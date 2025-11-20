Ο Σρέντερ ξέσπασε στο Instagram για τη διαιτησία του αγώνα ΠΑΟΚ - Μπράουνσβαϊγκ
SPORTS
Ντένις Σρέντερ ΠΑΟΚ Μπράουνσβαϊγκ

Ο Σρέντερ ξέσπασε στο Instagram για τη διαιτησία του αγώνα ΠΑΟΚ - Μπράουνσβαϊγκ

Ο διεθνής Γερμανός είναι ιδιοκτήτης της Μπράουνσβαϊγκ

Ο Σρέντερ ξέσπασε στο Instagram για τη διαιτησία του αγώνα ΠΑΟΚ - Μπράουνσβαϊγκ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Έξαλλος με τη διαιτησία του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπράουνσβαϊγκ είναι ο Ντένις Σρέντερ. 

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Γερμανίας και άσος των Σακραμέντο Κινγκς είναι ιδιοκτήτης της ομάδας της χώρας του από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα και είχε μάλιστα προπονητή τον Κώστα Φλεβαράκη. 

Ο Σρέντερ  εξέφρασε την δυσαρέσκειά του μέσω Instagram για  το φάουλ για τρεις βολές που κέρδισε ο Μπράουν στα 13πριν το φινάλε του αγώνα ΠΑΟΚ Μπράουνσβαϊγκ. 


Στο πρώτο stories του έγραψε:  «Έδωσαν φάουλ σε αυτή τη φάση. Είναι προφανές ότι αυτός (σσ. ο Μπράουν) κλωτσάει με το πόδι του προς τα εμπρός. FIBA Europe Cup μπορείς και καλύτερα». 

Επανήλθε και με δεύτερο: «Σε όλες τις ευρωπαϊκές λίγκες και στους αγώνες των εθνικών ομάδων, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα challenge για κάποια φάση που δεν σφύριξε ο διαιτητής. Το υπάρχον challenge για την αναβάθμιση του απλού φάουλ σε αντιαθλητικό, δεν είναι αυτό».


srente_2


Κλείσιμο

Ο Σρέντερ ξέσπασε στο Instagram για τη διαιτησία του αγώνα ΠΑΟΚ - Μπράουνσβαϊγκ



Ειδήσεις σήμερα

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ - Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω

Για πλημμελήματα η δίωξη στη Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ - Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο

Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 - Δείτε λίστα και πίνακες
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης