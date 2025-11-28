Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Κριτική Ριβάλντο σε Φλικ: «Η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να συνεχίσει να αμύνεται έτσι»
Ο θρύλος των μπλαουγκράνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου μετά τα οκτώ γκολ παθητικό σε τέσσερα ματς και το 3-0 από την Τσέλσι, ζητώντας άμεσες αλλαγές στην τακτική και περισσότερη ευθύνη από τους παίκτες
Ο Ριβάλντο, θρύλος της Μπαρτσελόνα και πρώην κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα αμυντικά προβλήματα της πρώην ομάδας του, η οποία έχει δεχτεί οκτώ γκολ στους τέσσερις τελευταίους αγώνες της, δείχνοντας σαφή σημάδια αδυναμίας. Η πρόσφατη συντριβή με 3-0 από την Τσέλσι στο Champions League έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα για τη δομή της άμυνας της ομάδας, με τον παλαίμαχο πρώην άσο των Ολυμπιακού και ΑΕΚ να κατακρίνει τον Χάνσι Φλικ για την υψηλή αμυντική γραμμή και την παγίδα του οφσάιντ που εφαρμόζει.
Αλλαγές στην τακτική και ευθύνη παικτών
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υποστήριξε ότι ο Γερμανός προπονητής δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, τονίζοντας: «Θα πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι». Παράλληλα, επισήμανε ότι η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον προπονητή, αλλά και τους παίκτες, λέγοντας: «Κάποιες καταστάσεις είναι ευθύνη του προπονητή, άλλες όμως προέρχονται από προετοιμασμένες φάσεις που οι παίκτες δεν εκτελούν σωστά. Υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας στην άμυνα ή προσοχή στο να μην αφήνονται οι επιθετικοί σε ευκαιρία για γκολ».
Περιορισμοί για τον Γιαμάλ
Ο Ριβάλντο αναφέρθηκε επίσης στην απόδοση του Λαμίν Γιαμάλ κόντρα στην Τσέλσι, όπου ο νεαρός σταρ περιορίστηκε από τον Μαρκ Κουκουρέγια. «Ο Λαμίν δεν ήταν στην καλύτερη του φάση γιατί μαρκαριζόταν πολύ στενά. Χρειάζεται περισσότερες επιλογές στο γήπεδο και ποικιλία στο παιχνίδι του. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια στη δεξιά πτέρυγα, επαναλαμβάνοντας τις ίδιες κινήσεις».
Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο, ο Φλικ πρέπει να δημιουργήσει εναλλακτικές λύσεις, τοποθετώντας τον νεαρό σε διαφορετικές θέσεις ή εναλλάσσοντας ρόλους, ώστε να αποδίδει καλύτερα όταν αντιμετωπίζει αμυντικούς που τον γνωρίζουν καλά.
