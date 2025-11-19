Ο ΠΑΟΚ νίκησε 88-87 τη Μπράουνσβαϊγκ με βολές σε νεκρό χρόνο και πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο του Europe Cup - Βίντεο

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου του στο FIBA Europe Cup
, καθώς, μετά από ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, πήρε τη νίκη κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ με 88-87 και εξασφάλισε την κορυφή.
Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τον Μπεν Μουρ να κερδίζει φάουλ στα 5 δέκατα πριν το τέλος και να ευστοχεί στις βολές, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ
είχε βρεθεί ακόμη και στο +13 μέσα στο ματς, όμως η Μπράουνσβαϊγκ επέστρεψε και πέρασε και μπροστά λίγο πριν το τέλος, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την μεγάλη ανατροπή.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-decyc710cfu1)
Το ματς
Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά και στο πρώτο δεκάλεπτο πήρε τα ηνία, σκοράροντας 30 πόντους στα πρώτα 10'! Μάλιστα στο 18' η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 13 πόντους (46-33), με την Μπράουνσβαϊγκ
να ξεκινά σταδιακά την αντεπίθεσή της.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-decw40le2n4h)
Αρχικά μείωσε σε 50-41 στο ημίχρονο, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο βελτίωσε ακόμη περισσότερο την άμυνά της, με την διαφορά να μειώνεται όλο και πιο πολύ. Στο 30' το σκορ ήταν 63-58, με το τέταρτο δεκάλεπτο να είναι ένα θρίλερ με τα όλα του!
Στο 35' η Μπράουνσβαϊγκ έκανε το 74-74, ενώ λίγο μετά πήρε και το προβάδισμα, φέρνοντας τούμπα την αναμέτρηση!
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-decxbuoltgd5)
Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι - χέρι μέχρι το τέλος, με τον Μπράουν να κάνει το 86-85 στα 13'' για τη λήξη με 3/3 βολές. Ο Ομπιέσε με μια όμορφη ατομική ενέργεια έκανε το 86-87 με πέντε δέκατα να απομένουν, όμως ο ΠΑΟΚ είχε την επαναφορά, ο Κόνιαρης έκανε τη λόμπα και ο Μουρ κέρδισε φάουλ στο τιπ στη μπάλα, κερδίζοντας βολές.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-decxrui39u1l)
Ο Αμερικανός ευστόχησε και στις δύο, η Μπράουνσβαϊγκ δεν μπόρεσε να κάνει νέο... θαύμα στα τέσσερα δέκατα και ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη με 88-87.
Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 63-58, 88-87
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο αρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο