Europa League: Γκολ-ποίημα ο Καρέτσας, «καταιγίδα» η Λιόν, σημαντικές νίκες οι Νότιγχαμ και Στουτγκάρδη - Δείτε γκολ

Ρέιντζερς - Μπράγκα 1-1 (45'+3 πέν. Ταβέρνιερ - 69' Μαρτίνες)

Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα Βουκ. 1-0 (50' Μπρούνο Ντουάρτε)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λιόν 0-6 (4' Βινίσιους, 25',51',54' Τολισό, 35'πεν. Νιακατέ, 62' Καραμπέκ)

Λιλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0 (21' Αντράντε, 36' Μουκάου, 69' Ιγκαμάνε, 86' Αντρέ)

Άστον Βίλα - Γιουνγκ Μπόις 2-1 (27',42' Μάλεν - 90' Μοντέιρο)

Φενερμπαχτσέ - Φερεντσβάρος 1-1 (69' Ταλίσκα - 66' Βάργκα)



Βικτόρια Πλζεν - Φράιμπουργκ 0-0



Λουντογκόρετς - Θέλτα 3-2 (11'πέν, 49', 62'πέν. Στάνιτς - 70' Ντουράν, 90'+6 Ελ Αμπντελαουϊ)



Conference League: Κορυφή για Σαμσουνσόρ και Στρασμπούρ, πρώτη νίκη για Ομόνοια

σήμερα

ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1 (64' Ιβάνουσετς - 89' Κόρνβιγκ)Μπέτις - Ουτρέχτη 2-1 (42' Ερνάντες, 50' Εζαλζουλί - 55' Ροντρίγκες)Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε 3-0 (27' Γέιτς, 44' Καλιμουεντό, 59' Μιλένκοβιτς)Μπολόνια - Σάλτσμπουργκ 4-1 (26' Όντγκααρντ, 51' Νταλίνγκα, 53' Μπερναρντέσκι, 86' Ορσολίνι - 33' Βέρτεσεν)Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1 (18' Σφιντέρσκι, 74' Καλάμπρια - 34' Κιτεϊσβίλι)Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στουτγκάρδη 0-4 (20',35' Λέβελινγκ, 59' Ελ Κανούς, 90'+3 Μπουανάνι)Γκενκ - Βασιλεία 2-1 (14' Χίεον-Γκίου, 45'+2 Καρέτσας - 57' Οτέλε)Λιόν 12Μίντιλαντ 12Άστον Βίλα 12Φράιμπουργκ 11Μπέτις 11Φερεντσβάρος 11Μπράγκα 10Πόρτο 10------------------------Γκενκ 10Θέλτα 9Λιλ 9Στουτγκάρδη 9Βικτόρια Πλζεν 9Παναθηναϊκός 9Ρόμα 9Νότιγχαμ Φόρεστ 8------------------------ΠΑΟΚ 8Μπολόνια 8Μπραν 8Φενερμπαχτσέ 8Σέλτικ 7Ερυθρός Αστέρας 7Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7Βασιλεία 6------------------------Λουντογκόρετς 6Γιουνγκ Μπόις 6Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6Στουρμ Γκρατς 4Σάλτσμπουργκ 3Φέγενορντ 3Στεάουα Βουκ. 3Ουτρέχτη 1Ρέιντζερς 1Μάλμε 1Μακάμπι Τελ Αβιβ 1Νις 0Η Σαμσουνσόρ και η Στρασμπούρ μοιράζονται την κορυφή στη League Phase του Conference League μετά από 4 αγωνιστικές. Κοινό τους σημείο, ότι αμφότερες βρέθηκαν πίσω στο σκορ απόψε όμως η Στρασμπούρ πέτυχε σπουδαία ανατροπή με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, ενώ η τουρκική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ. Πρώτη απώλεια βαθμών για τη Σαμσουνσπόρ κι έτσι δεν υπάρχει καμία με απόλυτο ρεκόρ ανάμεσα στις 36 της League Phase. Σε τροχιά πρόκρισης παραμένει και η ΑΕΚ Λάρνακας που πήρε υπερπολύτιμο βαθμό στην Κροατία από τη Ριέκα (0-0), ενώ η Σαχτάρ Ντόνετσκ επιβλήθηκε δύσκολα 2-1 στην Ιρλανδία της Σάμροκ Ρόβερς.Την πρώτη νίκη της πανηγύρισε η Ομόνοια, επικρατώντας της Ντινάμο Κιέβου με 2-0 στο νέο «Γ.Σ.Π.» