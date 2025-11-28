Europa League: Γκολ-ποίημα ο Καρέτσας, «καταιγίδα» η Λιόν, σημαντικές νίκες οι Νότιγχαμ και Στουτγκάρδη - Δείτε γκολ
Εξάρα της Λιόν στη Μακάμπι, τριάρα η Νότιχαμ στη Μάλμε, νίκη η Γκενκ με απίθανο τέρμα του Καρέτσα - Πρώτη νίκη για την Ομόνοια στο Conference League - Αποτελέσματα και βαθμολογία
Το απίθανο γκολ του Καρέτσα στη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Βασιλείας, το εμφατικό 6-0 της Λιόν στην Μπάτσκα Τόπολα επί της τυπικά γηπεδούχου, Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι άνετες νίκες των Μπολόνια (4-1 τη Σάλτσμπουργκ), Νότιγχαμ (3-0 τη Μάλμε) και Στουτγκάρδης στην Ολλανδία με 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς, ξεχώρισαν από το δεύτερο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Ο νεαρός διεθνής με την Εθνική ομάδα, Κωνσταντίνος Καρέτσας (έπαιξε σε όλο το 90λεπτο), πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της βραδιάς, χάρις στο οποίο η Γκενκ πήρε το «τρίποντο» επί της Βασιλείας και ταυτόχρονα αύξησε τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
Η Λιόν ήταν ασταμάτητη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη διέλυσε με 6-0 και με 12 βαθμούς μετά από 5 ματς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία των Μίντιλαντ και Άστον Βίλα. Στην οκτάδα μπήκε και η Μπέτις, μετά το 2-1 επί της Ουτρέχτης, αλλά και η Μπράγκα με το 1-1 στη Σκωτία κόντρα στη Ρέιντζερς, ενώ σημαντικές νίκες στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στους «16» πέτυχαν και οι Νότιγχαμ, Στουτγκάρδη με 3-0 επί της Μάλμε και 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Ρόμα - Μίντιλαντ 2-1 (7' Αϊνάουι, 83' Ελ Σαράουϊ - 87' Παουλίνιο)
Πόρτο - Νις 3-0 (1',36' Βέιγκα, 61' πέν. Σάμου)
Φέγενορντ - Σέλτικ 1-3 (11' Ουέντα - 31' Γιανγκ Χίουν-Γιουν, 43' Χατάτε, 82΄ΜακΓκρέγκορ)
ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1 (64' Ιβάνουσετς - 89' Κόρνβιγκ)
Μπέτις - Ουτρέχτη 2-1 (42' Ερνάντες, 50' Εζαλζουλί - 55' Ροντρίγκες)
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε 3-0 (27' Γέιτς, 44' Καλιμουεντό, 59' Μιλένκοβιτς)
Μπολόνια - Σάλτσμπουργκ 4-1 (26' Όντγκααρντ, 51' Νταλίνγκα, 53' Μπερναρντέσκι, 86' Ορσολίνι - 33' Βέρτεσεν)
Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1 (18' Σφιντέρσκι, 74' Καλάμπρια - 34' Κιτεϊσβίλι)
Ρέιντζερς - Μπράγκα 1-1 (45'+3 πέν. Ταβέρνιερ - 69' Μαρτίνες)
Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα Βουκ. 1-0 (50' Μπρούνο Ντουάρτε)
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λιόν 0-6 (4' Βινίσιους, 25',51',54' Τολισό, 35'πεν. Νιακατέ, 62' Καραμπέκ)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στουτγκάρδη 0-4 (20',35' Λέβελινγκ, 59' Ελ Κανούς, 90'+3 Μπουανάνι)
Γκενκ - Βασιλεία 2-1 (14' Χίεον-Γκίου, 45'+2 Καρέτσας - 57' Οτέλε)
Λιλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0 (21' Αντράντε, 36' Μουκάου, 69' Ιγκαμάνε, 86' Αντρέ)
Άστον Βίλα - Γιουνγκ Μπόις 2-1 (27',42' Μάλεν - 90' Μοντέιρο)
Φενερμπαχτσέ - Φερεντσβάρος 1-1 (69' Ταλίσκα - 66' Βάργκα)
Βικτόρια Πλζεν - Φράιμπουργκ 0-0
Λουντογκόρετς - Θέλτα 3-2 (11'πέν, 49', 62'πέν. Στάνιτς - 70' Ντουράν, 90'+6 Ελ Αμπντελαουϊ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Λιόν 12
Μίντιλαντ 12
Άστον Βίλα 12
Φράιμπουργκ 11
Μπέτις 11
Φερεντσβάρος 11
Μπράγκα 10
Πόρτο 10
------------------------
Γκενκ 10
Θέλτα 9
Λιλ 9
Στουτγκάρδη 9
Βικτόρια Πλζεν 9
Παναθηναϊκός 9
Ρόμα 9
Νότιγχαμ Φόρεστ 8
------------------------
ΠΑΟΚ 8
Μπολόνια 8
Μπραν 8
Φενερμπαχτσέ 8
Σέλτικ 7
Ερυθρός Αστέρας 7
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7
Βασιλεία 6
------------------------
Λουντογκόρετς 6
Γιουνγκ Μπόις 6
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6
Στουρμ Γκρατς 4
Σάλτσμπουργκ 3
Φέγενορντ 3
Στεάουα Βουκ. 3
Ουτρέχτη 1
Ρέιντζερς 1
Μάλμε 1
Μακάμπι Τελ Αβιβ 1
Νις 0
Conference League: Κορυφή για Σαμσουνσόρ και Στρασμπούρ, πρώτη νίκη για ΟμόνοιαΗ Σαμσουνσόρ και η Στρασμπούρ μοιράζονται την κορυφή στη League Phase του Conference League μετά από 4 αγωνιστικές. Κοινό τους σημείο, ότι αμφότερες βρέθηκαν πίσω στο σκορ απόψε όμως η Στρασμπούρ πέτυχε σπουδαία ανατροπή με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, ενώ η τουρκική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ. Πρώτη απώλεια βαθμών για τη Σαμσουνσπόρ κι έτσι δεν υπάρχει καμία με απόλυτο ρεκόρ ανάμεσα στις 36 της League Phase. Σε τροχιά πρόκρισης παραμένει και η ΑΕΚ Λάρνακας που πήρε υπερπολύτιμο βαθμό στην Κροατία από τη Ριέκα (0-0), ενώ η Σαχτάρ Ντόνετσκ επιβλήθηκε δύσκολα 2-1 στην Ιρλανδία της Σάμροκ Ρόβερς.
