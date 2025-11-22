Αθλητικές μεταδόσεις Σαββάτου: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός
Αθλητικές μεταδόσεις Σαββάτου: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Μύκονο, ενώ πλούσια είναι η δράση στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Ευρώπης

Αθλητικές μεταδόσεις Σαββάτου: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός
Οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και του Αστέρα Τρίπολης με τον Παναιτωλικό για τη Super League, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για τη Basket League και οι αγώνες για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που επιστρέφουν στη δράση μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, συνθέτουν το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό σκηνικό.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

11:45 ΜΠΑΣΚΕΤ - Α1 Γυναικών Παναθλητικός Συκεών - Παναθηναϊκός ΕΡΤ 2

13:00 TEΝΙΣ - Davis Cup Davis Cup 2025 NOVA SPORTS 6 HD

14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Premier League Μπέρνλι - Τσέλσι NOVA SPORTS PREMIER LEAGUE

14:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Sky Bet EFL Championship Κόβεντρι - Γουέστ Μπρομ COSMOTE SPORT 3 HD

15:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Αλαβές - Θέλτα NOVA SPORTS 1 HD

16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Ουντινέζε - Μπολόνια COSMOTE SPORT 1 HD

16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Κάλιαρι - Τζένοα COSMOTE SPORT 2 HD

16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Κολοσσός - Περιστέρι Betsson ΕΡΤ SPORTS 1

16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός AKTOR ΕΡΤ 2

16:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Άουγκσμπουργκ - Αμβούργο NOVASPORTS EXTRA 4

16:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Χάιντενχαϊμ - Γκλάντμπαχ NOVASPORTS EXTRA 3

16:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Bundesliga Μπάγερν Μονάχου - Φράιμπουργκ NOVA SPORTS 3 HD

17:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Premier League Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ NOVA SPORTS PREMIER LEAGUE

17:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Premier League Μπράιτον - Μπρέντφορντ NOVA SPORTS 2 HD

17:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - La Liga Μπαρτσελόνα - Μπιλμπάο NOVA SPORTS 1 HD

18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Πανιώνιος - Καρδίτσα ΕΡΤ SPORTS 1

18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ - Stoiximan GBL Άρης Betsson - Προμηθέας ΕΡΤ 2

19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - ACB Liga Endesa Γρανάδα - Ρεάλ Μαδρίτης COSMOTE SPORT 9 HD

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Φιορεντίνα - Γιουβέντους COSMOTE SPORT 2 HD

19:15 ΜΠΑΣΚΕΤ - Lega Basket Serie A Τρέντο - Τρεβίζο COSMOTE SPORT 7 HD

19:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Premier League Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι NOVA SPORTS PREMIER LEAGUE

19:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Stoiximan Super League Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός NOVA SPORTS PRIME

20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ - NBA 2025/2026 Σάρλοτ Χόρνετς - Λος Άντζελες Κλίπερς COSMOTE SPORT 4 HD

20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Stoiximan Super League Ολυμπιακός - Ατρόμητος COSMOTE SPORT 1 HD

20:30 ΒΟΛΕΪ - Volley League Ανδρών Παναθηναϊκός - Μίλων ΕΡΤ 2

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Serie A Νάπολι - Αταλάντα COSMOTE SPORT 2 HD

