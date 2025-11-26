Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Τσιάρτας στην As: «Η Ρεάλ εξαρτάται πολύ από τον Εμπαπέ, θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για να κερδίσει»
Ο Βασίλης Τσάρτας μίλησε στην ισπανική As ενόψει του αγώνα Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
Με αφορμή το αποψινό σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (22:00, Champions League), ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και της Σεβίλλης, Βασίλης Τσιάρτας, παραχώρησε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην ισπανική As.
Αρχικά, ο Τσιάρτας ανέφερε πως περιμένει την ώρα να προπονήσει, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνεται γιατί δεν έχει φτάσει ακόμη στα χέρια του κάποια πρόταση, καθώς θεωρεί πως με την εμπειρία του έχει να προσφέρει πράγματα στον χώρο.
Μίλησε φυσικά για το πέρασμά του από την Ανδαλουσία, αλλά και την ικανότητά του στις εκτελέσεις φάουλ, πριν η κουβέντα πάει στο αποψινό ματς. Εκεί, ανέφερε πως οι παίκτες της Ρεάλ δεν θα επηρεαστούν από την ατμόσφαιρα του «Καραϊσκάκης», καθώς έχουν συνηθίσει να παίζουν υπό τέτοιες συνθήκες.
Ωστόσο, στη συνέχεια αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους», λέγοντας πως η εμφάνιση απέναντι στην Αϊντχόφεν (1-1) του άρεσε πολύ, καθώς είδε μια κυριαρχική ομάδα.
Ο Τσάρτας αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο ηγέτη» λόγω του DNA που έδωσε στην ομάδα, οδηγώντας την σε επιτυχίες.
Τέλος, ο Τσάρτας εξήρε την ατομική ποιότητα των Ποντένσε, Ζέλσον, Ελ Κααμπί και Ταρέμι, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει συμπαγές μπλοκ που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μένεις ακόμα στην Αθήνα;
«Ναι. Είμαι ήρεμος και περιμένω μια ευκαιρία να γίνω προπονητής. Νομίζω ότι την αξίζω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχω λάβει καμία ενδιαφέρουσα προσφορά. Δεν με πειράζει η Ελλάδα ή η Ισπανία, αλλά πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω με βάση την εμπειρία μου στο γήπεδο».
Είναι η Σεβίλλη η μεγάλη σου αγάπη στο ποδόσφαιρο;
«Χωρίς αμφιβολία, και έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που έφυγα. Πέρασα σχεδόν οκτώ σεζόν στην ΑΕΚ σε δύο ξεχωριστές περιόδους, κερδίζοντας τίτλους και παίζοντας στην Ευρώπη, αλλά ο σύλλογος δεν μου φέρθηκε πολύ καλά. Η Σεβίλλη είναι μια διαφορετική ιστορία. Ήταν τέσσερα δύσκολα χρόνια, δύο στη δεύτερη κατηγορία και οι οπαδοί εξακολουθούν να με θυμούνται και να μου αποτίουν φόρο τιμής. Νιώθω πολύ ευγνώμων και τιμημένος.»
Φορέσατε το “10” που είχε φορέσει ο Μαραντόνα…
“Τι προνόμιο ήταν αυτό. Δεν μου αρέσει να συγκρίνω παίκτες διαφορετικών εποχών, αλλά το μεγαλείο του ήταν αδιαμφισβήτητο και θα μπορούσε να είχε γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν πρόσεχε περισσότερο τον εαυτό του. Πάντως, παλιά ήταν πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις, γιατί τα γήπεδα ήταν χειρότερα, τα παπούτσια και οι μπάλες επίσης, και οι διαιτητές προστάτευαν πολύ λιγότερο τους ταλαντούχους παίκτες. Αν έπαιζε σήμερα, ο Μαραντόνα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος από την εποχή του”.
Τώρα υπάρχει λιγότερο ταλέντο από πριν;
«Ναι. Βλέπω πολλή τακτική και φυσική δύναμη, αλλά λιγότερους παίκτες που κάνουν τη διαφορά σε σχέση με πριν από δύο ή τρεις δεκαετίες. Υπάρχει λιγότερη πρωτοβουλία και δημιουργικότητα. Είναι διαφορετικό ποδόσφαιρο. Λείπει το ποδόσφαιρο του “δρόμου”. Δεν βελτιώνεις τα παιδιά λέγοντάς τους να παίζουν πάντα με μία επαφή. Αυτό δίνει ταχύτητα στο παιχνίδι και κερδίζονται μέτρα, αλλά χρειάζονται και οι ντρίμπλες και το άνοιγμα χώρων. Το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά».
Τι είδους ατμόσφαιρα μπορεί να περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκης;
«Η ατμόσφαιρα δεν έχει την ίδια επίδραση όπως πριν. Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τεράστια γήπεδα, δεν πρόκειται να ενοχληθούν από 33.000 οπαδούς που φωνάζουν, όσο δυνατοί κι αν είναι. Η ατμόσφαιρα απλώς δεν τους επηρεάζει πλέον τόσο πολύ».
