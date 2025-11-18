Κυρανάκης: Αυξήσεις μισθών στους οδηγούς των λεωφορείων - Στον αέρα η προκήρυξη για 290 προσλήψεις

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει συζήτηση για αύξηση των εισιτηρίων. Ούτως η άλλως οι οργανισμοί αυτοί δεν χρηματοδοτούνται από τα εισιτήρια»Ανακοίνωσε, ακόμα, ότι «ξεκινάει αύριο ο προαστιακός Θεσσαλονίκης-Σίνδου και προκηρύσσεται το συνολικό έργο του προαστιακού της δυτικής Θεσσαλονίκης. Έτσι τον Μάρτιο του 2026 μόλις ανοίξει και η Καλαμαριά στο Μετρό για πρώτη φορά θα πηγαίνεις από την μια άκρη στην άλλη της Θεσσαλονίκης με μέσα σταθερής τροχιάς»