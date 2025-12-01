La Liga: Νέα γκέλα για την Ρεάλ που έπεσε από την κορυφή, 1-1 με τη Τζιρόνα - Δείτε τα γκολ
SPORTS
La Liga Ρεάλ Μαδρίτης Τζιρόνα

La Liga: Νέα γκέλα για την Ρεάλ που έπεσε από την κορυφή, 1-1 με τη Τζιρόνα - Δείτε τα γκολ

Το γκολ του Αζεντίν Ουναΐ αρκούσε για να υπογράψει την τρίτη σερί γκέλα της Βασίλισσας στο πρωτάθλημα - Μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα

La Liga: Νέα γκέλα για την Ρεάλ που έπεσε από την κορυφή, 1-1 με τη Τζιρόνα - Δείτε τα γκολ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να... πετάει βαθμούς στη LaLiga, μετρώντας απόψε την τρίτη διαδοχική ισοπαλία της στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι «Μερένχες» στραβοπάτησαν (1-1) και στην έδρα της κατώτερης σε δυναμικότητα, Τζιρόνα, για την 14η αγωνιστική, με τον Μπαπέ να τους χαρίζει από την... άσπρη βούλα στο 67΄ έστω τον ένα βαθμό της ισοπαλίας.

Πλέον η Ρεάλ, που βρέθηκε στο 45΄ πίσω στο σκορ από το γκολ του Ουναΐ, «έπεσε» από την κορυφή της βαθμολογίας και υποχώρησε στη δεύτερη θέση και στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

GIRONA FC 1 - 1 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Για την Τζιρόνα, που βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, ήταν η δεύτερη σερί ισοπαλία, μετά από το 1-1 της προηγούμενης αγωνιστικής με τη Μπέτις.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:

Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56' Αραμπαρί)
Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62' πέν,66' Μουρίκι - 82' Ραούλ Γκαρσία, 90'+2 Μπογιόμο)
Κλείσιμο
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8' Γιαμάλ, 26',90'+4 Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)
Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3' Ναβάρο, 44' Νίκο Γουίλιαμς)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0 (16',25' Σόρλοτ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3 (61' Σολέρ, 87' Μπαρενετσέα - 31' Πέρεθ, 57',90' Μολέιρο)
Σεβίλλη-Μπέτις 0-2 (54' Φορνάλς, 69' Αλτιμίρα)
Θέλτα-Εσπανιόλ 0-1 (86' Γκαρσία)
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (45΄ Ουναΐ - 67΄ πεν. Μπαπέ)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 1/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34
Ρεάλ Μαδρίτης 33
Βιγιαρεάλ 32
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 24
Εσπανιόλ 24
Χετάφε 20
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16
Σεβίλλη 16
Θέλτα 16
Ράγιο Βαγεκάνο 16 -13αγ.
Αλαβές 15
Μαγιόρκα 13
Βαλένθια 13 -13αγ.
Τζιρόνα 12
Οσασούνα 12
Λεβάντε 9
Οβιέδο 9



Ειδήσεις σήμερα:

Χειρουργήθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στη Λούτσα - Το παρελθόν του οδηγού που παρέσυρε την οικογένεια

Κομμένη στα δύο η χώρα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών: Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο Ε-65, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα για τις συλλήψεις

Οι Έλληνες κρατάμε χρυσές λίρες αξίας 5 δισ. ευρώ - Τα μυστικά της αγοράς και της πώλησης, γιατί έκανε ράλι 45% φέτος
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης