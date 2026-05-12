300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν
SPORTS
weswim Ακτή Βουλιαγμένης Closing Beach Party

300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν

Ένας συγκινητικός αποχαιρετισμός στη 10η σεζόν του WeSwim με 300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης

300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με μια μεγάλη γιορτή δίπλα στη θάλασσα, η κοινότητα του WESWIM ολοκλήρωσε την 10η κολυμβητική της σεζόν, διοργανώνοντας το καθιερωμένο WESWIM Closing Beach Party στην Ακτή Βουλιαγμένης, την Κυριακή 10 Μαΐου.

Περισσότεροι από 300 λάτρεις της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας συμμετείχαν σε μια ημέρα αφιερωμένη στο open water swimming, την παρέα, τη μουσική και το μοίρασμα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της μεγαλύτερης κοινότητας open water swimming στην Ελλάδα.

300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν

Από νωρίς το πρωί, οι συμμετέχοντες παρέλαβαν τα αναμνηστικά goodie bags και τα ειδικά WESWIM wristbands, γεμίζοντας την παραλία της Βουλιαγμένης με ενέργεια και χαμόγελα. Οι ιδανικές καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασία νερού στους 19°C και πεντακάθαρη θάλασσα, δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για την τελευταία μεγάλη συνάντηση της σεζόν.

Ημέρα γεμάτη δράση

12:00 – 13:00 | Open Water Swim 1.000μ.

Εκατοντάδες κολυμβητές συμμετείχαν στην καθιερωμένη ομαδική κολύμβηση 1.000 μέτρων στο γνωστό WESWIM spot, δίπλα στον ναυαγοσωστικό πύργο, με την υποστήριξη της Level Zero Team και συνοδεία canoe για απόλυτη ασφάλεια.

300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν
Κλείσιμο

13:00 – 16:30 | Beach Picnic & Live Music

Η γιορτή συνεχίστηκε στο αίθριο πίσω από το WESWIM spot, όπου οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα μεγάλο picnic δίπλα στη θάλασσα, φέρνοντας χειροποίητα snacks και λιχουδιές, σε μια αυθεντική ατμόσφαιρα κοινότητας και μοιράσματος.

Τη μουσική επιμέλεια της ημέρας ανέλαβαν οι Anastasis & Friends (Αναστάσης και Άννα), χαρίζοντας live μουσική με καλοκαιρινή διάθεση και μοναδική ενέργεια, κυριολεκτικά με τα πόδια στην άμμο.

300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν

Σημαντικοί συνεργάτες και υποστηρικτές

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη στήριξη συνεργατών και χορηγών που στηρίζουν διαχρονικά τη φιλοσοφία του WESWIM:

- Η APIVITA προσέφερε δώρα έκπληξη στους συμμετέχοντες.
- Η ΑΜΚΕ RaceforAutism.gr χάρισε πολύχρωμα σκουφάκια ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό.
- Η Andrus Beer φρόντισε για τη δροσιά των κολυμβητών και προσέφερε δύο δωρεάν συμμετοχές στο Andros Challenge Festival (5–7 Ιουνίου, Άνδρος), μέσα από κλήρωση που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους.
- Η MINETTA Insurance υποστήριξε ενεργά τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ασφαλούς και άρτια οργανωμένης εμπειρίας.

300 κολυμβητές στην Ακτή Βουλιαγμένης «έκλεισαν» τη χειμερινή σεζόν

Το βλέμμα στο καλοκαίρι

Το Closing Swim αποτέλεσε παράλληλα και ιδανική προετοιμασία για τον Θερινό Διάπλου Βουλιαγμένης, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου στον ΝΟΒ, σηματοδοτώντας την έναρξη των καλοκαιρινών open water δράσεων για την κοινότητα των Weswimmers.

Το WESWIM ανανεώνει πλέον το ραντεβού του για τα δημοφιλή καλοκαιρινά After Office Swim Sessions στο ηλιοβασίλεμα, αλλά και για μια σειρά εκδρομών, αγώνων και κολυμβητικών αποδράσεων σε όλη την Ελλάδα.

«Είμαστε μια ομάδα… αλλιώς! Κολυμπάμε 365 μέρες τον χρόνο, αγαπάμε το open water, τα ταξίδια και το μοίρασμα. Η πυξίδα μας είναι το ταξίδι, όχι ο προορισμός.»

— Πέτρος Παρθένης, Ιδρυτής του Project WESWIM
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης