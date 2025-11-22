La Liga: Το ανάποδο ψαλίδι του Ντούρο χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη στο ντέρμπι της πόλης, 1-0 τη Λεβάντε - Δείτε το γκολ
SPORTS
La Liga Βαλένθια Λεβάντε

La Liga: Το ανάποδο ψαλίδι του Ντούρο χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη στο ντέρμπι της πόλης, 1-0 τη Λεβάντε - Δείτε το γκολ

Η ομάδα Κάρλος Κορμπεράν ξέφυγε τρεις βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού και συνέχισε την παράδοση που την θέλει να μη χάνει ποτέ εντός έδρας από τη Λεβάντε

La Liga: Το ανάποδο ψαλίδι του Ντούρο χάρισε στη Βαλένθια τη νίκη στο ντέρμπι της πόλης, 1-0 τη Λεβάντε - Δείτε το γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα γκολ του Ούγκο Ντούρο στο 79ο λεπτό ήταν αρκετό για να χαρίσει στη Βαλένθια τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της πόλης και να «γράψει» το τελικό 1-0 κόντρα στη Λεβάντε, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga.

Οι «νυχτερίδες» πήραν βαθιά βαθμολογική... ανάσα κι απομακρύνθηκαν απ' τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, βάζοντας τέλος σ' ένα μακρύ σερί 7 αγώνων χωρίς νίκη (3 ισοπαλίες, 4 ήττες), που κράτησε περίπου δύο μήνες μετά από το 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 20 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον η ομάδα του Κορμπεράν συνέχισε μία εκπληκτική παράδοση που την θέλει να μη χάνει ποτέ εντός έδρας από τη Λεβάντε (12 νίκες – 7 ισοπαλίες στα 19 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων εκεί).

VALENCIA CF 1 - 0 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0 (79' Ντούρο)
Αλαβές-Θέλτα 22/11
Κλείσιμο
Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 22/11
Οσασούνα-Σοσιεδάδ 22/11
Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα 22/11
Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 23/11
Μπέτις-Τζιρόνα 23/11
Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 23/11
Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 23/11
Εσπανιόλ-Σεβίλλη 24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 31
Μπαρτσελόνα 28
Βιγιαρεάλ 26
Ατλέτικο Μαδρίτης 25
Μπέτις 20
Εσπανιόλ 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 17
Χετάφε 17
Σεβίλλη 16
Αλαβές 15
Έλτσε 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Θέλτα 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13
Βαλένθια 13 -13αγ.
Μαγιόρκα 12
Οσασούνα 11
Τζιρόνα 10
Λεβάντε 9 -13αγ.
Οβιέδο 8



Ειδήσεις σήμερα:

Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί

Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης