Τα εύσημα εισέπραξε ο Φλωρίδης από τον Ευρωπαίο Επίτροπο McGrath για την πρόοδο στον τομέα του Κράτους Δικαίου
Τα εύσημα εισέπραξε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου Michael McGrath, για την «εξαιρετική πρόοδο που έχει επιτελέσει η ελληνική Κυβέρνηση στον τομέα του Κράτους Δικαίου».
Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης συναντήθηκε σήμερα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών κ. McGrath και τον ενημέρωσε για τις μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της επιτάχυνσης της ελληνικής Δικαιοσύνης.
Από την πλευρά του, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό και συνεχάρη την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις «εντυπωσιακές επιδόσεις», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στην ταχεία έκδοση αποφάσεων και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
Μάλιστα, ο κ. McGrath ανακοίνωσε ότι «στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο προβλέπεται να διατεθούν σχεδόν τριπλάσια κονδύλια (800 εκατ. ευρώ) στα κράτη μέλη για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, καλώντας τη χώρα μας να συμμετάσχει ενεργά στην υποβολή σχετικών προτάσεων».
Παράλληλα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «εξαιρετική πρόοδο που έχει επιτελέσει η ελληνική Κυβέρνηση στον τομέα του Κράτους Δικαίου» τονίζοντας ότι «η βεβαιότητα όσον αφορά το Κράτος Δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η οικονομία αναπτύσσεται, οι επιχειρήσεις επενδύουν και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας».
Στο σημείο αυτό, ο κ. Φλωρίδης παρουσίασε «μια σειρά σημαντικών αλλαγών στον τομέα της Δικαιοσύνης, (εφαρμογή νέου Δικαστικού Χάρτη, εισαγωγή ηλεκτρονικού φακέλου των δικαστικών υποθέσεων στην πολιτική δίκη, συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού, κ.ά.), οι οποίες απέδωσαν μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς πλέον, οι δίκες προσδιορίζονται σε μόλις 7 μήνες αντί για 4,5 χρόνια, οι αποφάσεις στις πολιτικές δίκες εκδίδονται πλέον σε 390 μέρες από 800, ενώ η δημοσίευση μιας διαθήκης διενεργείται από συμβολαιογράφους σε διάστημα μόλις 6 -7 ημερών από 450 ημέρες που απαιτούνταν στα δικαστήρια».
Αναφορικά με τον ηλεκτρονικό φάκελο υπόθεσης, για τον οποίο ο κ. McGrath, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο υπουργός Δικαιοσύνης «εξήγησε ότι πρόκειται για ένα θεσμικά κατοχυρωμένο εργαλείο, (η δημιουργία του οποίου στην πολιτική δίκη προβλέφθηκε με τον νόμο 5221/2025) όπου οι δικηγόροι μπορούν να καταθέτουν όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά από το γραφείο τους και να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσης από το Πρωτοδικείο έως και την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο» και προσέθεσε ότι «οι δικαστές αποκτούν άμεση και πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενισχύοντας με το τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη στον θεσμό της Δικαιοσύνης, χάρη στη διαφάνεια και την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών διαδικασιών».
Ακόμα, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα «στην υιοθέτηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που στοχεύει στο να ενισχύσει τους θεσμούς της διαμεσολάβησης, της διαιτησίας και της δικαστικής μεσολάβησης».
Τέλος, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στην επικείμενη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις καταχρηστικές αγωγές κατά του Τύπου (SLAPPs) στην εθνική νομοθεσία και ευχαρίστησε τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τους συνεργάτες του για την πολύτιμη συμβολή τους τονίζοντας ότι «η μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα συνεχιστεί, καθώς η Δικαιοσύνη εισέρχεται σε νέα εποχή».
