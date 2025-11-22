Αθλητικές μεταδόσεις Σαββάτου: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

Κλείσιμο

Οι αναμετρήσεις τουμε τονκαι τουμε τονγια τη, η αναμέτρηση τουμε τηγια τηκαι οι αγώνες για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που επιστρέφουν στη δράση μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, συνθέτουν το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό σκηνικό.11:45 ΜΠΑΣΚΕΤ - Α1 Γυναικών Παναθλητικός Συκεών - Παναθηναϊκός ΕΡΤ 213:00 TEΝΙΣ - Davis Cup Davis Cup 2025 NOVA SPORTS 6 HD14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Premier League Μπέρνλι - Τσέλσι NOVA SPORTS PREMIER LEAGUE14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Sky Bet EFL Championship Κόβεντρι - Γουέστ Μπρομ COSMOTE SPORT 3 HD15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Αλαβές - Θέλτα NOVA SPORTS 1 HD16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Ουντινέζε - Μπολόνια COSMOTE SPORT 1 HD16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Κάλιαρι - Τζένοα COSMOTE SPORT 2 HD16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Κολοσσός - Περιστέρι Betsson ΕΡΤ SPORTS 116:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR ΕΡΤ 216:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Άουγκσμπουργκ - Αμβούργο NOVASPORTS EXTRA 416:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Χάιντενχαϊμ - Γκλάντμπαχ NOVASPORTS EXTRA 3