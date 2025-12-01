Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
La Liga: Νέα γκέλα για την Ρεάλ που έπεσε από την κορυφή, 1-1 με τη Τζιρόνα - Δείτε τα γκολ
Το γκολ του Αζεντίν Ουναΐ αρκούσε για να υπογράψει την τρίτη σερί γκέλα της Βασίλισσας στο πρωτάθλημα - Μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να... πετάει βαθμούς στη LaLiga, μετρώντας απόψε την τρίτη διαδοχική ισοπαλία της στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Οι «Μερένχες» στραβοπάτησαν (1-1) και στην έδρα της κατώτερης σε δυναμικότητα, Τζιρόνα, για την 14η αγωνιστική, με τον Μπαπέ να τους χαρίζει από την... άσπρη βούλα στο 67΄ έστω τον ένα βαθμό της ισοπαλίας.
Πλέον η Ρεάλ, που βρέθηκε στο 45΄ πίσω στο σκορ από το γκολ του Ουναΐ, «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας και υποχώρησε στη δεύτερη θέση και στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.
Για την Τζιρόνα, που βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, ήταν η δεύτερη σερί ισοπαλία, μετά από το 1-1 της προηγούμενης αγωνιστικής με τη Μπέτις.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:
Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56' Αραμπαρί)
Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62' πέν,66' Μουρίκι - 82' Ραούλ Γκαρσία, 90'+2 Μπογιόμο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8' Γιαμάλ, 26',90'+4 Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)
Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3' Ναβάρο, 44' Νίκο Γουίλιαμς)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0 (16',25' Σόρλοτ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3 (61' Σολέρ, 87' Μπαρενετσέα - 31' Πέρεθ, 57',90' Μολέιρο)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 1/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 34
Ρεάλ Μαδρίτης 33
Βιγιαρεάλ 32
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 24
Εσπανιόλ 24
Χετάφε 20
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16
Σεβίλλη 16
Θέλτα 16
Ράγιο Βαγεκάνο 16 -13αγ.
Αλαβές 15
Μαγιόρκα 13
Βαλένθια 13 -13αγ.
Τζιρόνα 12
Οσασούνα 12
Λεβάντε 9
Οβιέδο 9
