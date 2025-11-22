La Liga: Το ανάποδο ψαλίδι του Ντούρο χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη στο ντέρμπι της πόλης, 1-0 τη Λεβάντε - Δείτε το γκολ

Ένα γκολ του Ούγκο Ντούρο στο 79ο λεπτό ήταν αρκετό για να χαρίσει στη Βαλένθια τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της πόλης και να «γράψει» το τελικό 1-0 κόντρα στη Λεβάντε, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga.
Οι «νυχτερίδες» πήραν βαθιά βαθμολογική... ανάσα κι απομακρύνθηκαν απ' τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, βάζοντας τέλος σ' ένα μακρύ σερί 7 αγώνων χωρίς νίκη (3 ισοπαλίες, 4 ήττες), που κράτησε περίπου δύο μήνες μετά από το 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 20 Σεπτεμβρίου.
Επιπλέον η ομάδα του Κορμπεράν συνέχισε μία εκπληκτική παράδοση που την θέλει να μη χάνει ποτέ εντός έδρας από τη Λεβάντε (12 νίκες – 7 ισοπαλίες στα 19 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων εκεί).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής: