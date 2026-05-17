Eurovision 2026: Το 84% άγγιξε η τηλεθέαση του μεγάλου τελικού
Eurovision 2026: Το 84% άγγιξε η τηλεθέαση του μεγάλου τελικού

Η  χθεσινή μετάδοση σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό (18-54)  έφτασε το 71,7%

Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας σημείωσε η χθεσινή μετάδοση της 70ής Eurovision από την ΕΡΤ1, φτάνοντας έως και το 84%. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία –καθώς η μετάδοση συνεχίστηκε και μετά τις 02:00– ο Μεγάλος Τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό (18-54) έφτασε το 71,7%.

Η εμφάνιση του Akyla στη σκηνή του Wiener Stadthalle (όπου κατέκτησε τη 10η θέση) ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει το 70,5% και στο δυναμικό κοινό το 84%. Τον μουσικό διαγωνισμό παρακολούθησαν 2.822.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τους 4.760.000.

Υψηλή ήταν και η τηλεθέαση κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, φτάνοντας το 83%, με τους εξαιρετικούς Έλληνες σχολιαστές Μαρία Κοζάκου και Γιώργο Καπουτζίδη, οι οποίοι φέτος συμπλήρωσαν 10 χρόνια κοινής παρουσίας στον σχολιασμό του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού.

Το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού αποτυπώθηκε και κατά τη μετάδοση της εκπομπής «Eurovision Night», την οποία παρουσίασε ο Μιχάλης Μαρίνος, με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις από τη Βιέννη και παρασκήνιο από τον Τελικό. Η εκπομπή σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 26,5% και 29% στο δυναμικό κοινό. Τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης έφεραν την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα μετρήσεων, με 26% στο σύνολο και 30,5% στο δυναμικό κοινό.

Πολλοί ήταν και εκείνοι που παρακολούθησαν όλη τη χθεσινή βραδιά μέσω του Eurovision Channel, του ψηφιακού καναλιού του ERTFLIX, το οποίο διέθετε υπηρεσίες προσβασιμότητας. Μάλιστα, το 67% των επισκεπτών παρακολούθησε τον Μεγάλο Τελικό από κινητά τηλέφωνα.
