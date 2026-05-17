Δημήτρης Κοντόπουλος και Βικτώρια Χαλκίτη: Η ελληνική συμμετοχή στον θρίαμβο της Βουλγαρίας και της Dara στη Eurovision
Ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού Bangaranga, ενώ η Βικτώρια Χαλκίτη είχε τον ρόλο της vocal coach
Μπορεί η Ελλάδα να βρέθηκε μακριά από την πρώτη θέση στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, δύο Έλληνες ήταν όμως μεταξύ εκείνων που βοήθησαν τη Βουλγαρία και την Dara να σκαρφαλώσει στην κορυφή με το Bangaranga.
Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτώρια Χαλκίτη που αποτέλεσαν μέρη της βουλγαρικής αποστολής. Ο πρώτος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού, ενώ η δεύτερη είχε τον ρόλο της vocal coach.
Ο Έλληνας συνθέτης έχει συνδέει στενά το όνομά του με τον μουσικό θεσμό εδώ και είκοσι χρόνια. Το 2006 το τραγούδι του «Welcome to the Party» άνοιξε τον ημιτελικό της Eurovision στην Αθήνα, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν έγραψε τραγούδια για την Ελλάδα και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ουκρανία, Ρωσία και Μολδαβία. Ενδεικτικά, είχε υπογράψει το «This Is Our Night» (Σάκης Ρουβάς, 2009) και «Last Dance» (Stefania, 2021), αλλά και τα «You’re The Only One» και «Scream» για λογαριασμό της Ρωσίας.
Το νικητήριο τραγούδι Bangaranga
Μετά την εμφάνιση της Dara στον Β' Ημιτελικό, ο Δημήτρης Κοντόπουλος είχε μιλήσει στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου είχε κληθεί να εξηγήσει τι σημαίνει Bangaranga. Όπως είχε πει: «Bangaranga… Να ρωτήσουμε την Dara μετά τι σημαίνει. Είναι δική της λέξη. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ήταν μια ικανοποίηση, γιατί όλο αυτό που έχουμε κάνει όλο αυτό τον κόντο, τελικά σήμερα το απέδωσε πάρα πολύ καλά. Είχε ενέργεια, ήταν νομίζω πολύ χαρισματική με τις κάμερες, χόρεψε καλά, τραγούδησε καλά. Βλέπω ότι πάει καλά, δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα».
Δηλώσεις έκανε και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την Dara. Για εκείνον πρόκειται για μία μεγάλη σταρ, για ένα ιδιαίτερο πλάσμα που μεταμορφώνεται πάνω στη σκηνή. «Η Dara είναι μεγάλη σταρ, ιδιαίτερο κορίτσι, πλάσμα, μεταμορφώνεται στη σκηνή, την αγαπάει η κάμερα, τραγουδάει καλά, χορεύει καλά» είχε πει χαρακτηριστικά.
Στην ίδια εκπομπή είχε μιλήσει και η Βικτώρια Χαλκίτη. Δηλώνοντας ενθουσιασμένη με τη βουλγαρική αποστολή είχε πει: «Έχουμε πάρα πολύ ενθουσιασμό και να ξέρετε ότι η Dara είναι πολύ φίλη και με τον Ακύλα και με την Αντιγόνη τη συμμετοχή της Κύπρου».
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Κοντόπουλος προχώρησε σε αναρτήσεις μετά τη νίκη της Βουλγαρίας, την πρώτη της χώρας στην ιστορία του θεσμού. Αρχικά, δημοσίευσε ένα βίντεο με την ανακοίνωση του νικητή της φετινής διοργάνωσης. Όπως φαίνεται στο κλιπ, εκείνος και άλλα μέλη της αποστολής περιμένουν με αγωνία το αποτέλεσμα, ενώ ξεσπούν σε πανηγυρισμούς μόλις ακούν για τη νίκη της Βουλγαρίας. Ακολούθησε η δημοσίευση μίας φωτογραφίας, με τον ίδιο να κρατάει το βραβείο, γράφοντας: «Επιτέλους συναντηθήκαμε».
