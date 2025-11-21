Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έριξε 100άρα στη Ντουμπάι και συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής - Νίκες για Χαποέλ, Ρεάλ και Εφές

Νίκη της Ρεάλ, φωνάζει για τους διαιτητές η Ζαλγκίρις

Με βολές του Κορντινιέ στην εκπνοή, η Εφές νίκησε τη Μπαρτσελόνα

Σε αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Εντυπωσιακή στο β΄ ημίχρονο, η Χαποέλ Τελ Αβίβ πέρασε από το Μιλάνο με 105-83 επί της Αρμάνι και παραμένει στην κορυφή της Euroleague με 9-3 μετά από 12 αγωνιστικές. Στο 6-6 οι Ιταλοί του Έτορε Μεσίνα, που δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες μετά το «διπλό» επί του Ολυμπιακού.Η Αρμάνι έδειξε ότι μπορεί να κοντράρει τους Ισραηλινού στο ξεκίνημα και προηγήθηκε 30-25 με πρωταγωνιστή τον Μπολμάρο. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει και έκλεισε με προβάδισμα 45-49 το ημίχρονο. Με εντυπωσιακή εκκίνηση και σερί 13-0 στην έναρξη της τρίτης περιόδου, ξέφυγε 61-45 στο 24΄, ανέβασε τη διαφορά και στο +18 (72-54 στο 27΄) και δεν κοίταξε πίσω.Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν κι έτσι η Χαποέλ έφυγε νικήτρια 105-83 με «καυτή» την τριάδα Μπλέικνι (20π., 4/6 τρίποντα), Οτούρου (20π., 7ρ.), Μπράιαντ (18π., 6ρ., 4ασ.). Διασώθηκε ο Μπολμάρο για τους γηπεδούχους με 16π., 4ασ.Τα δεκάλεπτα: 25-25, 45-49, 64-76, 83-105Σε ένα ματς-θρίλερ που κρίθηκε εν πολλοίς σε μια αμφιβητούμενη απόφαση των διαιτητών, η Ρεάλ νίκησε 100-99 τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Στο 6-6 πλέον η «βασίλισσα», στο 7-5 οι Λιθουανοί που έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται.Στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ είχε το «πάνω χέρι» και απέκτησε προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 12 πόντους (28-16 στο 12΄). Οι Λιθουανοί ουσιαστικά «αφυπνίστηκαν» με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, όταν με σερί 8-1 πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά (44-45 στο 22΄).Το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι τα μισά της τελευταίας περιόδου (79-79) όταν η Ρεάλ με ένα τρίλεπτο ξέσπασμα «έτρεξε» σκορ 10-2 και ξέφυγε 89-81, στα 2:22 πριν από τη λήξη. Οι Λιθουανοί απάντησαν με δύο τρίποντα (81-79) και ξαναμπήκαν άμεσα στη διεκδίκηση της νίκης. Όμως οι Μαλεντόν (25π., 34 μονάδες στην αξιολόγηση!) και Καμπάτσο (20π., 4ασ.) ήταν κομβικοί και δεν άφησαν τη νίκη να γλιστρήσει από τα χέρια της «βασιλισσάς». Χρειάστηκε ωστόσο ένα άκρως αμφισβητούμενο επιθετικό φάουλ που δόθηκε εις βάρος του Μαόντο Λο, 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, για να γείρει η πλάστιγγα στη πλευρά των γηπεδούχων καθώς δεν δόθηκε η δυνατότητα στη Ζαλγκίρις να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση με τη διαφορά στον πόντο (94-93).Φοβερή εμφάνιση από τον Φρανσίσκο (33π., 7/9 τρίποντα, 11 ασίστ και 38 αξιολόγηση), εξαιρετικός ξανά ο νεαρός Τουμπέλις (19π.) όμως δεν αρκούσαν για να δώσουν τη νίκη στη Ζαλγκίρις.Τα δεκάλεπτα: 22-16, 43-37, 62-62, 100-99Με δύο ελεύθερες βολές του Κορντινιέ σε «νεκρό» χρόνο, η Αναντολού Εφές νίκησε 74-73 τη Μπαρτσελόνα στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, η τουρκική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7 μετά από 12 αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ οι Καταλανοί έπεσαν στο 7-5 στην επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο τους.Η «Μπάρτσα» είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο το οποίο έκλεισε στο +11 (46-35). Όμως με «έκρηξη» στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους σσκορ 19-4 και πέρασαν μπροστά 54-50 στο 28΄ ενώ ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο έχοντας δεχτεί μόλις εννέα πόντους. Έτσι το ματς έγινε ντέρμπι στην τελευταία περίοδο, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς, μέχρι που με πέντε συνεχόμενους πόντους ο Οσμάνι έφερε την Εφές σε θέση ισχύος, 69-64 στα 3,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Όμως η Μπαρτσελόνα απάντησε με τον σούπερ Βέσελι σε σερί 6-0 και πέρασε μπροστά 70-69 ακριβώς στο 38΄. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία φάση, που «πήρε πάνω του» ο Κορντινιέ, ο οποίος κόπηκε στο drive που επιχείρησε, όμως πήρε το ριμπάουντ και κέρδισε φάουλ. Ήταν ο πιο... κατάλληλος παίκτης για να εκτελέσει τις κρίσιμες βολές, ευστόχησε και ολοκλήρωσε το ματς με 8/8 χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη 74-73.Ο Βάιλερ-Μπαμπ ήταν κορυφαίος για τους νικητές με 12π.,6ρ.,8ασ., που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Σέιν Λάρκιν. Ακολούθησαν οι Οσμάνι (13π.), Κορντινιέ (14π.), ενώ για τη Μπαρτσελόνα ο Γιαν Βέσελι ολοκλήρωσε το ματς με 16π. και 8ρ.Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-46, 58-55Τετάρτη, 19 ΝοεμβρίουΒιλερμπάν (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 52-84Πέμπτη, 20 ΝοεμβρίουΠαναθηναϊκός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 103-82Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-73Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 83-105Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-99Παρασκευή, 21 ΝοεμβρίουΟλυμπιακός–Παρί (Γαλλία) 21:15Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)Παρτιζάν (Σερβία)– Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Βαλένθια (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-3Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3Παναθηναϊκός 8-4Ολυμπιακός 7-4Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5Μονακό (Μονακό) 7-5Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6Βαλένθια (Ισπανία) 6-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6Παρί (Γαλλία) 5-6Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7Παρτιζάν (Σερβία) 4-7Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9