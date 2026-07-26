Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τάχα Άλι για περίπου ένα μήνα μετά τον τραυματισμό στον ώμο
SPORTS
ΠΑΟΚ Τάχα Άλι Europa League Ντινάμο Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τάχα Άλι για περίπου ένα μήνα μετά τον τραυματισμό στον ώμο

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο 

Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τάχα Άλι για περίπου ένα μήνα μετά τον τραυματισμό στον ώμο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο τραυματισμός του Τάχα Άλι στο ματς του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου δεν ήταν αμελητέος. 

Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, που έδειξαν εξάρθρημα στον ώμο. 

Ο Άλι δε χάνει μόνο τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League αλλά αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων για περίπου ένα μήνα. 

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:  «Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στις προπονήσεις, μετά το προγραμματισμένο χθεσινό ρεπό, και συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στην επιθετική ανάπτυξη και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Ο Τάχα Αλί μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στην Lublin Arena, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και, ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του στη συντηρητική αγωγή, θα ληφθεί η τελική απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης του τραυματισμού.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί τη Δευτέρα (09:30) με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης