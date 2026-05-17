Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη: Η «κίτρινη κάρτα», η Επιτροπή Δεοντολογίας και το κόμμα Τσίπρα
Η διαγραφή του βουλευτή Χανίων ήρθε μετά από ανάρτησή του που εγκαλούσε τον Σωκράτη Φάμελλο για «αφωνία και αναποφασιστικότητα», προκαλώντας εντάσεις στην Κουμουνδούρου και αναταράξεις στο εσωκομματικό πεδίο
Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ετέθη χθες ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, μια εξέλιξη που δεν προμηνύονταν αρχικά στον κομματικό ορίζοντα, επισπεύδοντας αποφάσεις και κινήσεις πέριξ της Κουμουνδούρου.
Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του Βουλευτή Χανίων στα κοινωνικά δίκτυα, με την οποία εγκαλούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο για «αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα», καθώς δεν έχει προκαθοριστεί επακριβώς ο χρόνος της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ώστε να τεθούν επί τάπητος η στάση της Κουμουνδούρου απέναντι στην κινητικότητα του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και οι επίσημες αντιδράσεις του πρώην κόμματός του.
Υπό αυτήν την έννοια, και ενώ είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησωκράτη, στελέχους που θεωρείται κοντά στην ηγετική ομάδα, καταθέτοντας έναν οδικό χάρτη για τη διάλυση του κόμματος, τα πνεύματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οξύνθηκαν από νωρίς χθες, με αποτέλεσμα την «έκρηξη» του Παύλου Πολάκη στα κοινωνικά δίκτυα.
Μάλιστα, «δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια» προειδοποίησε σε αυστηρό τόνο ο κ. Φάμελλος, στέλνοντας μηνύματα σε πολλούς εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Εξάλλου, η διαγραφή του κ. Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος τον θέτει αυτοδίκαια και εκτός των καθοδηγητικών οργάνων του, σύμφωνα με τις αλλαγές του Καταστατικού που έχουν επέλθει στο τελευταίο Συνέδριο, οπότε ο Παύλος Πολάκης δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις τους, παραμένοντας απλό μέλος του κόμματος.
Την ίδια ώρα, όμως, δεν είναι βέβαιο ότι θα επιστρατευθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για τον αποπέμψει οριστικά από το κόμμα, με την Κουμουνδούρου να επενδύει σε ένα ισχυρό μήνυμα επιβολής στο εσωκομματικό μέτωπο προσώρας.
Και αυτό, γιατί πηγές από το περιβάλλον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπερτόνιζαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιμένει σε αυτή την άποψη και αγωνίζεται για την επιτυχία της γιατί αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση, όπως μετέδιδαν οι ίδιες πηγές, αποτυπώνοντας τη βούληση του Σωκράτη Φάμελλου να καθοδηγήσει συλλογικά το κόμμα στην πορεία προς τις προοδευτικές συνεργασίες.
Το στρατόπεδο Πολάκη
Από πλευράς του, ο Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποδέχτηκε την είδηση της τρίτης κατά σειρά διαγραφής του λέγοντας πως «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκορ !! Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)», αν και η συγκεκριμένη εξέλιξη μάλλον δυσχεραίνει τα πολιτικά του σχέδια.
«Κίτρινη κάρτα»Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος να αποφασίσει τη διαγραφή του κ. Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, επικαλούμενος το «αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο», όπως ανέφερε σε σχετική δήλωσή του.
Αφενός γιατί δεν μπορεί de facto να συμμετέχει στα κομματικά όργανα, όπου αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για την σύμπλευση ή μη με τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και αφετέρου γιατί ωθείται αναγκαστικά στο να λάβει προσωπικά αποφάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα, όταν δύσκολα θα μπορούσε να μεταπηδήσει στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
Υπό αυτήν την έννοια, στενοί συνεργάτες του, όπως ο Μάρκος Χατζησάββας, έθεταν στο χθεσινό σκηνικό και τη διάσταση του κόμματος Τσίπρα, σχολιάζοντας στα κοινωνικά δίκτυα πως «καμία Δεξιά δεν πέφτει διαγράφοντας αυτόν που διέγραψε τη μισή Δεξιά! Ο Τσίπρας θέλει άραγε να ναι στην ίδια φωτογραφία μ' αυτό το άρρωστο πολιτικό προσωπικό;».
Κατόπιν αυτών, σχεδόν δεδομένο θεωρείται ότι αντιδράσεις θα υπάρξουν στο εσωκομματικό μέτωπο από μεριάς του πρώην Υπουργού, Νίκου Παππά, ο οποίος με επιστολή του προς τον Σωκράτη Φάμελλο είχε ζητήσει την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας με φόντο την ομιλία του κ. Τσίπρα στο Χαλάνδρι, πριν από τον Παύλο Πολάκη.
Εξελίξεις ως προς αυτό δεν αποκλείεται να προκύψουν ακόμη και εντός της ημέρας, καθώς σειρά συναντήσεων έχουν δρομολογηθεί μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να αποτιμήσουν την κατάσταση, την ώρα που αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προετοιμάζονται να δώσουν αύριο το παρών σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα για την νεολαία, όπου θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός.
Καταλύτης ο Παππάς
