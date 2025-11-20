Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Μετά το αποτυχημένο πέρασμα από την ΑΕΚ, ο Μαρσιάλ... δεν σκοράρει ούτε με αίτηση στο Μεξικό - Πήγε σε υπνωτιστή, μπας και ξυπνήσει!
Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ έχει 9 συμμετοχές χωρίς γκολ ή ασίστ με τη φανέλα της Μοντερέι
Στο ποδόσφαιρο, όπου η ψυχολογία συχνά καθορίζει την επιτυχία, κάθε μέσο για την επιστροφή στην κορυφή φαίνεται να είναι αποδεκτό.
Τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρει το «TV Azteca», στους ποδοσφαιρικούς κύκλους του Μεξικού κυκλοφορεί μια απρόσμενη φήμη: ο Αντονί Μαρσιάλ, το «μεγάλο μεταγραφικό μπαμ» της Μοντερέι, φέρεται να έχει απευθυνθεί στον διάσημο υπνωτιστή Τζον Μίλτον, ώστε να ξεπεράσει τη... “σιωπή” του στο σκοράρισμα.
Ο Γάλλος επιθετικός, που έφτασε στον σύλλογο από την ΑΕΚ ως μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της Liga BBVA MX, δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στο μεξικανικό πρωτάθλημα. Με μόλις 9 συμμετοχές και χωρίς γκολ ή ασίστ, ο Μαρσιάλ βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, ενώ οι φίλαθλοι αναρωτιούνται αν η λύση μπορεί να προέλθει από «εναλλακτικές» μεθόδους όπως η ύπνωση.
Σύμφωνα με την εκπομπή “La Deportiva” και τον δημοσιογράφο Γουίλι Γκονσάλες, άνθρωποι του περιβάλλοντος του ποδοσφαιριστή έχουν έρθει σε επαφή με τον Τζον Μίλτον, έναν διάσημο Χιλιανό υπνωτιστή που έχει συνεργαστεί με αθλητές διεθνούς φήμης.
Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τον ίδιο τον Μαρσιάλ ούτε από τον σύλλογο, το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
