Μάικλ Τζόρνταν: Δώρισε 10 εκατ. δολάρια σε ιατρικό κέντρο στη Βόρεια Καρολίνα προς τιμήν της μητέρας του

Ο Μάικλ Τζόρνταν δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια σε περιφερειακό ιατρικό κέντρο της Βόρειας Καρολίνας προς τιμήν της μητέρας του, Ντελόρις Τζόρνταν.

Ο έξι φορές πρωταθλητής NBA ανακοίνωσε τη δωρεά στο Novant Health New Hanover Regional Medical Center στο Γουίλμινγκτον. Με τη δωρεά, το ιατρικό κέντρο θα ονομάσει το ινστιτούτο νευροεπιστημών του προς τιμήν της Ντελόρις Τζόρνταν

«Η μητέρα μου με δίδαξε τη σημασία της συμπόνιας και της κοινότητας και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να την τιμήσω από το να βοηθήσω ώστε όσοι έχουν ανάγκη να μπορούν να λάβουν την πιο προηγμένη διαθέσιμη νευρολογική φροντίδα», είπε ο Τζόρνταν για τη δωρεά του.

Τα χρήματα βοηθούν στην υποστήριξη του έργου της μητέρας του για την υγεία και την ευεξία, ειδικά όσον αφορά την προσβασιμότητα των ειδικών, της τεχνολογίας και της φροντίδας, ειδικά για ασθενείς που αντιμετωπίζουν εγκεφαλικό επεισόδιο, θεραπεία σπονδυλικής στήλης, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον και άλλα προβλήματα υγείας.

Η Ντελόρις Τζόρνταν, ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος James R. Jordan και του ομώνυμου διεθνούς ιδρύματός του, έχει επιβλέψει προγράμματα στις ΗΠΑ και την Αφρική.