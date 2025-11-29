Serie A: Νέο «πάρτι» της Κόμο με σκόρερ τον Δουβίκα, 2-0 τη Σασουόλο - Δείτε τα γκολ
Serie A Κόμο Σασουόλο Τάσος Δουβίκας

Serie A: Νέο «πάρτι» της Κόμο με σκόρερ τον Δουβίκα, 2-0 τη Σασουόλο - Δείτε τα γκολ

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 14΄ για το έκτο του γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις

Serie A: Νέο «πάρτι» της Κόμο με σκόρερ τον Δουβίκα, 2-0 τη Σασουόλο - Δείτε τα γκολ
Η εφετινή Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας και του Τάσου Δουβίκα εξακολουθεί να «τρελαίνει» κόσμο στη Serie A, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της απ' το περασμένο... καλοκαίρι (τελευταία ήττα στις 30 Αυγούστου απ' την Μπολόνια με 1-0). Τελευταίο «θύμα» της η Σασουόλο την οποία νίκησε εύκολα με 2-0 στο "Stadio Guiuseppe Sinigaglia" στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής σταθεροποιώντας τη θέση της στα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».

Πρωταγωνιστής για την Κόμο ήταν ξανά ο Δουβίκας, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, σημειώνοντας το 6ο εφετινό του τέρμα σε 15 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Την τελική «πινελιά» που «σφράγισε» τη νίκη των γηπεδούχων σημείωσε στο 53' ο Μορένο έπειτα από ασίστ του Παζ. Η Κόμο μετράει πλέον 5 νίκες και 6 ισοπαλίες στα τελευταία 11 παιχνίδια της στη Serie A.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14' Δουβίκας, 53' Μορένο)
Τζένοα-Βερόνα 29/11
Πάρμα-Ουντινέζε 29/11
Γιουβέντους-Κάλιαρι 29/11
Μίλαν-Λάτσιο 29/11
Λέτσε-Τορίνο 30/11
Πίζα-Ίντερ 30/11
Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11
Ρόμα-Νάπολι 30/11
Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρόμα 27
Μίλαν 25
Νάπολι 25
Ίντερ 24
Μπολόνια 24
Κόμο 24 -13αγ.
Γιουβέντους 20
Λάτσιο 18
Σασουόλο 17 -13αγ.
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 11
Πάρμα 11
Πίζα 10
Λέτσε 10
Τζένοα 8
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6


1 ΣΧΟΛΙΟ

