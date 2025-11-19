Ο ΠΑΟΚ νίκησε 88-87 τη Μπράουνσβαϊγκ με βολές σε νεκρό χρόνο και πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο του Europe Cup - Βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-decxrui39u1l)

σήμερα

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι - χέρι μέχρι το τέλος, με τον Μπράουν να κάνει το 86-85 στα 13'' για τη λήξη με 3/3 βολές. Ο Ομπιέσε με μια όμορφη ατομική ενέργεια έκανε το 86-87 με πέντε δέκατα να απομένουν, όμως ο ΠΑΟΚ είχε την επαναφορά, ο Κόνιαρης έκανε τη λόμπα και ο Μουρ κέρδισε φάουλ στο τιπ στη μπάλα, κερδίζοντας βολές.Ο Αμερικανός ευστόχησε και στις δύο, η Μπράουνσβαϊγκ δεν μπόρεσε να κάνει νέο... θαύμα στα τέσσερα δέκατα και ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη με 88-87.Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87