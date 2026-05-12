300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν

Σημαντικοί συνεργάτες και υποστηρικτές

Το βλέμμα στο καλοκαίρι

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη στήριξη συνεργατών και χορηγών που στηρίζουν διαχρονικά τη φιλοσοφία του WESWIM:- Ηπροσέφερε δώρα έκπληξη στους συμμετέχοντες.- Ηχάρισε πολύχρωμα σκουφάκια ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό.- Ηφρόντισε για τη δροσιά των κολυμβητών και προσέφερε δύο δωρεάν συμμετοχές στο(5–7 Ιουνίου, Άνδρος), μέσα από κλήρωση που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους.υποστήριξε ενεργά τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ασφαλούς και άρτια οργανωμένης εμπειρίας.Το Closing Swim αποτέλεσε παράλληλα και ιδανική προετοιμασία για τον Θερινό Διάπλου Βουλιαγμένης, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου στον ΝΟΒ, σηματοδοτώντας την έναρξη των καλοκαιρινών open water δράσεων για την κοινότητα των Weswimmers.Το WESWIM ανανεώνει πλέον το ραντεβού του για τα δημοφιλή καλοκαιρινάSwim Sessions στο ηλιοβασίλεμα, αλλά και για μια σειρά εκδρομών, αγώνων και κολυμβητικών αποδράσεων σε όλη την Ελλάδα.«Είμαστε μια ομάδα… αλλιώς! Κολυμπάμε 365 μέρες τον χρόνο, αγαπάμε το open water, τα ταξίδια και το μοίρασμα. Η πυξίδα μας είναι το ταξίδι, όχι ο προορισμός.»— Πέτρος Παρθένης, Ιδρυτής του Project WESWIM