Οι έντεκα στο γήπεδο σίγουρα θα παλέψουν...
«Πολύ. Σίγουρα θα παλέψουν εναντίον της Ρεάλ. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα είναι εύκολο, θυμούμενοι τη συντριβή με 6-1 από την Μπάρτσα πριν από ένα μήνα, αλλά σε εκείνον τον αγώνα υπήρξε μια άδικη αποβολή και ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πέναλτι που επηρέασε ολόκληρο το παιχνίδι. Οι παίκτες τα παράτησαν και με ενόχλησε πολύ που δεν πάλεψαν με περισσότερη αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά».
Γιατί;
Ποιο είναι το δυνατό τους σημείο;
«Μία από τις τακτικές τους είναι το υψηλό πρέσινγκ για να διαταράξουν το παιχνίδι ανάπτυξης του αντιπάλου. Οι τέσσερις επιθετικοί συν οι δύο αμυντικοί μέσοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να διατηρήσουν αυτή την πίεση για ολόκληρο τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Περιμένω να το κάνουν σε ορισμένες φάσεις, αλλά σταθερά απαιτεί μια προσπάθεια που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να σοκαριστούν αν η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπεράσει αυτή την πίεση και εκμεταλλευτεί τον χώρο πίσω από την άμυνά της με την ταχύτητα των Βινίσιους και Εμπαπέ».
Θα διεκδικήσει την κατοχή απέναντι στη Ρεάλ;
«Θα το επιχειρήσει και έχει παίκτες που μπορούν. Οι μεγάλοι δεν αντέχουν να τους παίρνουν την μπάλα και ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα να δημιουργήσει προβλήματα στη Ρεάλ σε αυτό το κομμάτι».
Ποιος μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά σε ατομικό επίπεδο;
«Υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί παίκτες. Ο Ποντένσε είναι δυναμικός και πάντα δημιουργεί προβλήματα, και ο Μαρτίνς είναι πολύ γρήγορος. Και οι δύο, μαζί με τον Τσικίνιο, που παίζει πίσω από τον επιθετικό, είναι απρόβλεπτοι. Στην επίθεση, ο Ελ Κααμπί έχει μάτι για το γκολ, παίζει καλά με την πλάτη στην εστία και είναι σε καλή φόρμα. Ο Ταρέμι σκοράρει επίσης τελευταία. Δεν υπάρχει σούπερ σταρ, αλλά υπάρχει μια συμπαγής ομάδα που συνεργάζεται πολύ καλά. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας και η Ρεάλ θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά για να κερδίσει εδώ».
Είναι ο Μεντιλιμπάρ ο μεγάλος ηγέτης;
«Απολύτως. Η άφιξή του άλλαξε τα πάντα. Έδωσε στην ομάδα ταυτότητα. Πριν έρθει, η ομάδα είχε έξι διαφορετικούς προπονητές σε ενάμιση χρόνο. Κέρδισε το Conference, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και η ηγεσία του είναι αδιαμφισβήτητη».
Η Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει με αμφιβολίες…
«Τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν ήταν καλά και αυτό μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα επιδιώξουν να εξιλεωθούν. Η ομάδα βρίσκεται στη μέση μιας φάσης ανοικοδόμησης και προσπαθεί να επιβάλει το στυλ της. Ο χρόνος περνάει για όλους και η τριάδα Κρόος-Μόντριτς-Κασέμιρο, που καθόρισε μια εποχή, δεν θα επιστρέψει. Οι τωρινοί παίκτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι, δεδομένης της νεαρής ηλικίας πολλών παικτών και του βάρους του σήματος, θα χρειαστούν μερικά ακόμη χρόνια για να χτίσουν μια ομάδα που να μοιάζει με αυτήν που ήταν πριν».
Φοβούνται τον Εμπαπέ στην Αθήνα;
«Και ποιος δεν φοβάται τον Εμπαπέ; Στην περίοδο προσαρμογής του, σκόραρε 44 γκολ και τώρα είναι πιο χαλαρός. Φαίνεται πιο άνετος και πολύ αποφασιστικός, παρόλο που δεν έχει σκοράρει σε τρία παιχνίδια. Τον βλέπω περισσότερο σαν τον Μπενζεμά παρά σαν τον Κριστιάνο. Έχει την ελευθερία να κινείται σε όλο το επιθετικό μέτωπο και με την ταχύτητα και τα τελειώματά του, τιμωρεί τους αντιπάλους. Είναι το φως που φωτίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν βλέπω άλλους, όπως τον Βινίσιους και τον Ροντρίγκο, όπως ήταν παλιά, και το να βασίζεται κανείς μόνο σε έναν παίκτη στην επίθεση δεν είναι καλό. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξαρτάται πάρα πολύ από τον Εμπαπέ».
