Κύπελλο Ιταλίας: Έκλεισε θέση στους «8» η Γιουβέντους, 2-0 την Ουντινέζε
SPORTS
Κύπελλο Ιταλίας Γιουβέντους

Κύπελλο Ιταλίας: Έκλεισε θέση στους «8» η Γιουβέντους, 2-0 την Ουντινέζε

Στα προημιτελικά η Μεγάλη Κυρία θα αντιμετωπίσει  την Αταλάντα ή τη Τζένοα

Κύπελλο Ιταλίας: Έκλεισε θέση στους «8» η Γιουβέντους, 2-0 την Ουντινέζε
Η Γιουβέντους έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ιταλίας. Οι «μπιανκονέρι» του Λουτσιάνο Σπαλέτι νίκησαν 2-0 την Ουντινέζε στο Τορίνο και εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσουν την Αταλάντα ή τη Τζένοα. Το σκορ άνοιξε ο Τζόναθαν Ντέιβιντ στο 23΄ ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε με πέναλτι ο Λοκατέλι στο 68΄.

Γιουβέντους-Ουντινέζε: 2-0 (Coppa Italia, 02/12/2025)


Το πρόγραμμα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia:

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0
Αταλάντα-Τζένοα 3/12
Νάπολι-Κάλιαρι 3/12
Ίντερ-Βενέτσια 3/12
Κλείσιμο
Μπολόνια-Πάρμα 4/12
Λάτσιο-Μίλαν 4/12
Ρόμα-Τορίνο 13/1
Φιορεντίνα-Κόμο 27/1


ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Γιουβέντους - Αταλάντα ή Τζένοα
Μπολόνια ή Πάρμα - Λάτσιο ή Μίλαν
Ίντερ ή Βενέτσια - Ρόμα ή Τορίνο
Φιορεντίνα ή Κόμο - Νάπολι ή Κάλιαρι



Ειδήσεις σήμερα

Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους

Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media

Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης