Έκρηξη στις μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω του «Σπίτι μου ΙΙ»
Έκρηξη στις μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω του «Σπίτι μου ΙΙ»
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 2 Ιουνίου 2026, τρεις μήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, μετατρέποντας την αγορά σε αγώνα δρόμου για όσους έχουν ήδη πάρει έγκριση για δάνειο και έχουν εντοπίσει ακίνητο
Έκρηξη στις μεταβιβάσεις ακινήτων στο πρώτο δίμηνο του 2026, με άλμα έως 32,44% τον Φεβρουάριο λόγω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», επιταχύνει τον σχεδιασμό για νέο κύκλο στεγαστικής πολιτικής, καθώς το πρόγραμμα κλείνει αιφνιδιαστικά στις 2 Ιουνίου, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν καθαρά από πού προκύπτει η κινητικότητα στην αγορά. Στο συγκεκριμένο διάστημα τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ανήλθαν σε 96,52 εκατ. ευρώ έναντι 86,89 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 11,1%. Ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας που έκανε τη διαφορά, με εισπράξεις 59,2 εκατ. ευρώ από 45,91 εκατ. ευρώ πέρυσι, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά κινείται με καύσιμο το πρόγραμμα. Η ζήτηση συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων. Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από μεταβιβάσεις κατοικιών και κυρίως παλαιών διαμερισμάτων, που αποτελούν τη βασική «δεξαμενή» του «Σπίτι μου ΙΙ». Οι μεταβιβάσεις οικοδομών απέφεραν 81,25 εκατ. ευρώ στο δίμηνο, έναντι 72,87 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ πιο συγκρατημένη ήταν η αύξηση σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, στα 15,27 εκατ. ευρώ από 14,02 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν καθαρά από πού προκύπτει η κινητικότητα στην αγορά. Στο συγκεκριμένο διάστημα τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ανήλθαν σε 96,52 εκατ. ευρώ έναντι 86,89 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 11,1%. Ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας που έκανε τη διαφορά, με εισπράξεις 59,2 εκατ. ευρώ από 45,91 εκατ. ευρώ πέρυσι, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά κινείται με καύσιμο το πρόγραμμα. Η ζήτηση συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων. Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από μεταβιβάσεις κατοικιών και κυρίως παλαιών διαμερισμάτων, που αποτελούν τη βασική «δεξαμενή» του «Σπίτι μου ΙΙ». Οι μεταβιβάσεις οικοδομών απέφεραν 81,25 εκατ. ευρώ στο δίμηνο, έναντι 72,87 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ πιο συγκρατημένη ήταν η αύξηση σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, στα 15,27 εκατ. ευρώ από 14,02 εκατ. ευρώ.
Πίεση στην αγοράΟι αγοραστές που έχουν πάρει έγκριση για δάνειο αναζητούν άμεσα ακίνητο, επιταχύνουν τις διαδικασίες και πιέζουν για συμφωνίες ώστε να προλάβουν την προθεσμία. Δημιουργείται έτσι ένα συμπιεσμένο κύμα συναλλαγών που περνά κατευθείαν στα δημόσια έσοδα. Η πίεση κορυφώνεται όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 2 Ιουνίου, τρεις μήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, μετατρέποντας την αγορά σε αγώνα δρόμου για όσους έχουν ήδη εγκριθεί οι αιτήσεις τους και έχουν εντοπίσει ακίνητο. Οσοι δεν προλάβουν, μένουν εκτός και θα χρειαστεί να κινηθούν εκ νέου με τους όρους του επόμενου κύκλου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα