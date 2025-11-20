Euroleague: Με βολές του Κορντινιέ σε νεκρό χρόνο η Εφές κέρδισε 74-73 την Μπαρτσελόνα στο ντεμπούτο του Πασκουάλ

Με δύο ελεύθερες βολές του Κορντινιέ σε «νεκρό» χρόνο, η Αναντολού Εφές νίκησε 74-73 τη Μπαρτσελόνα στην Κωνσταντινούπολη.



Έτσι, η τουρκική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7 μετά από 12 αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ οι Καταλανοί έπεσαν στο 7-5 στην επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο τους.



Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EuroLeague (@euroleague)





Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-46, 58-55

Η «Μπάρτσα» είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο το οποίο έκλεισε στο +11 (46-35). Όμως με «έκρηξη» στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους σσκορ 19-4 και πέρασαν μπροστά 54-50 στο 28΄ ενώ ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο έχοντας δεχτεί μόλις εννέα πόντους. Έτσι το ματς έγινε ντέρμπι στην τελευταία περίοδο, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται συνεχώς, μέχρι που με πέντε συνεχόμενους πόντους ο Οσμάνι έφερε την Εφές σε θέση ισχύος, 69-64 στα 3,5 λεπτά πριν από το φινάλε.



Όμως η Μπαρτσελόνα απάντησε με τον σούπερ Βέσελι σε σερί 6-0 και πέρασε μπροστά 70-69 ακριβώς στο 38΄. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία φάση, που «πήρε πάνω του» ο Κορντινιέ, ο οποίος κόπηκε στο drive που επιχείρησε, όμως πήρε το ριμπάουντ και κέρδισε φάουλ. Ήταν ο πιο... κατάλληλος παίκτης για να εκτελέσει τις κρίσιμες βολές, ευστόχησε και ολοκλήρωσε το ματς με 8/8 χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη 74-73.

Ο Βάιλερ-Μπαμπ ήταν κορυφαίος για τους νικητές με 12π.,6ρ.,8ασ., που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Σέιν Λάρκιν. Ακολούθησαν οι Οσμάνι (13π.), Κορντινιέ (14π.), ενώ για τη Μπαρτσελόνα ο Γιαν Βέσελι ολοκλήρωσε το ματς με 16π. και 8ρ.



Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά



Ειδήσεις σήμερα



Πέθανε ο Πάνος Μαρινόπουλος



Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Έσπασε» η φωνή του Αλέξη Τσίπρα στον συναισθηματικά φορτισμένο επικήδειο που εκφώνησε



«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό









