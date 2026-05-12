Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν
Ένας συγκινητικός αποχαιρετισμός στη 10η σεζόν του WeSwim με 300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης
Με μια μεγάλη γιορτή δίπλα στη θάλασσα, η κοινότητα του WESWIM ολοκλήρωσε την 10η κολυμβητική της σεζόν, διοργανώνοντας το καθιερωμένο WESWIM Closing Beach Party στην Ακτή Βουλιαγμένης, την Κυριακή 10 Μαΐου.
Περισσότεροι από 300 λάτρεις της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας συμμετείχαν σε μια ημέρα αφιερωμένη στο open water swimming, την παρέα, τη μουσική και το μοίρασμα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της μεγαλύτερης κοινότητας open water swimming στην Ελλάδα.
Από νωρίς το πρωί, οι συμμετέχοντες παρέλαβαν τα αναμνηστικά goodie bags και τα ειδικά WESWIM wristbands, γεμίζοντας την παραλία της Βουλιαγμένης με ενέργεια και χαμόγελα. Οι ιδανικές καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασία νερού στους 19°C και πεντακάθαρη θάλασσα, δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για την τελευταία μεγάλη συνάντηση της σεζόν.
Ημέρα γεμάτη δράση12:00 – 13:00 | Open Water Swim 1.000μ.
Εκατοντάδες κολυμβητές συμμετείχαν στην καθιερωμένη ομαδική κολύμβηση 1.000 μέτρων στο γνωστό WESWIM spot, δίπλα στον ναυαγοσωστικό πύργο, με την υποστήριξη της Level Zero Team και συνοδεία canoe για απόλυτη ασφάλεια.
13:00 – 16:30 | Beach Picnic & Live Music
Η γιορτή συνεχίστηκε στο αίθριο πίσω από το WESWIM spot, όπου οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα μεγάλο picnic δίπλα στη θάλασσα, φέρνοντας χειροποίητα snacks και λιχουδιές, σε μια αυθεντική ατμόσφαιρα κοινότητας και μοιράσματος.
Τη μουσική επιμέλεια της ημέρας ανέλαβαν οι Anastasis & Friends (Αναστάσης και Άννα), χαρίζοντας live μουσική με καλοκαιρινή διάθεση και μοναδική ενέργεια, κυριολεκτικά με τα πόδια στην άμμο.
Σημαντικοί συνεργάτες και υποστηρικτέςΗ εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη στήριξη συνεργατών και χορηγών που στηρίζουν διαχρονικά τη φιλοσοφία του WESWIM:
- Η APIVITA προσέφερε δώρα έκπληξη στους συμμετέχοντες.
- Η ΑΜΚΕ RaceforAutism.gr χάρισε πολύχρωμα σκουφάκια ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό.
- Η Andrus Beer φρόντισε για τη δροσιά των κολυμβητών και προσέφερε δύο δωρεάν συμμετοχές στο Andros Challenge Festival (5–7 Ιουνίου, Άνδρος), μέσα από κλήρωση που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους.
- Η MINETTA Insurance υποστήριξε ενεργά τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ασφαλούς και άρτια οργανωμένης εμπειρίας.
Το βλέμμα στο καλοκαίριΤο Closing Swim αποτέλεσε παράλληλα και ιδανική προετοιμασία για τον Θερινό Διάπλου Βουλιαγμένης, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου στον ΝΟΒ, σηματοδοτώντας την έναρξη των καλοκαιρινών open water δράσεων για την κοινότητα των Weswimmers.
Το WESWIM ανανεώνει πλέον το ραντεβού του για τα δημοφιλή καλοκαιρινά After Office Swim Sessions στο ηλιοβασίλεμα, αλλά και για μια σειρά εκδρομών, αγώνων και κολυμβητικών αποδράσεων σε όλη την Ελλάδα.
«Είμαστε μια ομάδα… αλλιώς! Κολυμπάμε 365 μέρες τον χρόνο, αγαπάμε το open water, τα ταξίδια και το μοίρασμα. Η πυξίδα μας είναι το ταξίδι, όχι ο προορισμός.»
— Πέτρος Παρθένης, Ιδρυτής του Project WESWIM
