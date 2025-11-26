Νίκολιτς: «Πρέπει να είμαστε άψογοι τακτικά, αλλιώς θα τιμωρηθούμε»

σήμερα

Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της

Για το ότι στη Φιορεντίνα υπάρχει ο Ντε Χέα κάτω από την εστία και για τον Τζενάρο Γκατούζο στην Εθνική Ιταλίας, αλλά και το γκολ που είχε βάλει ως παίκτης της Μπενεβέντο στη Μίλαν: «Αναμφισβήτητα ο Ντε Χέα είναι εκπληκτικός τερματοφύλακας. Σε επίπεδο τεχνικό και ανθρώπινο. Θα είναι πολύ ωραίο να παίξω απέναντί του. Μου αρέσει να με θυμηθούν για το γκολ που είχα βάλει με τη Μπενεβέντο. Ήταν κάτι μοναδικό. Όσο για την Εθνική κι εγώ υποστηρίζω τον Γκατούζο και την Εθνική και του εύχομαι καλή επιτυχία και να πάει στο Μουντιάλ γιατί το χρειάζεται το ιταλικό ποδόσφαιρο».Πηγή:www.gazzetta.gr