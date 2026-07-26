Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τάχα Άλι για περίπου ένα μήνα μετά τον τραυματισμό στον ώμο
Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τάχα Άλι για περίπου ένα μήνα μετά τον τραυματισμό στον ώμο
Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο
Ο τραυματισμός του Τάχα Άλι στο ματς του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου δεν ήταν αμελητέος.
Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, που έδειξαν εξάρθρημα στον ώμο.
Ο Άλι δε χάνει μόνο τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League αλλά αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων για περίπου ένα μήνα.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στις προπονήσεις, μετά το προγραμματισμένο χθεσινό ρεπό, και συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στην επιθετική ανάπτυξη και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε μικρό χώρο.
Στο ιατρικό δελτίο, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
Ο Τάχα Αλί μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στην Lublin Arena, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και, ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του στη συντηρητική αγωγή, θα ληφθεί η τελική απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης του τραυματισμού.
Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί τη Δευτέρα (09:30) με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας».
Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, που έδειξαν εξάρθρημα στον ώμο.
Ο Άλι δε χάνει μόνο τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League αλλά αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων για περίπου ένα μήνα.
Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στις προπονήσεις, μετά το προγραμματισμένο χθεσινό ρεπό, και συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στην επιθετική ανάπτυξη και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε μικρό χώρο.
Στο ιατρικό δελτίο, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
Ο Τάχα Αλί μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στην Lublin Arena, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και, ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του στη συντηρητική αγωγή, θα ληφθεί η τελική απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης του τραυματισμού.
Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί τη Δευτέρα (09:30) με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας».
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