Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς, χάνει όλη τη σεζόν ο Αμερικανός
Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχίλλειου τένοντα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ
Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε πριν από λίγες ώρες στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα και θα χάσει όλη τη σεζόν.
Ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε μόλις σε δύο λεπτά συμμετοχής στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, παιχνίδι που ήταν το πρώτο του στη Euroleague μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας λόγω επέμβασης.
Ο παίκτης είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.
«Καλή ανάρρωση, Κίναν! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!», έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media.
