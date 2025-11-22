La Liga: Το ανάποδο ψαλίδι του Ντούρο χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη στο ντέρμπι της πόλης, 1-0 τη Λεβάντε - Δείτε το γκολ

Η ομάδα Κάρλος Κορμπεράν ξέφυγε τρεις βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού και συνέχισε την παράδοση που την θέλει να μη χάνει ποτέ εντός έδρας από τη Λεβάντε