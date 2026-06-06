Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Γιοβάνοβιτς: «Μας έκανε πιο σκληρούς και ανθεκτικούς ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ, έχουμε όμορφα χρόνια μπροστά μας»
Γιοβάνοβιτς: «Μας έκανε πιο σκληρούς και ανθεκτικούς ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ, έχουμε όμορφα χρόνια μπροστά μας»
Με αφορμή το φιλικό της Κυριακής (22:00) με την Ιταλία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε από την Κρήτη για τη νέα ημέρα της Εθνικής ποδοσφαίρου και τα θέλω του
Η Εθνική ποδόσφαιρου απέσπασε ισοπαλία (2-2) από την Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι στη Στοκχόλμη και από την Παρασκευή είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης εκεί όπου την Κυριακή (22:00) θα παίξει νέο φιλικό με την Ιταλία.
Η αποστολή έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο και ο κόσμος στο Ηράκλειο δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για το διεθνές φιλικό.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τις αλλαγές που έχει ξεκινήσει στην ομάδα, τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία αλλά και τη νέα ημέρα της Ελλάδας.
Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Για το αν θα δοκιμάσει καινούργια πράγματα: «Δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι με τη Σουηδία. Δεν έχω αποφασίσει, αλλά μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή κάτι από αυτά που κάναμε στην προετοιμασία αυτών των αγώνων.Μας δίνει την επιλογή να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Μετά την προπόνηση θα λάβω την απόφαση ως προς το πώς θα αγωνιστούμε. Θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με κάποιους παίκτες. Ο τρόπος παιχνιδιού θα είναι αυτός που προσπαθούμε συνήθως».
Για το αν υπήρχε άλλη φορά που είχε λιγότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτή που αντιμετωπίσατε αύριο: «Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για την Ιταλία, την ομάδα που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι νέοι παίκτες που παίζουν σε μεγάλη ομάδα και έχουν λαμπρό μέλλον. Δεν είναι άγνωστο για εμάς σε κάθε περίπτωση. Δίνεται ευκαιρία και σε αυτούς να δείξουν πόσο σημαντικοί είναι για το μέλλον στην Ιταλία. Θα είναι πιεστικό το παιχνίδι για εμάς».
Για το αν σκέφτεται να αλλάξει τον αγωνιστικό σχηματισμό ή είναι κάτι που δοκιμάζει ενόψει του Nations League: «Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ, αλλά αυτές οι δέκα ημέρες μας έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά αυτή είναι απλά μια εναλλακτική».
Για το ότι η Εθνική έκανε το πιο πλήρες παιχνίδι με τη Σουηδία για 50 λεπτά λόγω σχηματισμού ή ημέρας: «Κάναμε κάποια καλά πράγματα με αυτό τον τρόπο παιχνιδιού μέχρι και τις αλλαγές. Η Σουηδία το εκμεταλλεύτηκε και στη διάρκεια του δευτέρου μέρους ήταν καλύτερη από εμάς. Είχαμε κάποια καλά πράγματα και κάποια λάθη που τα έχουμε συζητήσει.
Ο χρόνος στις Εθνικές είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Έχω μια εικόνα του τρόπου παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».
Αν υπάρχει δυσαρέσκεια που δεν είναι η Ιταλία αυτή που γνωρίζουμε και αν θα παίξουν αυτοί που γνωρίζουν το ιταλικό πρωτάθλημα: «Υπάρχει απογοήτευση ως προς τους φιλάθλους που θα θέλανε να δουν τα αστέρια του ιταλικού ποδοσφαίρου. Εμείς όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά το παιχνίδι μας. Η Ιταλία βγάζει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές κι αυτοί μπορούν να δυσκολέψουν περισσότερο μια ομάδα, σε σχέση με τους πιο έμπειρους. Ως προς το δεύτερο, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση αν αυτή μπορούν να συμμετάσχουν».
Για την υποδοχή των Κρητικών και την παρουσία τους στο Παγκρήτιο: «Ήμασταν και πέρυσι τέτοια εποχή εδώ, περνάμε όμορφα εδώ. Είχαμε και χθες παρότι ήρθαμε πολύ αργά, ήρθαμε χθες από τη Στοκχόλμη και για την υποδοχή και τη φιλοξενία αισθανόμαστε πολύ όμορφα. Οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους αφήσω να πάνε στο κέντρο να πιουν ένα καφέ. Περνάμε πολύ καλά στην Κρήτη.
Είχαμε μεγάλη παρουσία στα περσινά, ελπίζω να έχουμε και αύριο. Το γήπεδο είναι πιο ανανεωμένο, ο ΟΦΗ το χρησιμοποιούσε για τις υποχρεώσεις του εδώ. Εύχομαι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να τους ευχαριστήσουμε όλους».
Για το τι κρατάει από αυτό το διάστημα των φιλικών: «Για να είμαι πρακτικός, θα πω ότι ξεκινήσαμε με διάθεση να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε και δεν το καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά την Εθνική τους. Άρα ναι μεν υπάρχει απογοήτευση, αλλά τα όνειρα που είχαμε με βάση τη συμπεριφορά των παικτών τους κάνει πιο σκληρούς για τις επόμενες διοργανώσεις.
