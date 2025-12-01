Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Το σχόλιο του Αλέξη Σπυρόπουλου μετά το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: «Το πλάνο της Φλωρεντίας και η καταστροφή με τα τρία σέντερ μπακ», δείτε βίντεο
«Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην ισοφάριση, αλλά στο τέλος τα έκανε θάλασσα» σημειώνει ο Αλέξης Σπυρόπουλος μεταξύ άλλων
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, η ΑΕΚ πέρασε από τη Λεωφόρο με μεγάλη νίκη 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ματς που έκλεισε τη 12η αγωνιστική της Super League και συνεχίζει να κυνηγάει την κορυφή απ’ το -3.
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος έκανε το σχόλιο του για την αναμέτρηση του «Απόστολος Νικολαΐδης» στα social media του protothema.gr και στάθηκε στην εικόνα των γηπεδούχων που επέτρεψαν στην ΑΕΚ να πάρει μια σπουδαία νίκη και στα προβλήματα του διαβάσματος του αγώνα από τον Ράφα Μπενίτεθ.
«Δύο καλά σερί σε Ελλάδα και σε Ευρώπη στις αρκετές τελευταίες εβδομάδες, αναγκαστικά το ένα από τα δύο θα έσπαζε στον αγώνα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Φτάσαμε πολύ κοντά στο να χαλάσουν και τα δύο. Εν τέλει αυτό που έσπασε ήταν το σερί του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ για τουλάχιστον 60 λεπτά ήταν η καλύτερη στον αγώνα, πάτησε επάνω στο πλάνο της Φλωρεντίας και όταν επήλθε η κόπωση το αξιοπερίεργο συνέβη. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές και είχε μια δραστική βελτίωση στην απόδοσή του και η ΑΕΚ είχε μια πτώση», λέει αρχικά και προσθέτει:
«Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην ισοφάριση, αλλά στο τέλος τα έκανε θάλασσα. Ο Ράφα Μπενίτεθ ενώ είχε πει μετά τον αγώνα της Πέμπτης, ότι θα επέστρεφε στον... φυσιολογικό τρόπο. Κι όμως επέμεινε στη διάταξη και στον σχηματισμό του αγώνα με την Στουρμ Γκρατς. Αυτή τη φορά όμως και οι τρεις σέντερ μπακ ήταν... καταστροφή».
Δείτε:
Δείτε:
@protothema.gr
❗ Ο Αλέξης Σπυρόπουλος σχολιάζει τη νίκη της ΑΕΚ στο blockbuster της Λεωφόρου Αλεξάνδρας #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