Την πρώτη νίκη της πανηγύρισε η Ομόνοια, επικρατώντας της Ντινάμο Κιέβου με 2-0 στο νέο «Γ.Σ.Π.» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής και «μπήκε» στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ. Η κυπριακή ομάδα κυριάρχησε και στα δύο ημίχρονα και χάρις στα γκολ των Σεμέδο (34' πέναλτι) και Νεοφύτου (59') πήρε μία σπουδαία νίκη που κρατάει «ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση.
Εντυπωσιακή ήταν η «ελληνική» Ρακόβ, που συνέτριψε την ουραγό Ραπίντ με 4-1 στην Πολωνία, έχοντας τον Στέφανο Σβάρνα στο βασικό της σχήμα και τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, ως πρώτη αλλαγή στο 46ο λεπτό. Τέλος στο σερί νικών της Τσέλιε έβαλε η Σίγκμα Όλομουτς, επικρατώντας με 2-1, ενώ πολύ σημαντική νίκη πήρε και η Κραϊόβα απέναντι στη γερμανική Μάιντς με 1-0.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League έχει ως εξής:
Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 2-0 (70' Ντε Βιτ, 87' Γένσεν)
Χάμρουν (Μάλτα)- Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 3-1 (65' Ελ Φανίς, 74' Σμάιλαγκιτς, 87' Τσοριτς - 57' Λόπες)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Λοζάνη (Ελβετία) 2-0 (67' Ισμαχίλ, 90'+5' Αγκνέρο)
Ομόνοια (Κύπρος)- Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0 (34' πέν. Σεμέδο, 59' Νεοφύτου)
Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 4-1 (27' πέν. Μπρούνες, 40', 51', 53' Ντιαμπί-Φαντιγκά - 75' Αντίστε)
Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1 (8', 42' Γκάλι - 29' Βίντοβιτς)
Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 2-1 (49' Κάσια, 52' Γίραγιανγκ- 24' Πέρεζ)
Κραϊόβα (Ρουμανία)- Μάιντς (Γερμανία) 1-0 (67' πέν. Αλ Χαμλαουί)
Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)- Χάκεν (Σουηδία) 2-1 (78'Κουζέ, 82' Μπιλμπίγια - 40' Άντερσεν)
Αμπερντίν (Σκωτία)- Νόα (Αρμενία) 1-1 (45΄ Νίσμπετ - 52΄ Μουλαχουσεϊνοβιτς)
Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) - Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-2 (6΄ Ίνγκβαρσον, 72΄ Κρίστινσον - 20΄,55΄ Μουαντιλμάντζι)
Ντρίτα (Κόσοβο)- Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 1-0 (20΄ Μανάι)
Φιορεντίνα (Ιταλία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 0-1 (35΄ Γκατσίνοβιτς)
Ριέκα (Κροατία)- ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0
Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Κουόπιο (Φινλανδία) 1-0 (51΄ Πουλουλού)
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 0-1 (41΄ Πρεσιάδο)
Στρασμπούρ (Γαλλία)- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 2-1 (53΄ Εμέγκα, 77΄ Ελ Μουραμπέτ - 35΄ Μίτσελ)
Σάμροκ Ρόβερς Ιρλανδία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-2 (87΄ Μάλεϊ - 23΄ Ελίας Κάουα, 77΄ Ναζαρίνα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Σαμσουνσπόρ 10
Στρασμπούρ 10
Τσέλιε 9
Σαχτάρ Ντόνετσκ 9
Μάιντς 9
Ρακόβ Τσεστόχοβα 8
ΑΕΚ Λάρνακας 8
Ντρίτα 8
----------------------
Γιαγκελόνια 8
ΑΕΚ 7
Σπάρτα Πράγας 7
Ράγιο Βαγεκάνο 7
Λοζάνη 7
Σίγκμα Όλομουτς 7
Κραϊόβα 7
Λεχ Πόζναν 6
---------------------
Φιορεντίνα 6
Κρίσταλ Πάλας 6
Ζρίνσκι Μόσταρ 6
Άλκμααρ 6
Κουόπιο 5
Ομόνοια 5
Νόα 5
Ριέκα 5
----------------------
Σκεντίγια 4
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4
Ντιναμό Κιέβου 3
Λέγκια Βαρσοβίας 3
Σλόβαν Μπρατισλ. 3
Χάμρουν Σπάρτανς 3
Χάκεν 2
Μπρέινταμπλικ 2
Αμπερντίν 2
Σέλμπουρν 1
Σάμροκ Ρόβερς 1
Ραπίντ Βιένης 0
