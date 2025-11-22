Αθλητικές μεταδόσεις Σαββάτου: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

Οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού
με τον Ατρόμητο
και του Αστέρα Τρίπολης
με τον Παναιτωλικό
για τη Super League
, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού
με τη Μύκονο
για τη Basket League
και οι αγώνες για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που επιστρέφουν στη δράση μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, συνθέτουν το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό σκηνικό.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:
11:45 ΜΠΑΣΚΕΤ - Α1 Γυναικών Παναθλητικός Συκεών - Παναθηναϊκός ΕΡΤ 2
13:00 TEΝΙΣ - Davis Cup Davis Cup 2025 NOVA SPORTS 6 HD
14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Premier League Μπέρνλι - Τσέλσι NOVA SPORTS PREMIER LEAGUE
14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Sky Bet EFL Championship Κόβεντρι - Γουέστ Μπρομ COSMOTE SPORT 3 HD
15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Αλαβές - Θέλτα NOVA SPORTS 1 HD
16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Ουντινέζε - Μπολόνια COSMOTE SPORT 1 HD
16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Κάλιαρι - Τζένοα COSMOTE SPORT 2 HD
16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Κολοσσός - Περιστέρι Betsson ΕΡΤ SPORTS 1
16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR ΕΡΤ 2
16:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Άουγκσμπουργκ - Αμβούργο NOVASPORTS EXTRA 4
16:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Χάιντενχαϊμ - Γκλάντμπαχ NOVASPORTS EXTRA 3