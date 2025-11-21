Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έριξε 100άρα στη Ντουμπάι και συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής - Νίκες για Χαποέλ, Ρεάλ και Εφές
Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έριξε 100άρα στη Ντουμπάι και συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής - Νίκες για Χαποέλ, Ρεάλ και Εφές
Οι πράσινοι ξέσπασαν στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους Άραβες και με 103-82 πανηγύρισαν την 3η σερί νίκη - Στην πρώτη θέση παρέμειναν οι Ισραηλινοί, 105-83 την Αρμάνι το Μιλάνο - Φωνάζει για τη διαιτησία στη Μαδρίτη η Ζάλγκιρις
Ο Παναθηναϊκός έκανε τρομερό δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι και ανέβηκε στο 8-4, ρεκόρ που τον φέρνει στις ίδιες νίκες με τον Ερυθρό Αστέρα. Μόνη πρώτη η Χάποελ μετά τη νίκη της απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο με 105-83. Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από ένα απίθανο παιχνίδι στο οποίο μπήκαν 199 πόντοι, επικράτησε της Ζάλγκιρις με 100-99, ανεβαίνοντας στο 6-6. Με δύο ελεύθερες βολές του Κορντινιέ σε «νεκρό» χρόνο, η Εφές νίκησε 74-73 τη Μπαρτσελόνα στην Κωνσταντινούπολη και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.
Όταν στην τρίτη περίοδο ο Κώστας Σλούκας... θύμισε στον Παναθηναϊκό τι σημαίνει άμυνα, τότε οι «πράσινοι» έδωσαν τέλος στα όνειρα της Ντουμπάι για «διπλό» στο Telekom Center Athens. Το «τριφύλλι» έφτασε στην τρίτη διαδοχική νίκη του με το τελικό 103-82 επί της ομάδας των Εμιράτων, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-4 και παραμένοντας σε τροχιά κορυφής. Στον αντίποδα, το σύνολο του Γιούριτσα Γκόλεματς υποχώρησε στο 5-7.
Ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην άμυνα στην τρίτη περίοδο, με τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, να διακρίνεται σε οργάνωση και εκτέλεση και μέσα σ` ένα τετράλεπτο φρόντισε να εκτροχιάσει την Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, από το 59-61 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 26΄, οι «πράσινοι» απάντησαν με σερί 14-0, με τον Σλούκα να μετράει 7 πόντους σε αυτό το διάστημα και τον Γκραντ να ευστοχεί από τα 6,75 για την πρώτη διψήφια διαφορά στον αγώνα (73-61) στα 16΄΄ για τη λήξη του δεκαλέπτου. Πόση ήταν η συγκομιδή πόντων της Ντουμπάι στο καταστροφικό γι αυτήν τρίτο δεκάλεπτο; Μόλις 14 πόντοι, απόρροια την σκληρής άμυνας του «τριφυλλιού».
Ωστόσο, ακόμη μία νίκη αποδείχθηκε Πύρρειος για τον Παναθηναϊκό, καθώς είδε παίκτη του να αποχωρεί τραυματίας για τα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα, ο Τσέντι Όσμαν υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στα τέλης της πρώτης περιόδου και θα πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις για να αποδειχθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο Τούρκος φόργουορντ πρόσθεσε το όνομά του στο ιατρικό δελτίο, δίπλα σε αυτά των Ομέρ Γιούρτσεβεν, Βασίλη Τολιόπουλου, Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς.
Στο επιθετικό κομμάτι των νικητών, «καθάρισαν» οι γκαρντ με τους Κέντρικ Ναν (22π.), Κώστα Σλούκα (15π.) και Τζέριαν Γκραντ (15π.) να οδηγούν την επίθεση. Ο Κωνσταντίνος Μήτογλου συμπλήρωσε τη λίστα των... διψήφιων με 10 πόντους. Από την Ντουμπάι, που δεν είχε στη διάθεση της τον Ντουέιν Μπέικον (κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού), ξεχώρισε ο Μφιοντού Καμπενγκέλε με 18 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82
Ο Παναθηναϊκός «κατάπιε» και την Ντουμπάι
Επίδειξη δύναμης της Χαποέλ στο Μιλάνο
Εντυπωσιακή στο β΄ ημίχρονο, η Χαποέλ Τελ Αβίβ πέρασε από το Μιλάνο με 105-83 επί της Αρμάνι και παραμένει στην κορυφή της Euroleague με 9-3 μετά από 12 αγωνιστικές. Στο 6-6 οι Ιταλοί του Έτορε Μεσίνα, που δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες μετά το «διπλό» επί του Ολυμπιακού.
Η Αρμάνι έδειξε ότι μπορεί να κοντράρει τους Ισραηλινού στο ξεκίνημα και προηγήθηκε 30-25 με πρωταγωνιστή τον Μπολμάρο. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει και έκλεισε με προβάδισμα 45-49 το ημίχρονο. Με εντυπωσιακή εκκίνηση και σερί 13-0 στην έναρξη της τρίτης περιόδου, ξέφυγε 61-45 στο 24΄, ανέβασε τη διαφορά και στο +18 (72-54 στο 27΄) και δεν κοίταξε πίσω.
Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν κι έτσι η Χαποέλ έφυγε νικήτρια 105-83 με «καυτή» την τριάδα Μπλέικνι (20π., 4/6 τρίποντα), Οτούρου (20π., 7ρ.), Μπράιαντ (18π., 6ρ., 4ασ.). Διασώθηκε ο Μπολμάρο για τους γηπεδούχους με 16π., 4ασ.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 45-49, 64-76, 83-105
Σε ένα ματς-θρίλερ που κρίθηκε εν πολλοίς σε μια αμφιβητούμενη απόφαση των διαιτητών, η Ρεάλ νίκησε 100-99 τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Στο 6-6 πλέον η «βασίλισσα», στο 7-5 οι Λιθουανοί που έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται.
Στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ είχε το «πάνω χέρι» και απέκτησε προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 12 πόντους (28-16 στο 12΄). Οι Λιθουανοί ουσιαστικά «αφυπνίστηκαν» με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, όταν με σερί 8-1 πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά (44-45 στο 22΄).
Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι τα μισά της τελευταίας περιόδου (79-79) όταν η Ρεάλ με ένα τρίλεπτο ξέσπασμα «έτρεξε» σκορ 10-2 και ξέφυγε 89-81, στα 2:22 πριν από τη λήξη. Οι Λιθουανοί απάντησαν με δύο τρίποντα (81-79) και ξαναμπήκαν άμεσα στη διεκδίκηση της νίκης. Όμως οι Μαλεντόν (25π., 34 μονάδες στην αξιολόγηση!) και Καμπάτσο (20π., 4ασ.) ήταν κομβικοί και δεν άφησαν τη νίκη να γλιστρήσει από τα χέρια της «βασιλισσάς». Χρειάστηκε ωστόσο ένα άκρως αμφισβητούμενο επιθετικό φάουλ που δόθηκε εις βάρος του Μαόντο Λο, 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, για να γείρει η πλάστιγγα στη πλευρά των γηπεδούχων καθώς δεν δόθηκε η δυνατότητα στη Ζαλγκίρις να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση με τη διαφορά στον πόντο (94-93).
Φοβερή εμφάνιση από τον Φρανσίσκο (33π., 7/9 τρίποντα, 11 ασίστ και 38 αξιολόγηση), εξαιρετικός ξανά ο νεαρός Τουμπέλις (19π.) όμως δεν αρκούσαν για να δώσουν τη νίκη στη Ζαλγκίρις.
Τα δεκάλεπτα: 22-16, 43-37, 62-62, 100-99
Με δύο ελεύθερες βολές του Κορντινιέ σε «νεκρό» χρόνο, η Αναντολού Εφές νίκησε 74-73 τη Μπαρτσελόνα στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, η τουρκική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7 μετά από 12 αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ οι Καταλανοί έπεσαν στο 7-5 στην επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο τους.
Η «Μπάρτσα» είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο το οποίο έκλεισε στο +11 (46-35). Όμως με «έκρηξη» στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους σσκορ 19-4 και πέρασαν μπροστά 54-50 στο 28΄ ενώ ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο έχοντας δεχτεί μόλις εννέα πόντους. Έτσι το ματς έγινε ντέρμπι στην τελευταία περίοδο, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς, μέχρι που με πέντε συνεχόμενους πόντους ο Οσμάνι έφερε την Εφές σε θέση ισχύος, 69-64 στα 3,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Όμως η Μπαρτσελόνα απάντησε με τον σούπερ Βέσελι σε σερί 6-0 και πέρασε μπροστά 70-69 ακριβώς στο 38΄. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία φάση, που «πήρε πάνω του» ο Κορντινιέ, ο οποίος κόπηκε στο drive που επιχείρησε, όμως πήρε το ριμπάουντ και κέρδισε φάουλ. Ήταν ο πιο... κατάλληλος παίκτης για να εκτελέσει τις κρίσιμες βολές, ευστόχησε και ολοκλήρωσε το ματς με 8/8 χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη 74-73.
Ο Βάιλερ-Μπαμπ ήταν κορυφαίος για τους νικητές με 12π.,6ρ.,8ασ., που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Σέιν Λάρκιν. Ακολούθησαν οι Οσμάνι (13π.), Κορντινιέ (14π.), ενώ για τη Μπαρτσελόνα ο Γιαν Βέσελι ολοκλήρωσε το ματς με 16π. και 8ρ.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-46, 58-55
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 52-84
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου
Παναθηναϊκός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 103-82
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-73
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 83-105
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-99
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός–Παρί (Γαλλία) 21:15
Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Παρτιζάν (Σερβία)– Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βαλένθια (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3
Παναθηναϊκός 8-4
Ολυμπιακός 7-4
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5
Μονακό (Μονακό) 7-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6
Βαλένθια (Ισπανία) 6-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6
Παρί (Γαλλία) 5-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7
Παρτιζάν (Σερβία) 4-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8
Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9
