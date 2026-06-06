Γιοβάνοβιτς: «Μας έκανε πιο σκληρούς και ανθεκτικούς ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ, έχουμε όμορφα χρόνια μπροστά μας»

Με αφορμή το φιλικό της Κυριακής (22:00) με την Ιταλία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε από την Κρήτη για τη νέα ημέρα της Εθνικής ποδοσφαίρου και τα θέλω του