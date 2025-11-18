Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς, χάνει όλη τη σεζόν ο Αμερικανός
SPORTS
Κίναν Έβανς Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς, χάνει όλη τη σεζόν ο Αμερικανός

Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχίλλειου τένοντα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς, χάνει όλη τη σεζόν ο Αμερικανός
Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε πριν από λίγες ώρες στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς. 

Ο Αμερικανός γκαρντ  του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα και θα χάσει όλη τη σεζόν. 

Ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε μόλις σε δύο λεπτά συμμετοχής στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ, παιχνίδι που ήταν το πρώτο του στη Euroleague μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας λόγω επέμβασης. 

Ο παίκτης  είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.

«Καλή ανάρρωση, Κίναν! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!», έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media. 




