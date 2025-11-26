Τσιάρτας στην As: «Η Ρεάλ εξαρτάται πολύ από τον Εμπαπέ, θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για να κερδίσει»

σήμερα

«Ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας, ο Μεντιλιμπάρ θα μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη ενδεκάδα του, είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι και εναντίον της PSV, στον τελευταίο αγώνα τους για το Champions League, είδα μια ομάδα που μου άρεσε πολύ. Κέρδισαν και κυριάρχησαν, μέχρι την ισοφάριση στο 93ο λεπτό, εναντίον μιας ομάδας που είχε σκοράρει έξι γκολ εναντίον της Νάπολι. Έδωσαν πολύ καλή εντύπωση».«Μία από τις τακτικές τους είναι το υψηλό πρέσινγκ για να διαταράξουν το παιχνίδι ανάπτυξης του αντιπάλου. Οι τέσσερις επιθετικοί συν οι δύο αμυντικοί μέσοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να διατηρήσουν αυτή την πίεση για ολόκληρο τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Περιμένω να το κάνουν σε ορισμένες φάσεις, αλλά σταθερά απαιτεί μια προσπάθεια που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να σοκαριστούν αν η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπεράσει αυτή την πίεση και εκμεταλλευτεί τον χώρο πίσω από την άμυνά της με την ταχύτητα των Βινίσιους και Εμπαπέ».«Θα το επιχειρήσει και έχει παίκτες που μπορούν. Οι μεγάλοι δεν αντέχουν να τους παίρνουν την μπάλα και ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα να δημιουργήσει προβλήματα στη Ρεάλ σε αυτό το κομμάτι».«Υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί παίκτες. Ο Ποντένσε είναι δυναμικός και πάντα δημιουργεί προβλήματα, και ο Μαρτίνς είναι πολύ γρήγορος. Και οι δύο, μαζί με τον Τσικίνιο, που παίζει πίσω από τον επιθετικό, είναι απρόβλεπτοι. Στην επίθεση, ο Ελ Κααμπί έχει μάτι για το γκολ, παίζει καλά με την πλάτη στην εστία και είναι σε καλή φόρμα. Ο Ταρέμι ​​σκοράρει επίσης τελευταία. Δεν υπάρχει σούπερ σταρ, αλλά υπάρχει μια συμπαγής ομάδα που συνεργάζεται πολύ καλά. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας και η Ρεάλ θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά για να κερδίσει εδώ».«Απολύτως. Η άφιξή του άλλαξε τα πάντα. Έδωσε στην ομάδα ταυτότητα. Πριν έρθει, η ομάδα είχε έξι διαφορετικούς προπονητές σε ενάμιση χρόνο. Κέρδισε το Conference, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και η ηγεσία του είναι αδιαμφισβήτητη».«Τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν ήταν καλά και αυτό μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα επιδιώξουν να εξιλεωθούν. Η ομάδα βρίσκεται στη μέση μιας φάσης ανοικοδόμησης και προσπαθεί να επιβάλει το στυλ της. Ο χρόνος περνάει για όλους και η τριάδα Κρόος-Μόντριτς-Κασέμιρο, που καθόρισε μια εποχή, δεν θα επιστρέψει. Οι τωρινοί παίκτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι, δεδομένης της νεαρής ηλικίας πολλών παικτών και του βάρους του σήματος, θα χρειαστούν μερικά ακόμη χρόνια για να χτίσουν μια ομάδα που να μοιάζει με αυτήν που ήταν πριν».«Και ποιος δεν φοβάται τον Εμπαπέ; Στην περίοδο προσαρμογής του, σκόραρε 44 γκολ και τώρα είναι πιο χαλαρός. Φαίνεται πιο άνετος και πολύ αποφασιστικός, παρόλο που δεν έχει σκοράρει σε τρία παιχνίδια. Τον βλέπω περισσότερο σαν τον Μπενζεμά παρά σαν τον Κριστιάνο. Έχει την ελευθερία να κινείται σε όλο το επιθετικό μέτωπο και με την ταχύτητα και τα τελειώματά του, τιμωρεί τους αντιπάλους. Είναι το φως που φωτίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν βλέπω άλλους, όπως τον Βινίσιους και τον Ροντρίγκο, όπως ήταν παλιά, και το να βασίζεται κανείς μόνο σε έναν παίκτη στην επίθεση δεν είναι καλό. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξαρτάται πάρα πολύ από τον Εμπαπέ».