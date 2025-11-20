Αποθέωσε τον Σλούκα ο Αταμάν: Είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ τα τελευταία 6-7 χρόνια στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός με φοβερή εμφάνιση στο 2ο μέρος κέρδισε 103-82 την Ντουμπάι BC στο Telekom Sports Center και έφτασε στις 8 νίκες στη Euroleague.



Αμέσως μετά τον αγώνα ο Εργκίν Αταμάν το σχολίασε και έκανε ειδικές αναφορές σε Φαρίντ και Σλούκα.

Οι δηλώσεις του Αταμάν στη NOVA



«Όπως είπαμε στο ημίχρονο, παίξαμε άθλια άμυνα, ήμασταν σοφτ. Τα γκαρντ δεν πίεζαν την μπάλα. Στα αποδυτήρια με τους προπονητές μιλήσαμε, ο κόουτς Σερέλης είπε να βάλουμε τον Καλαϊτζάκη στην άμυνα για να μας προσφέρει aggressivity. Αποδέχθηκα την πρότασή του. Με τον Καλαϊτζάκη βελτιώσαμε την πίεση. Ο Ράιτ δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και αν δεν σκόραρε και τον πιέσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε λάθη, ειδικά στην τελευταία φάση. Ο Ναν συγκεντρώθηκε μετά το λάθος που έκανε. Ο Σλούκας πήρε τον έλεγχο με σκορ και ασίστ και πήραμε μία σημαντική νίκη. Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα».

Για τον Φαρίντ: «Φέρνει πολλά πράγματα στην ομάδα. Είναι το κατάλληλο φάρμακο για τα προβλήματά μας. Ήρθε, είχε πίεση στην άμυνα. Σήμερα είχε 4 μπλοκ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τρομερό. Μας δίνει χώρο στην επίθεση. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Είναι καλός χαρακτήρας. Είναι aggresive. Αρέσει στον κόσμο και θα συνεχίσει να αρέσει γιατί παίζει με την καρδιά του. Μας έδωσε την ενέργεια που χρειαζόμαστε».

Για τον Σλούκα: «Είναι ίσως, ο καλύτερος point guard τα τελευταία 6-7 χρόνια στην EuroLeague στο να δημιουργεί φάσεις. Το ότι είναι 36 χρονών δεν είναι πρόβλημα, γιατί είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας και προσέχει πάρα πολύ το σώμα του. Βοηθάει πάρα πολύ την υπόλοιπη ομάδα με τη συνεισφορά του».

