Νίκολιτς: «Πρέπει να είμαστε άψογοι τακτικά, αλλιώς θα τιμωρηθούμε»
Ο τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για μια δύσκολη μάχη ενόψει του αγώνα Conference League με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Φλωρεντίας, αναλύοντας τις απαιτήσεις του αγώνα κόντρα στη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να είναι αψεγάδιαστη τακτικά για να πάρει θετικό αποτέλεσμα ενώ μίλησε και για τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να κάνει.
Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Είμαστε έτοιμοι. Είναι μια διοργάνωση που αρέσει στη Φιορεντίνα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, γνωρίζω τον προπονητή τους από τη Ρωσία. Είναι μια ομάδα που μπορεί να μην είναι στην καλύτερή της στιγμή, αλλά μπορεί να είναι μια ψευδή εικόνα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν διάφοροι παίκτες όπως ο Τζέκο, ο Γκούντγιονσεν και άλλοι για να αντικαταστήσουν την πρώτη τους επιλογή στην επίθεση. Είμαστε προετοιμασμένοι, δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είχαμε το ματς με τον Αρη, έχουμε και το ματς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Οι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση και διάθεση για να παίξουμε σε αυτό το παραδοσιακό γήπεδο και να τιμήσουμε τους φιλάθλους μας που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας στηρίξουν στις εξέδρες».
Για το αν οι απουσίες των ακραίων μεσοεπιθετικών τον κάνουν να σκέφτεται την επαναφορά του ρόμβου: «Έχουμε κάποιες ιδέες, έχετε δίκιο. Είναι από τις αγαπημένες μου επιλογές να παίζω με δύο φορ. Αλλά έχουμε δύο επιθετικούς διαθέσιμους και πολλές αναμετρήσεις μπροστά. Έχουμε σχεδιάσει κάποια πλάνα για τις αναμετρήσεις που έχουμε. Δεν θα μοιραστώ φυσικά το πλάνο για αύριο, αλλά έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό rotation. Έχω μεγάλη πίστη στους παίκτες, τους χρειάζομαι όλους και πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι για να πάρουν την ευκαιρία. Η αναμέτρηση αύριο δεν θα είναι εύκολη. Η Φιορεντίνα έχει ποιότητα και η θέση της στη Serie A θα αλλάξει και ως το τέλος θα ανέβει ψηλότερα. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί καλά και θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά σε ένα ένθερμο κοινό».
Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ στα όρια του τέλειου αύριο για να πάρει αποτέλεσμα στο Αρτέμιο Φράνκι: «Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα για να καλύψουμε και τους χαμένους βαθμούς με τη Σάμροκ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εδώ ή στην Τουρκία για να καλύψουμε τους βαθμούς. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε άψογοι τακτικά, αλλιώς θα τιμωρηθούμε. Πρέπει να δείξουμε υπομονή, δυναμισμό, συγκέντρωση. Είναι μια αναμέτρηση σε μια σειρά αγώνων. Θα γίνουν κάποιες προσαρμογές. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, ενέργεια και σωστή νοοτροπία. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σε μια δύσκολη αναμέτρηση να αποδείξουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο».
Για το αν η ομάδα πιάνει αυτήν την περίοδο τα επίπεδα που θέλει ο ίδιος: «Η εμφάνιση με τον Άρη είναι κοντά στο μοντέλο που θέλουμε να αναπτύξουμε. Αυτό βέβαια εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Θα ήμουν ευχαριστημένος να παίζουμε έτσι συνέχεια, αλλά δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό. Θα υπάρξουν προσαρμογές επειδή παίζουμε απέναντι στη Φιορεντίνα, αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις βασικές μας αρχές. Να είμαστε επιθετικοί, να παίζουμε κάθετα, αλλά να προσέχουμε και την αμυντική μας λειτουργία ιδικά όταν παίζουμε κόντρα σε μια ομάδα της Serie A. Θα είμαι χαρούμενος αν αύριο η απόδοσή μας κινηθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που είπα δεν έχει να κάνει με τη διάταξη αυτή καθ' αυτή, αλλά με την εικόνα που πρέπει να παρουσιάζουμε σε κάθε παιχνίδι».
Μπρινιόλι: «Περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα»
Τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες του ματς με τη Φιορεντίνα, αποθεώνοντας τον Ντε Χέα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στη συνέντευξη Τύπου:
Για τη γνώμη του για τη Φιορεντίνα και αν θεωρεί πως δεν αξίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Serie A: «Ξέρουμε ότι η Φιορεντίνα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση στο πρωτάθλημα, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Διαθέτει καλούς παίκτες και η πορεία της στη διοργάνωση του Conference League δείχνει κάτι τέτοιο. Δεν περιμένουμε έναν αγώνα εύκολο, παρόλο που η Φιορεντίνα είναι σε λίγο κατάσταση άγχους. Έχει αλλάξει πρόσφατα τον προπονητή της, αλλά για μας δεν θα αλλάξει τίποτα. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας».
Για την κατάσταση στην ΑΕΚ που βρίσκεται κοντά στην κορυφή στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει αρκετούς παίκτες που αγωνίστηκαν στο ιταλικό πρωτάθλημα στο παρελθόν: «Είμαστε πολλά παιδιά που έχουμε παίξει στη Serie A. Υπήρχαν κι άλλοι παίκτες πιο πριν, η ΑΕΚ έχει παράδοση σε αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε ως ομάδα και να παίρνουμε καλά αποτελέσματα. Προς το παρόν αυτά είναι καλά, το πρωτάθλημα της Ελλάδας έχει αποκτήσει κύρος τελευταία και νομίζω πως τα πάμε αρκετά καλά».
