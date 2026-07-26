«Χούλιγκαν» του Tour de France δημιουργούν προβλήματα: Κολομβιανός αθλητής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που πάτησε φρένο για να μην πατήσει θεατή, δείτε βίντεο
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Tour de France Ατύχημα Ποδηλάτης Οπαδοί

«Χούλιγκαν» του Tour de France δημιουργούν προβλήματα: Κολομβιανός αθλητής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που πάτησε φρένο για να μην πατήσει θεατή, δείτε βίντεο

Στην κορυφή της διάσημης διαδρομής Alpe d’Huez του αγώνα στη Γαλλία διαδραματίστηκαν άσχημες στιγμές

«Χούλιγκαν» του Tour de France δημιουργούν προβλήματα: Κολομβιανός αθλητής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που πάτησε φρένο για να μην πατήσει θεατή, δείτε βίντεο
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Ο Γύρος της Γαλλίας έχει βυθιστεί σε κρίση μετά από ένα χαοτικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ανεξέλεγκτοι οπαδοί δημιούργησαν εικόνες πανικού στις Άλπεις, προκαλώντας αρκετές πτώσεις και απειλώντας να προκαλέσουν πολλές ακόμη. 

Ο πρωτοπόρος του αγώνα, Τάντεϊ Πογκάκαρ, αναγκάστηκε να απομακρύνει θεατές από τη διαδρομή καθώς ανέβαινε με ταχύτητα τη διάσημη διαδρομή Alpe d’Huez, στο δρόμο προς τη νίκη του σταδίου το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, ορισμένοι από τους συναδέλφους του δεν ήταν τόσο τυχεροί, καθώς ο ποδηλάτης της Movistar, Einer Rubio, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από μια τρομακτική πτώση.


Ο Κολομβιανός συγκρούστηκε με το πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου το οποίο αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει να πατήσει έναν οπαδό που είχε πέσει στο δρόμο. Ο οδηγός σταμάτησε μόλις λίγα εκατοστά ίντσες πριν από την καταστροφή, αλλά ο Ρούμπιο δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση, η οποία του κόστισε την ευκαιρία για τη νίκη στο στάδιο και έθεσε τέλος στον αγώνα του, λίγες μόνο ημέρες πριν από τον τερματισμό.
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Ο Ρούμπιο παρέμεινε για μία ώρα υπό περίθαλψη μέσα στο ιατρικό όχημα στην κορυφή της διαδρομής Alpe d’Huez, αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο. Του έκαναν επίδεση πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ.


Ένας άλλος ποδηλάτης στάθηκε τυχερός που γλίτωσε σοβαρούς τραυματισμούς, αφού συγκρούστηκε με την πλάτη μιας θεατής που έτρεχε με τα χέρια ψηλά στη μέση του δρόμου, με την πλάτη στραμμένη προς τον αγώνα.

Η αναταραχή αυτή έχει πυροδοτήσει εκκλήσεις για τη λήψη περισσότερων μέτρων προκειμένου να τιθασευτούν οι θορυβώδεις οπαδοί.


«Κάτι πρέπει να αλλάξει. Φράγματα, περιορισμός του αριθμού των θεατών, ακόμη και του αλκοόλ, αν συνεχιστεί έτσι», έγραψε η δημοσιογράφος Robyn Davidson στο X. «Όλοι διαισθανόμασταν ότι κάτι θα συνέβαινε στην Alpe d’Huez και ξέρω ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν, αλλά γίνονται πάρα πολλά». «Χθες ο Γύρος της Γαλλίας παραλίγο να βιώσει μια σκοτεινή στιγμή», δήλωσε ο παρουσιαστής Joseph Ruiz.


«Μια άλλη οπτική γωνία για τον Rubio στην Alpe d’Huez. Ο οδηγός του αυτοκινήτου της UAE απέφυγε μια απόλυτη καταστροφή πατώντας απότομα το φρένο. Ένας τύπος που σπρώχτηκε κάτω από τους τροχούς παραλίγο να του συνθλιβεί το κεφάλι. Πατώντας απότομα το φρένο, ο καημένος ο Rubio δέχτηκε ένα πραγματικό χτύπημα. Ο Rubio εγκατέλειψε τον αγώνα (DNF) αφού συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, το οποίο αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα εξαιτίας ανόητων ανθρώπων. Ελπίζω ο Einer να είναι καλά, τι κρίμα…», έγραψε ο δημιουργός περιεχομένου για τον ποδηλατισμό Mihai Simon.
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