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής και «μπήκε» στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ. Η κυπριακή ομάδα κυριάρχησε και στα δύο ημίχρονα και χάρις στα γκολ των Σεμέδο (34' πέναλτι) και Νεοφύτου (59') πήρε μία σπουδαία νίκη που κρατάει «ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση.Εντυπωσιακή ήταν η «ελληνική» Ρακόβ, που συνέτριψε την ουραγό Ραπίντ με 4-1 στην Πολωνία, έχοντας τον Στέφανο Σβάρνα στο βασικό της σχήμα και τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, ως πρώτη αλλαγή στο 46ο λεπτό. Τέλος στο σερί νικών της Τσέλιε έβαλε η Σίγκμα Όλομουτς, επικρατώντας με 2-1, ενώ πολύ σημαντική νίκη πήρε και η Κραϊόβα απέναντι στη γερμανική Μάιντς με 1-0.Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 2-0 (70' Ντε Βιτ, 87' Γένσεν)Χάμρουν (Μάλτα)- Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 3-1 (65' Ελ Φανίς, 74' Σμάιλαγκιτς, 87' Τσοριτς - 57' Λόπες)Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Λοζάνη (Ελβετία) 2-0 (67' Ισμαχίλ, 90'+5' Αγκνέρο)Ομόνοια (Κύπρος)- Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (34' πέν. Σεμέδο, 59' Νεοφύτου)Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 4-1 (27' πέν. Μπρούνες, 40', 51', 53' Ντιαμπί-Φαντιγκά - 75' Αντίστε)Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1 (8', 42' Γκάλι - 29' Βίντοβιτς)Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 2-1 (49' Κάσια, 52' Γίραγιανγκ- 24' Πέρεζ)Κραϊόβα (Ρουμανία)- Μάιντς (Γερμανία) 1-0 (67' πέν. Αλ Χαμλαουί)Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)- Χάκεν (Σουηδία) 2-1 (78'Κουζέ, 82' Μπιλμπίγια - 40' Άντερσεν)Αμπερντίν (Σκωτία)- Νόα (Αρμενία) 1-1 (45΄ Νίσμπετ - 52΄ Μουλαχουσεϊνοβιτς)Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) - Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-2 (6΄ Ίνγκβαρσον, 72΄ Κρίστινσον - 20΄,55΄ Μουαντιλμάντζι)Ντρίτα (Κόσοβο)- Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 1-0 (20΄ Μανάι)Φιορεντίνα (Ιταλία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 0-1 (35΄ Γκατσίνοβιτς)Ριέκα (Κροατία)- ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Κουόπιο (Φινλανδία) 1-0 (51΄ Πουλουλού)Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 0-1 (41΄ Πρεσιάδο)Στρασμπούρ (Γαλλία)- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 2-1 (53΄ Εμέγκα, 77΄ Ελ Μουραμπέτ - 35΄ Μίτσελ)Σάμροκ Ρόβερς Ιρλανδία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-2 (87΄ Μάλεϊ - 23΄ Ελίας Κάουα, 77΄ Ναζαρίνα)Σαμσουνσπόρ 10Στρασμπούρ 10Τσέλιε 9Σαχτάρ Ντόνετσκ 9Μάιντς 9Ρακόβ Τσεστόχοβα 8ΑΕΚ Λάρνακας 8Ντρίτα 8----------------------Γιαγκελόνια 8ΑΕΚ 7Σπάρτα Πράγας 7Ράγιο Βαγεκάνο 7Λοζάνη 7Σίγκμα Όλομουτς 7Κραϊόβα 7Λεχ Πόζναν 6---------------------Φιορεντίνα 6Κρίσταλ Πάλας 6Ζρίνσκι Μόσταρ 6Άλκμααρ 6Κουόπιο 5Ομόνοια 5Νόα 5Ριέκα 5----------------------Σκεντίγια 4Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4Ντιναμό Κιέβου 3Λέγκια Βαρσοβίας 3Σλόβαν Μπρατισλ. 3Χάμρουν Σπάρτανς 3Χάκεν 2Μπρέινταμπλικ 2Αμπερντίν 2Σέλμπουρν 1Σάμροκ Ρόβερς 1Ραπίντ Βιένης 0