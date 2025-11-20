Ο Σρέντερ ξέσπασε στο Instagram για τη διαιτησία του αγώνα ΠΑΟΚ - Μπράουνσβαϊγκ

για το φάουλ για τρεις βολές που κέρδισε ο Μπράουν στα 13

πριν το φινάλε του αγώνα ΠΑΟΚ

Μπράουνσβαϊγκ.











Έξαλλος με τη διαιτησία του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπράουνσβαϊγκ είναι ο Ντένις Σρέντερ. Ο σούπερ σταρ της εθνικής Γερμανίας και άσος των Σακραμέντο Κινγκς είναι ιδιοκτήτης της ομάδας της χώρας του από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα και είχε μάλιστα προπονητή τον Κώστα Φλεβαράκη.Ο Σρέντερ εξέφρασε την δυσαρέσκειά του μέσω InstagramΣτο πρώτο stories του έγραψε: «Έδωσαν φάουλ σε αυτή τη φάση. Είναι προφανές ότι αυτός (σσ. ο Μπράουν) κλωτσάει με το πόδι του προς τα εμπρός. FIBA Europe Cup μπορείς και καλύτερα».

Επανήλθε και με δεύτερο: «Σε όλες τις ευρωπαϊκές λίγκες και στους αγώνες των εθνικών ομάδων, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα challenge για κάποια φάση που δεν σφύριξε ο διαιτητής. Το υπάρχον challenge για την αναβάθμιση του απλού φάουλ σε αντιαθλητικό, δεν είναι αυτό».





