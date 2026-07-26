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«Χούλιγκαν» του Tour de France δημιουργούν προβλήματα: Κολομβιανός αθλητής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που πάτησε φρένο για να μην πατήσει θεατή, δείτε βίντεο
Στην κορυφή της διάσημης διαδρομής Alpe d’Huez του αγώνα στη Γαλλία διαδραματίστηκαν άσχημες στιγμές
Ο πρωτοπόρος του αγώνα, Τάντεϊ Πογκάκαρ, αναγκάστηκε να απομακρύνει θεατές από τη διαδρομή καθώς ανέβαινε με ταχύτητα τη διάσημη διαδρομή Alpe d’Huez, στο δρόμο προς τη νίκη του σταδίου το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, ορισμένοι από τους συναδέλφους του δεν ήταν τόσο τυχεροί, καθώς ο ποδηλάτης της Movistar, Einer Rubio, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από μια τρομακτική πτώση.
El colombiano Einer Rubio, del Movistar, dice adiós al Tour de Francia tras chocar violentamente con un carro en el colapsado ascenso al Alpe d’Huez. El ciclista impacta y destroza la luna trasera del vehículo del UAE tras un frenazo de este. El corredor recibe 20 puntos de… pic.twitter.com/OD5SmP2UpF— EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) July 24, 2026
Ο Κολομβιανός συγκρούστηκε με το πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου το οποίο αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει να πατήσει έναν οπαδό που είχε πέσει στο δρόμο. Ο οδηγός σταμάτησε μόλις λίγα εκατοστά ίντσες πριν από την καταστροφή, αλλά ο Ρούμπιο δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση, η οποία του κόστισε την ευκαιρία για τη νίκη στο στάδιο και έθεσε τέλος στον αγώνα του, λίγες μόνο ημέρες πριν από τον τερματισμό.
RUBIO DNF 🤯😡 #TDF2026 pic.twitter.com/RXIeitU12O— Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) July 24, 2026
The crash of 🇨🇴 Einer Rubio from another angle...— Domestique (@Domestique___) July 24, 2026
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🎥 IG Pamezcycling pic.twitter.com/2Ay9VSFWIk
Ο Ρούμπιο παρέμεινε για μία ώρα υπό περίθαλψη μέσα στο ιατρικό όχημα στην κορυφή της διαδρομής Alpe d’Huez, αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο. Του έκαναν επίδεση πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ.
Termina qui il Tour di Einer Rubio ❌— Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 24, 2026
Il corridore della Movistar è stato costretto al ritiro dopo un violento impatto con l’ammiraglia della UAE Team Emirates che si è improvvisamente fermata davanti a lui.
Einer ha ricevuto circa 20 punti ed è stato subito trasportato… pic.twitter.com/78eAEa5huq
Η αναταραχή αυτή έχει πυροδοτήσει εκκλήσεις για τη λήψη περισσότερων μέτρων προκειμένου να τιθασευτούν οι θορυβώδεις οπαδοί.
Que paciencia la de ese tipo, para no darle una mejor paliza a ese anciano encabronado 🤷...— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 24, 2026
Durante la etapa 19 del Tour de France (Gap-Alpe d’Huez, 127,9 km) en Alpe d’Huez (Francia), durante el paso de una caravana publicitaria, se produjo una pelea entre espectadores junto a… pic.twitter.com/pWLwt6ZnsF
«Κάτι πρέπει να αλλάξει. Φράγματα, περιορισμός του αριθμού των θεατών, ακόμη και του αλκοόλ, αν συνεχιστεί έτσι», έγραψε η δημοσιογράφος Robyn Davidson στο X. «Όλοι διαισθανόμασταν ότι κάτι θα συνέβαινε στην Alpe d’Huez και ξέρω ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν, αλλά γίνονται πάρα πολλά». «Χθες ο Γύρος της Γαλλίας παραλίγο να βιώσει μια σκοτεινή στιγμή», δήλωσε ο παρουσιαστής Joseph Ruiz.
Are you kidding me Alpe d’Huez? It is almost 1am 😭😭 #TDF2026 pic.twitter.com/NoSvqfpTGm— Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) July 23, 2026
«Μια άλλη οπτική γωνία για τον Rubio στην Alpe d’Huez. Ο οδηγός του αυτοκινήτου της UAE απέφυγε μια απόλυτη καταστροφή πατώντας απότομα το φρένο. Ένας τύπος που σπρώχτηκε κάτω από τους τροχούς παραλίγο να του συνθλιβεί το κεφάλι. Πατώντας απότομα το φρένο, ο καημένος ο Rubio δέχτηκε ένα πραγματικό χτύπημα. Ο Rubio εγκατέλειψε τον αγώνα (DNF) αφού συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, το οποίο αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα εξαιτίας ανόητων ανθρώπων. Ελπίζω ο Einer να είναι καλά, τι κρίμα…», έγραψε ο δημιουργός περιεχομένου για τον ποδηλατισμό Mihai Simon.
🇫🇷 Alpe d’Huez last night…— Domestique (@Domestique___) July 24, 2026
🎥 @alefocher pic.twitter.com/Sy4YqBuXUk
Riding through the insanity of the Alpe d'Huez #TDF2026 pic.twitter.com/cYuRAqyLyk— Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) July 24, 2026
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