Έχουμε μια ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 με νέα παιδιά που ζούσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά υπήρχε μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν προκριθήκαμε στο Παγκόσμιο, θα γίνουμε πιο σκληροί και ανθεκτικοί για τη συνέχεια. Έχουμε όμορφα χρόνια μπροστά μας».
Η αποστολή έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο και ο κόσμος στο Ηράκλειο δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για το διεθνές φιλικό.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τις αλλαγές που έχει ξεκινήσει στην ομάδα, τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία αλλά και τη νέα ημέρα της Ελλάδας.
Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Για το αν θα δοκιμάσει καινούργια πράγματα: «Δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι με τη Σουηδία. Δεν έχω αποφασίσει, αλλά μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή κάτι από αυτά που κάναμε στην προετοιμασία αυτών των αγώνων.Μας δίνει την επιλογή να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Μετά την προπόνηση θα λάβω την απόφαση ως προς το πώς θα αγωνιστούμε. Θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με κάποιους παίκτες. Ο τρόπος παιχνιδιού θα είναι αυτός που προσπαθούμε συνήθως».
Για το αν υπήρχε άλλη φορά που είχε λιγότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτή που αντιμετωπίσατε αύριο: «Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για την Ιταλία, την ομάδα που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι νέοι παίκτες που παίζουν σε μεγάλη ομάδα και έχουν λαμπρό μέλλον. Δεν είναι άγνωστο για εμάς σε κάθε περίπτωση. Δίνεται ευκαιρία και σε αυτούς να δείξουν πόσο σημαντικοί είναι για το μέλλον στην Ιταλία. Θα είναι πιεστικό το παιχνίδι για εμάς».
Για το αν σκέφτεται να αλλάξει τον αγωνιστικό σχηματισμό ή είναι κάτι που δοκιμάζει ενόψει του Nations League: «Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ, αλλά αυτές οι δέκα ημέρες μας έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά αυτή είναι απλά μια εναλλακτική».
Για το ότι η Εθνική έκανε το πιο πλήρες παιχνίδι με τη Σουηδία για 50 λεπτά λόγω σχηματισμού ή ημέρας: «Κάναμε κάποια καλά πράγματα με αυτό τον τρόπο παιχνιδιού μέχρι και τις αλλαγές. Η Σουηδία το εκμεταλλεύτηκε και στη διάρκεια του δευτέρου μέρους ήταν καλύτερη από εμάς. Είχαμε κάποια καλά πράγματα και κάποια λάθη που τα έχουμε συζητήσει.
Ο χρόνος στις Εθνικές είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος. Έχω μια εικόνα του τρόπου παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».
Αν υπάρχει δυσαρέσκεια που δεν είναι η Ιταλία αυτή που γνωρίζουμε και αν θα παίξουν αυτοί που γνωρίζουν το ιταλικό πρωτάθλημα: «Υπάρχει απογοήτευση ως προς τους φιλάθλους που θα θέλανε να δουν τα αστέρια του ιταλικού ποδοσφαίρου. Εμείς όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά το παιχνίδι μας. Η Ιταλία βγάζει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές κι αυτοί μπορούν να δυσκολέψουν περισσότερο μια ομάδα, σε σχέση με τους πιο έμπειρους. Ως προς το δεύτερο, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση αν αυτή μπορούν να συμμετάσχουν».
Για την υποδοχή των Κρητικών και την παρουσία τους στο Παγκρήτιο: «Ήμασταν και πέρυσι τέτοια εποχή εδώ, περνάμε όμορφα εδώ. Είχαμε και χθες παρότι ήρθαμε πολύ αργά, ήρθαμε χθες από τη Στοκχόλμη και για την υποδοχή και τη φιλοξενία αισθανόμαστε πολύ όμορφα. Οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους αφήσω να πάνε στο κέντρο να πιουν ένα καφέ. Περνάμε πολύ καλά στην Κρήτη.
Είχαμε μεγάλη παρουσία στα περσινά, ελπίζω να έχουμε και αύριο. Το γήπεδο είναι πιο ανανεωμένο, ο ΟΦΗ το χρησιμοποιούσε για τις υποχρεώσεις του εδώ. Εύχομαι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να τους ευχαριστήσουμε όλους».
Για το τι κρατάει από αυτό το διάστημα των φιλικών: «Για να είμαι πρακτικός, θα πω ότι ξεκινήσαμε με διάθεση να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε και δεν το καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά την Εθνική τους. Άρα ναι μεν υπάρχει απογοήτευση, αλλά τα όνειρα που είχαμε με βάση τη συμπεριφορά των παικτών τους κάνει πιο σκληρούς για τις επόμενες διοργανώσεις.
Έχουμε μια ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 με νέα παιδιά που ζούσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά υπήρχε μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν προκριθήκαμε στο Παγκόσμιο, θα γίνουμε πιο σκληροί και ανθεκτικοί για τη συνέχεια. Έχουμε όμορφα χρόνια μπροστά μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα