 #bangaranga

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Spanoudakis
